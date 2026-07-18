Иранският лидер: Подписът на Тръмп е невалиден

В писмено изявление, разпространено от държавните медии в събота вечер, върховният лидер на Иран Мойтаба Хаменей заяви, че подписът на Доналд Тръмп под рамковото споразумение между САЩ и Иран „е лишен от стойност и невалиден“. Думите му слагат официален край на краткото прекратяване на огъня, договорено през юни.

Хаменей обвини Вашингтон в многократни нарушения на сключения меморандум. Според информация на агенция Ройтерс, иранският лидер е подчертал, че американските действия доказват липсата на всякаква надеждност у президента Тръмп. Позицията му идва на фона на ескалиращи въздушни атаки в региона, съобщава новинарският портал Аксиос.

След колапса на споразумението, американската армия поднови блокадата на иранските пристанища, съобщават от БНР. В отговор Иран нанесе удари по петролни и енергийни съоръжения в Кувейт и Бахрейн, информира Иран Интернешънъл.

Конфликтът между двете страни навлиза в критична фаза, а световните пазари вече отчитат сериозен скок в цените на петрола.