Протести в Киев и 11 големи града заради кризата в Украйна

Политическата криза в Украйна ескалира рязко през изминалата нощ, след като решението на президента Володимир Зеленски да отстрани министъра на отбраната Михайло Федоров отпуши вълна от мащабни протести в Киев и още 11 големи града.
Към 4:50 часа българско време на 19 юли недоволството по улиците и по предната линия на фронта нараства, прераствайки в искания за оставката на главнокомандващия ген. Олександър Сирски и отхвърляне на новия кабинет.
Сблъсък на концепции и разрив по върховете
Основната причина за уволнението на 35-годишния Федоров, който прекара едва шест месеца на поста, е дълбок конфликт с армейското ръководство и по-конкретно с ген. Сирски. Реформаторът Федоров настояваше за технологична модернизация – асиметрична война с масирано използване на дронове и избягване на принудителната масова мобилизация на пехота. Старата генерация в армията обаче блокираше иновациите му.
В свое изявление, цитирано от украински медии (източник: censor.net), уволненият министър обвини главнокомандващия в интриги, заявявайки, че „вместо да измисли как да победи Русия, Сирски измисли как да раздели страната“. От кулоарите на парламента стана ясно, че Зеленски е оправдал рокадата пред депутатите с думите, че „не може да имаш министър на отбраната и главен генерал, които не си говорят по време на война“.
Действия на властта и опозицията
За да овладее напрежението и да състави новия кабинет на премиера Серхий Корецки, президентът Зеленски назначи временно изпълняващ длъжността министър – генерал-майор Евгений Хмара, досегашен шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Зеленски подчерта, че Хмара притежава уникален опит в технологичните бойни операции в дълбокия руски тил. Президентът призна правото на гражданите на протест, но призова за търпение в името на националното единство.
Опозиционните лидери и гражданските движения обаче контрираха, че това е удар по имиджа на страната и че Федоров е превърнат в „изкупителна жертва“ заради хаоса с мобилизацията. В социалните мрежи редица военни командири и войници публикуваха видеа с остри критики към властта, заявявайки, че подкрепата за „съветския модел“ на управление на армията застрашава отбранителните способности на Украйна.
Загриженост в НАТО и рязък спад в общественото одобрение
Международните партньори изразяват силно безпокойство от политическата нестабилност в Киев, докато вътрешните социологически проучвания отчитат рекордно ниски нива на подкрепа за новото правителство.
Вашингтон и Брюксел реагираха сдържано, но с ясен апел за запазване на вътрешната стабилност. В официално изявление на Белия дом, цитирано от световните агенции (източник: reuters.com), се посочва, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна, но следят отблизо спазването на демократичните процедури. Източници от НАТО изразяват опасения, че отстраняването на иновативен мениджър като Михайло Федоров може да забави доставките и интеграцията на високотехнологична помощ за фронта.
Първите експресни проучвания на общественото мнение в Украйна след рокадата показват сериозен трус в доверието към властта. Според данни на Киевския международен институт по социология:
- 62% от анкетираните не одобряват уволнението на военния министър.
- Доверието в кабинета на новия премиер Серхий Корецки стартира с едва 24% одобрение.
- Над 70% от гражданите подкрепят исканията на протестиращите за незабавни реформи в мобилизационната система.
Предстоящите дни ще бъдат критични за стабилността на Украйна. Способността на временния министър Евгений Хмара да успокои напрежението по фронтовата линия и да намери общ език с ген. Сирски ще определи дали политическата криза ще се превърне в дълбока военна уязвимост. Рискът от разширяване на уличните протести остава висок, а натискът от страна на западните партньори за бързо възстановяване на политическия баланс се засилва с всеки изминал час.
Източници: Reuters, DW, BBC.censor.net, kiis.com.ua, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Усетиха се укрите
05:08 19.07.2026
2 Хаха, каква я мислиха каква стана!
05:19 19.07.2026
3 ФАКТ
05:20 19.07.2026
4 Зеления път
05:22 19.07.2026
5 УКРАИНЕ ПОБЕДА
Коментиран от #8
05:23 19.07.2026
6 Зелена Хайверия
05:25 19.07.2026
7 Kaлпазанин
05:25 19.07.2026
8 Пабло е скобар
До коментар #5 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":Върви да се прегледаш, спешно.
05:26 19.07.2026
9 пешо
05:26 19.07.2026
10 до РУСХОФИЛИТЕ
05:26 19.07.2026
11 Kaлпазанин
05:26 19.07.2026
12 Мурка
05:27 19.07.2026
13 Протести заради Федоров,ама друг път!
05:28 19.07.2026
14 ФАКТ
Коментиран от #15
05:28 19.07.2026
15 Наркоси и Наркомани
До коментар #14 от "ФАКТ":Колумбийските наркоси бранят с жива сила най-големият клиент на продукта им откакто съществува кокаина.. Но и те няма да му спасят гъ..носа.
05:45 19.07.2026
16 кернел
06:02 19.07.2026
17 НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ!
Мъже-Няма!
Или са Бусофицирани на фронта,или ако посмеят да се покажат на площада,веднагически ще бъдат Бусофицирани за фронта...!
Много ,,Демократична" страна,нали...?!
06:05 19.07.2026
18 Протестните им ,,плакати"...
Няма пари за нещо по-голямо и забележимо...!
Парите на народа заминаха за златни тоалетни на Президента...
06:11 19.07.2026
19 Бой
Коментиран от #20
06:52 19.07.2026
20 Все ми се струва...!
До коментар #19 от "Бой":Че тези протести са организирани от запада и САЩ...!
Зеленски вече,не им е необходим...!
Както се казва...-
,,Прелъстен и изоставен"...!
07:07 19.07.2026
21 Мъничко зеленичко
07:58 19.07.2026
22 Лъжат “ватенките”,
Милиони напират да се бият на фронта, но медиите там крият всичко.
08:02 19.07.2026