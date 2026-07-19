Еврейски заселници подпалиха джамия на Западния бряг

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива към.
Ситуацията по сигурността е силно влошена както на местно ниво в палестинските територии, така и в по-широкия регионален геополитически конфликт с участието на САЩ и Иран.
Огнени атаки на Западния бряг
В ранните часове на деня група радикални еврейски заселници извършиха координирана атака в палестинското селище Ал-Тувани, разположено в Южните хълмове на Хеброн. Нападателите подпалиха местната джамия „Ал-Таква“, две жилищни сгради и млечна фабрика, управлявана от местната общност. На стените на опожарения мюсюлмански храм бяха изписани враждебни лозунги на иврит и звездата на Давид.
Палестинското министерство на благотворителността и религиозните въпроси определи инцидента като „пълномащабен терористичен акт“. Израелската полиция обяви, че е започнала разследване, но до момента няма задържани заподозрени. Според данни на Haaretz, инцидентът се разглежда от местните общности като отмъщение за по-ранен пожар в близкото израелско заселване Хават Гилад.
Вашингтон засилва въздушния мост към Израел
Едновременно с вътрешните сблъсъци, САЩ разширяват военния си отпечатък в региона. Израелски военни източници потвърдиха, че в страната пристигат още десетки американски самолети за презареждане с гориво във въздуха. Целта на разполагането им е да поддържат интензивните военни операции и продължаващите въздушни атаки на САЩ срещу ключова инфраструктура в Иран.
Reuters съобщи, че новата вълна от американски танкери се разполага директно във военновъздушните бази на израелските отбранителни сили (IDF), за да се избегне колапс и блокиране на цивилното въздушно пространство на международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.
Риск от пълномащабна война
Регионалната ескалация се засили рязко, след като досегашното временно споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран се разпадна окончателно преди месец. През последната седмица американската армия нанесе масирани удари по ирански обекти в Ормузкия проток, разрушавайки транспортни хъбове и стратегически мостове на Иранската революционна гвардия (IRGC). В отговор Иран атакува с дронове и ракети американски логистични бази в Кувейт и Йордания. Спешното дислоциране на презареждащ флот в Израел индикира, че Белият дом подготвя по-широка кампания, която може да обхване и ядрените обекти на Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 торотитор
18:05 19.07.2026
2 Kaлпазанин
18:06 19.07.2026
3 Когато
Коментиран от #7
18:06 19.07.2026
4 пръц
18:07 19.07.2026
5 От историята
18:09 19.07.2026
6 ФАКТИ
18:16 19.07.2026
7 Оня
До коментар #3 от "Когато":Когато се коментират ч.ифути, се подразбира, че става въпрос за НЕчовеци.
18:22 19.07.2026
8 Фен
18:25 19.07.2026
9 СРЕЩУ ВСЯКА ЗАПАЛЕНА ДЖАМИЯ
18:37 19.07.2026
10 Джихади Йово
18:44 19.07.2026
11 всички
18:54 19.07.2026
12 Али
18:57 19.07.2026
13 ДрайвингПлежър
Преди малко гледах клипче отива еврейската гнида, вади пистолет и казва на палестинци в западния бряг: Това вече е моя земя
тия наистина нямат място в 21ви век! Мустакатия е знаел и ще дойде ден да се роди още един такъв!
Коментиран от #14
18:59 19.07.2026
14 Али
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Най добре оди се обрежи и цункай к-на.
19:17 19.07.2026
15 дядото
19:58 19.07.2026