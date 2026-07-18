Нови израелски удари в Газа: 11 загинали

Ивицата Газа отново стана арена на кърваво насилие, след като серия от нови израелски въздушни удари отнеха живота на най-малко 11 палестинци. Нападенията се случват на фона на действащото международно споразумение за прекратяване на огъня, което предизвика остри реакции от местните спасителни служби и засили опасенията от пълно сриване на крехкото примирие.

Говорителят на Службата за гражданска отбрана в Газа Махмуд Басал официално потвърди, че сред 11-те загинали има жени и деца, пострадали при удари срещу жилищна сграда в град Газа, където са били приютени разселени семейства. Световните медии, сред които и БТА, информират, че спасителните екипи продължават да вадят оцелели и тела на загинали изпод отломките в няколко района на анклава.

Напрежението ескалира въпреки дипломатическия натиск

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че техните операции са насочени срещу оперативни клетки и инфраструктура на бойци от групировките „Хамас“ и „Ислямски джихад“. От израелската армия допълват, че проверяват съобщенията за цивилни жертви, но настояват, че ударите са прецизни отговори на нарушения на сигурността.

Въпреки сключеното през октомври миналата година споразумение за спиране на огъня с посредничеството на САЩ, спорадичното насилие в региона не е спирало. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани от The Times of Israel, от началото на примирието до средата на юли 2026 г. броят на убитите палестинци вече надхвърля 1140 души.

Международните наблюдатели предупреждават за хуманитарен колапс

Представители на ООН и регионални медии като Al Jazeera (aljazeera.com) алармират, че липсата на трайна стабилност проваля усилията за възстановяване на хуманитарния достъп. Голяма част от гражданската инфраструктура в ивицата остава разрушена, а новият кръг от въздушни удари за пореден път принуждава стотици семейства да бягат без посока в търсене на безопасно убежище.