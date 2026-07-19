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Протести в Киев и 11 големи града заради кризата в Украйна
  Тема: Украйна

Протести в Киев и 11 големи града заради кризата в Украйна

19 Юли, 2026 04:52, обновена 19 Юли, 2026 05:01 1 562 22

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Задълбочаващ се разрив в Киев, НАТО с тревога, а кабинетът с рекордно ниско одобрение

Протести в Киев и 11 големи града заради кризата в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата криза в Украйна ескалира рязко през изминалата нощ, след като решението на президента Володимир Зеленски да отстрани министъра на отбраната Михайло Федоров отпуши вълна от мащабни протести в Киев и още 11 големи града.

Към 4:50 часа българско време на 19 юли недоволството по улиците и по предната линия на фронта нараства, прераствайки в искания за оставката на главнокомандващия ген. Олександър Сирски и отхвърляне на новия кабинет.

Сблъсък на концепции и разрив по върховете

Основната причина за уволнението на 35-годишния Федоров, който прекара едва шест месеца на поста, е дълбок конфликт с армейското ръководство и по-конкретно с ген. Сирски. Реформаторът Федоров настояваше за технологична модернизация – асиметрична война с масирано използване на дронове и избягване на принудителната масова мобилизация на пехота. Старата генерация в армията обаче блокираше иновациите му.

В свое изявление, цитирано от украински медии (източник: censor.net), уволненият министър обвини главнокомандващия в интриги, заявявайки, че „вместо да измисли как да победи Русия, Сирски измисли как да раздели страната“. От кулоарите на парламента стана ясно, че Зеленски е оправдал рокадата пред депутатите с думите, че „не може да имаш министър на отбраната и главен генерал, които не си говорят по време на война“.

Действия на властта и опозицията

За да овладее напрежението и да състави новия кабинет на премиера Серхий Корецки, президентът Зеленски назначи временно изпълняващ длъжността министър – генерал-майор Евгений Хмара, досегашен шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Зеленски подчерта, че Хмара притежава уникален опит в технологичните бойни операции в дълбокия руски тил. Президентът призна правото на гражданите на протест, но призова за търпение в името на националното единство.

Опозиционните лидери и гражданските движения обаче контрираха, че това е удар по имиджа на страната и че Федоров е превърнат в „изкупителна жертва“ заради хаоса с мобилизацията. В социалните мрежи редица военни командири и войници публикуваха видеа с остри критики към властта, заявявайки, че подкрепата за „съветския модел“ на управление на армията застрашава отбранителните способности на Украйна.

Загриженост в НАТО и рязък спад в общественото одобрение

Международните партньори изразяват силно безпокойство от политическата нестабилност в Киев, докато вътрешните социологически проучвания отчитат рекордно ниски нива на подкрепа за новото правителство.

Вашингтон и Брюксел реагираха сдържано, но с ясен апел за запазване на вътрешната стабилност. В официално изявление на Белия дом, цитирано от световните агенции (източник: reuters.com), се посочва, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна, но следят отблизо спазването на демократичните процедури. Източници от НАТО изразяват опасения, че отстраняването на иновативен мениджър като Михайло Федоров може да забави доставките и интеграцията на високотехнологична помощ за фронта.

Първите експресни проучвания на общественото мнение в Украйна след рокадата показват сериозен трус в доверието към властта. Според данни на Киевския международен институт по социология:

  • 62% от анкетираните не одобряват уволнението на военния министър.
  • Доверието в кабинета на новия премиер Серхий Корецки стартира с едва 24% одобрение.
  • Над 70% от гражданите подкрепят исканията на протестиращите за незабавни реформи в мобилизационната система.

Предстоящите дни ще бъдат критични за стабилността на Украйна. Способността на временния министър Евгений Хмара да успокои напрежението по фронтовата линия и да намери общ език с ген. Сирски ще определи дали политическата криза ще се превърне в дълбока военна уязвимост. Рискът от разширяване на уличните протести остава висок, а натискът от страна на западните партньори за бързо възстановяване на политическия баланс се засилва с всеки изминал час.

Източници: Reuters, DW, BBC.censor.net, kiis.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усетиха се укрите

    33 3 Отговор
    но едва като останаха наполовина. По-добре късно, отколкото пълно заличаване.

    05:08 19.07.2026

  • 2 Хаха, каква я мислиха каква стана!

    41 7 Отговор
    Вместо пуч в Русия , пуч в Окраина! Украинският народ се вдига срещу фашистката хунта от Кyiв и украинската армия масово минава на страната на руснаците! Събитията вървят към капитулация с такава бързина,че дори дойчевеле вече не може да смогне с лъжите!)))

    05:19 19.07.2026

  • 3 ФАКТ

    5 20 Отговор
    протести няма ЗЕденификацията върви по план. ВСУ И КОЛУМБИИСКИТЕ картели с ана 6,, така 4е е безмислено д апиша 4е ПУШИЯ приклу4и

    05:20 19.07.2026

  • 4 Зеления път

    36 2 Отговор
    Зеленото не може вечно да дерибейства и да унищожава Украйна и украинците. Перманентно дрогиран, той се помисли за Всевишен- че може да отнема живота на всеки в името на лични облаги и чужди интереси. Но нормалните хора в Украйна и по целия свят виждат това и е крайно време за разплата..

    05:22 19.07.2026

  • 5 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    4 22 Отговор
    КОЛУМБИСКИТЕ КАРТЕЛИ на4ело с ВСУ И БУДАНОВ ма4кат галките русхи А ЗЕЛЕНСКИ им се смеее ехидно аххахахахахахха РУСХКИ пР И МАрт и

    Коментиран от #8

    05:23 19.07.2026

  • 6 Зелена Хайверия

    20 1 Отговор
    Революцията беше цветна, а не само група продажници и зелени памперси да получават зелени пачки.

    05:25 19.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    Голямата бяла маса в Кремъл чака една еврейска тиква на поднос

    05:25 19.07.2026

  • 8 Пабло е скобар

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":

    Върви да се прегледаш, спешно.

    05:26 19.07.2026

  • 9 пешо

    23 2 Отговор
    наркомана ще свърши като мусолини

    05:26 19.07.2026

  • 10 до РУСХОФИЛИТЕ

    3 12 Отговор
    ПОЗДРАВИ от ЕЛ ПАТРОН бу ХАХАХХАХААААААААА

    05:26 19.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    8 5 Отговор
    Путин и кадиркатс кога пак ше ги свалят или умират

    05:26 19.07.2026

  • 12 Мурка

    16 0 Отговор
    НЕ РАЗБРАХ ------КОЙ ИЗПЕЧЕ КУРАБИЙКИТЕ?

    05:27 19.07.2026

  • 13 Протести заради Федоров,ама друг път!

    33 3 Отговор
    Украинският народ се вдига срещу фашистката хунта от Киев и цялата евроатлантическата измет която ползва украинците за пушечно месо срещу братята руснаци

    05:28 19.07.2026

  • 14 ФАКТ

    4 16 Отговор
    над 50 К наркоси от КоЛумбииските кокаин картели застават рамо до рамо с ГЕРОИАМ УКРАИНЕ.. СЛАВА................ омразата КъМ ПУШИЯ е толкова голяма 4е дори социолози се 4удят защо КОлумбииците мразят толкова ПУШИЯ

    Коментиран от #15

    05:28 19.07.2026

  • 15 Наркоси и Наркомани

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Колумбийските наркоси бранят с жива сила най-големият клиент на продукта им откакто съществува кокаина.. Но и те няма да му спасят гъ..носа.

    05:45 19.07.2026

  • 16 кернел

    10 0 Отговор
    С нашите данъци, "до последния украинец"

    06:02 19.07.2026

  • 17 НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ!

    23 0 Отговор
    Че на протестите са само млади жени,момичета и тук-таме някой тинейджър!
    Мъже-Няма!
    Или са Бусофицирани на фронта,или ако посмеят да се покажат на площада,веднагически ще бъдат Бусофицирани за фронта...!
    Много ,,Демократична" страна,нали...?!

    06:05 19.07.2026

  • 18 Протестните им ,,плакати"...

    17 0 Отговор
    ...- само изписани на ръка ,върху разфасовани кашони...!
    Няма пари за нещо по-голямо и забележимо...!
    Парите на народа заминаха за златни тоалетни на Президента...

    06:11 19.07.2026

  • 19 Бой

    10 0 Отговор
    по Зеленски! Този ненормалник съсипа Украйна!

    Коментиран от #20

    06:52 19.07.2026

  • 20 Все ми се струва...!

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бой":

    Че тези протести са организирани от запада и САЩ...!
    Зеленски вече,не им е необходим...!
    Както се казва...-
    ,,Прелъстен и изоставен"...!

    07:07 19.07.2026

  • 21 Мъничко зеленичко

    1 0 Отговор
    Щете-не щете, до последния украинец!

    07:58 19.07.2026

  • 22 Лъжат “ватенките”,

    0 0 Отговор
    руска партенка.
    Милиони напират да се бият на фронта, но медиите там крият всичко.

    08:02 19.07.2026

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