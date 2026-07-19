Протести в Киев и 11 големи града заради кризата в Украйна

Политическата криза в Украйна ескалира рязко през изминалата нощ, след като решението на президента Володимир Зеленски да отстрани министъра на отбраната Михайло Федоров отпуши вълна от мащабни протести в Киев и още 11 големи града.

Към 4:50 часа българско време на 19 юли недоволството по улиците и по предната линия на фронта нараства, прераствайки в искания за оставката на главнокомандващия ген. Олександър Сирски и отхвърляне на новия кабинет.

Сблъсък на концепции и разрив по върховете

Основната причина за уволнението на 35-годишния Федоров, който прекара едва шест месеца на поста, е дълбок конфликт с армейското ръководство и по-конкретно с ген. Сирски. Реформаторът Федоров настояваше за технологична модернизация – асиметрична война с масирано използване на дронове и избягване на принудителната масова мобилизация на пехота. Старата генерация в армията обаче блокираше иновациите му.

В свое изявление, цитирано от украински медии (източник: censor.net), уволненият министър обвини главнокомандващия в интриги, заявявайки, че „вместо да измисли как да победи Русия, Сирски измисли как да раздели страната“. От кулоарите на парламента стана ясно, че Зеленски е оправдал рокадата пред депутатите с думите, че „не може да имаш министър на отбраната и главен генерал, които не си говорят по време на война“.

Действия на властта и опозицията

За да овладее напрежението и да състави новия кабинет на премиера Серхий Корецки, президентът Зеленски назначи временно изпълняващ длъжността министър – генерал-майор Евгений Хмара, досегашен шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Зеленски подчерта, че Хмара притежава уникален опит в технологичните бойни операции в дълбокия руски тил. Президентът призна правото на гражданите на протест, но призова за търпение в името на националното единство.

Опозиционните лидери и гражданските движения обаче контрираха, че това е удар по имиджа на страната и че Федоров е превърнат в „изкупителна жертва“ заради хаоса с мобилизацията. В социалните мрежи редица военни командири и войници публикуваха видеа с остри критики към властта, заявявайки, че подкрепата за „съветския модел“ на управление на армията застрашава отбранителните способности на Украйна.

Загриженост в НАТО и рязък спад в общественото одобрение

Международните партньори изразяват силно безпокойство от политическата нестабилност в Киев, докато вътрешните социологически проучвания отчитат рекордно ниски нива на подкрепа за новото правителство.

Вашингтон и Брюксел реагираха сдържано, но с ясен апел за запазване на вътрешната стабилност. В официално изявление на Белия дом, цитирано от световните агенции (източник: reuters.com), се посочва, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна, но следят отблизо спазването на демократичните процедури. Източници от НАТО изразяват опасения, че отстраняването на иновативен мениджър като Михайло Федоров може да забави доставките и интеграцията на високотехнологична помощ за фронта.

Първите експресни проучвания на общественото мнение в Украйна след рокадата показват сериозен трус в доверието към властта. Според данни на Киевския международен институт по социология:

62% от анкетираните не одобряват уволнението на военния министър.

не одобряват уволнението на военния министър. Доверието в кабинета на новия премиер Серхий Корецки стартира с едва 24% одобрение.

на новия премиер Серхий Корецки стартира с едва 24% одобрение. Над 70% от гражданите подкрепят исканията на протестиращите за незабавни реформи в мобилизационната система.

Предстоящите дни ще бъдат критични за стабилността на Украйна. Способността на временния министър Евгений Хмара да успокои напрежението по фронтовата линия и да намери общ език с ген. Сирски ще определи дали политическата криза ще се превърне в дълбока военна уязвимост. Рискът от разширяване на уличните протести остава висок, а натискът от страна на западните партньори за бързо възстановяване на политическия баланс се засилва с всеки изминал час.

Източници: Reuters, DW, BBC.censor.net, kiis.com.ua, pravda.com.ua