Иранският лидер: Подписът на Тръмп е невалиден

В писмено изявление, разпространено от държавните медии в събота вечер, върховният лидер на Иран Мойтаба Хаменей заяви, че подписът на Доналд Тръмп под рамковото споразумение между САЩ и Иран „е лишен от стойност и невалиден“. Думите му слагат официален край на краткото прекратяване на огъня, договорено през юни.
Хаменей обвини Вашингтон в многократни нарушения на сключения меморандум. Според информация на агенция Ройтерс, иранският лидер е подчертал, че американските действия доказват липсата на всякаква надеждност у президента Тръмп. Позицията му идва на фона на ескалиращи въздушни атаки в региона, съобщава новинарският портал Аксиос.
След колапса на споразумението, американската армия поднови блокадата на иранските пристанища, съобщават от БНР. В отговор Иран нанесе удари по петролни и енергийни съоръжения в Кувейт и Бахрейн, информира Иран Интернешънъл.
Конфликтът между двете страни навлиза в критична фаза, а световните пазари вече отчитат сериозен скок в цените на петрола.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:26 18.07.2026
2 На Тръмп е невалиден
20:27 18.07.2026
3 Спецназ
20:29 18.07.2026
4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Нали та бъхтя нон стоп
Коментиран от #7, #10
20:30 18.07.2026
5 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
20:31 18.07.2026
6 Сергей Лавров, Лошадь
Русия ще вземе най-крути, твърди мерки 👆😄
20:31 18.07.2026
7 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ма ти и мен бъхташ, а ние с Коня и Маша толкоз ти вярвахме 😢
20:33 18.07.2026
8 Пич
Глупака сега ще го свалят в САЩ!!!
Президентството не е за лично обогатяване!!!
Поне, не и видимо...
20:34 18.07.2026
9 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
Сега го кърпят да мяза на човек.
20:35 18.07.2026
10 Дзак
До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто - да го направиш!
Коментиран от #12
20:36 18.07.2026
11 И тия
20:36 18.07.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #10 от "Дзак":Хем го искам
Хем го мога
Хем го правя
Бъхтя аятоласите до откат
20:38 18.07.2026
13 Време е
20:38 18.07.2026
14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бъхтя МОДЖТАБАТА
Иде ли ред да бъхтя и Куба ?
20:40 18.07.2026
15 К ПЕЙКИ с чалми
20:42 18.07.2026
16 Биби и Дони
20:43 18.07.2026
17 Цените
20:47 18.07.2026
18 Дзак
20:47 18.07.2026
19 Вовата
20:48 18.07.2026
20 БРИКС
20:49 18.07.2026
21 Ха, ха,
21:23 18.07.2026