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САЩ задържаха братята Тейт по искане на Лондон

САЩ задържаха братята Тейт по искане на Лондон

19 Юли, 2026 05:13, обновена 19 Юли, 2026 05:17 1 468 5

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Популярните инфлуенсър-каналджии Андрю и Тристан Тейт бяха арестувани в Маями на база нови тежки обвинения за трафик на хора и изнасилване.

САЩ задържаха братята Тейт по искане на Лондон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските федерални служби (U.S. Marshals Service) са задържали скандалните социални инфлуенсъри Андрю Тейт и неговия брат Тристан Тейт в Маями, щата Флорида, съобщава DW. Според официалната информация арестът е извършен въз основа на запечатана съдебна заповед. Искането за задържане и последваща екстрадиция е внесено официално от правителството на Обединеното кралство.

Британската Кралска прокуратура потвърди, че срещу братята Тейт са повдигнати нови сериозни криминални обвинения, свързани с трафик на хора с цел сексуална експлоатация, изнасилвания и разпространение на непристойни изображения на деца. В изявление за медиите, цитирано и от The Guardian, ръководителят на Специализирания отдел за борба с престъпността към CPS Малкълм Макхафи уточни, че новите разследвания са базирани на допълнителни доказателства от полицията в Бедфордшър и засягат още четири жертви, с което общият брой на пострадалите по британското дело нараства на седем души. Твърди се, че престъпленията са извършени в периода между 2010 и 2017 година.

Защитата на братята, в лицето на американския адвокат Джоузеф Макбрайд, категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „клевета“, имаща за цел да саботира техните собствени граждански дела в САЩ. Известните с проповядването на радикален маскулинизъм братя Тейт имат двойно американско и британско гражданство. Те вече са обект на отделни съдебни процедури за трафик и изнасилвания в Румъния, откъдето успяха да заминат за САЩ малко след вдигането на забраната им за пътуване, допълва Variety. Процедурата по екстрадицията им към Лондон се очаква да започне веднага.


САЩ
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