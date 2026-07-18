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Иранският лидер: Подписът на Тръмп е невалиден

Иранският лидер: Подписът на Тръмп е невалиден

18 Юли, 2026 20:21, обновена 18 Юли, 2026 20:24 1 297 21

  • иран-
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  • тръмп-
  • сащ-
  • споразумение

Върховният лидер на Иран Мойтаба Хаменей официално обяви край на рамковото споразумение със САЩ след подновените военни удари

Иранският лидер: Подписът на Тръмп е невалиден - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В писмено изявление, разпространено от държавните медии в събота вечер, върховният лидер на Иран Мойтаба Хаменей заяви, че подписът на Доналд Тръмп под рамковото споразумение между САЩ и Иран „е лишен от стойност и невалиден“. Думите му слагат официален край на краткото прекратяване на огъня, договорено през юни.

Хаменей обвини Вашингтон в многократни нарушения на сключения меморандум. Според информация на агенция Ройтерс, иранският лидер е подчертал, че американските действия доказват липсата на всякаква надеждност у президента Тръмп. Позицията му идва на фона на ескалиращи въздушни атаки в региона, съобщава новинарският портал Аксиос.

След колапса на споразумението, американската армия поднови блокадата на иранските пристанища, съобщават от БНР. В отговор Иран нанесе удари по петролни и енергийни съоръжения в Кувейт и Бахрейн, информира Иран Интернешънъл.

Конфликтът между двете страни навлиза в критична фаза, а световните пазари вече отчитат сериозен скок в цените на петрола.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    15 3 Отговор
    Евала батюнка

    20:26 18.07.2026

  • 2 На Тръмп е невалиден

    23 7 Отговор
    щото е куку, на Зеления потник е невалиден, защото е наркомански узурпатор с изтекъл срок на годност.

    20:27 18.07.2026

  • 3 Спецназ

    12 2 Отговор
    Трампи искат да го чОкат резаните карабини на дрЪти годин!

    20:29 18.07.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 14 Отговор
    Дреме ми за подписа
    Нали та бъхтя нон стоп

    Коментиран от #7, #10

    20:30 18.07.2026

  • 5 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    4 12 Отговор
    Тоа знае ли, на кой свет е въобще

    20:31 18.07.2026

  • 6 Сергей Лавров, Лошадь

    4 7 Отговор
    Духът на Анкоридж също !!!
    Русия ще вземе най-крути, твърди мерки 👆😄

    20:31 18.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ма ти и мен бъхташ, а ние с Коня и Маша толкоз ти вярвахме 😢

    20:33 18.07.2026

  • 8 Пич

    16 3 Отговор
    Моллата вика, че с шматароци не му се занимава!!!
    Глупака сега ще го свалят в САЩ!!!
    Президентството не е за лично обогатяване!!!
    Поне, не и видимо...

    20:34 18.07.2026

  • 9 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    3 6 Отговор
    Щатски шрапнел му е отнесъл половината лице.
    Сега го кърпят да мяза на човек.

    20:35 18.07.2026

  • 10 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто - да го направиш!

    Коментиран от #12

    20:36 18.07.2026

  • 11 И тия

    2 9 Отговор
    не знаят на кой свят са. Почти 2030година сме ,а те чалмосани,титли по наследство си предават! Живеят си във феодалния строй! Да му мисли народа персийски докога ще ги търпи!

    20:36 18.07.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Хем го искам
    Хем го мога
    Хем го правя
    Бъхтя аятоласите до откат

    20:38 18.07.2026

  • 13 Време е

    3 5 Отговор
    Циливизования свят трябва да усмири брадатите и монголлялка.

    20:38 18.07.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор
    Бъхтя Путин
    Бъхтя МОДЖТАБАТА
    Иде ли ред да бъхтя и Куба ?

    20:40 18.07.2026

  • 15 К ПЕЙКИ с чалми

    4 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    20:42 18.07.2026

  • 16 Биби и Дони

    3 5 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер

    20:43 18.07.2026

  • 17 Цените

    5 1 Отговор
    отиват много нагоре за много дълго време. Правителството на САЩ се управлява от Тел Авив. Оттам казват ударите да продължават за още неопределено време. Бай Дончо слушка. Къде ще ходи.

    20:47 18.07.2026

  • 18 Дзак

    2 1 Отговор
    Което предизвика гайбуря във факти.бг!

    20:47 18.07.2026

  • 19 Вовата

    1 3 Отговор
    Този жив ли е?

    20:48 18.07.2026

  • 20 БРИКС

    0 3 Отговор
    Езвънредна стеща!Може да задейства чл.5?

    20:49 18.07.2026

  • 21 Ха, ха,

    0 0 Отговор
    даже иранците отсвириха рижавия…

    21:23 18.07.2026

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