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Ранени в Кувейт след ирански удар, ОАЕ разследва Ройтерс

Ранени в Кувейт след ирански удар, ОАЕ разследва Ройтерс

18 Юли, 2026 19:58, обновена 18 Юли, 2026 20:06 946 6

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Ракетни атаки подпалиха Кувейт, докато Дубай затяга мерките срещу фалшивите новини за експлозии

Ранени в Кувейт след ирански удар, ОАЕ разследва Ройтерс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Персийския залив достигна критична точка през последните часове. Военният конфликт между САЩ и Иран се пренесе с пълна сила върху територията на регионалните съюзници.

Ирански удари и пожари в Кувейт

При поредна масирана атака на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), насочена срещу американски активи, бяха поразени ключови енергийни и цивилни обекти в Кувейт, съобщава The National. По данни на кувейтските власти, иранският удар е предизвикал тежки пожари в два района на страната. Поразени са стратегическа електроцентрала и инсталация за обезсоляване на морска вода, както и голям петролен комплекс на „Kuwait Petroleum Corporation“.

Кувейтската противопожарна служба потвърди, че няколко огнеборци и военнослужещи са ранени при опита за овладяване на огнената стихия на двете локации. Международното летище в Кувейт беше временно затворено за полети, предава БТА. Армията на Кувейт обяви, че е успяла да прехване десетки дронове, но отломки и директни попадения са причинили значителни материални щети.

ОАЕ разширява разследването срещу Ройтерс

На този фон Обединените арабски емирства (ОАЕ) предприеха безпрецедентни правни мерки на информационния фронт. Прокуратурата на страната официално разшири разследването си срещу световната информационна агенция Ройтерс заради разпространението на фалшив доклад, предава Xinhua.

Въпросният материал на агенцията твърдеше, че в центъра на Дубай са отекнали силни експлозии, което предизвика паника на международните пазари. Медийният офис на Дубай веднага опроверга доклада и потвърди, че сигурността в търговския хъб е напълно гарантирана, съобщава Reuters в официалното си последващо изявление, с което изрази съжаление за допуснатата грешка и изтегли първоначалната новина.

Властите в Емирствата обаче са категорични, че ще приложат федералните закони срещу чуждестранни медийни институции, публикуващи непроверена и дезинформираща информация в ущърб на националната сигурност, допълва Khaleej Times.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Страните от Персийския залив плащат по 500 млрд долара на година в петродолари за защита от САЩ

    Коментиран от #3

    20:09 18.07.2026

  • 2 Ройтерс лъже на поразия

    10 0 Отговор
    Но МарийкатаАтанасова е абонирана за тях и редовно ни ги навира в очите.

    20:11 18.07.2026

  • 3 Дрътия Софеанец ,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спри да употрбяваш ...

    Коментиран от #4

    20:11 18.07.2026

  • 4 Ти нали беше

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дрътия Софеанец ,":

    Б@йХюмне?

    Коментиран от #5

    20:13 18.07.2026

  • 5 Дрътия Софеанец ,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти нали беше":

    Мий чиниите и си трайкай .. бай оймане

    20:16 18.07.2026

  • 6 попара

    1 0 Отговор
    E щом и ройтерс лъже на кого да верваме??? Дойче зеле отдавна е компрометирана,а за CNN не се знае дали и те не надуват дудука!

    20:17 18.07.2026

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