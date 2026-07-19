Еврейски заселници подпалиха джамия на Западния бряг

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива към.

Ситуацията по сигурността е силно влошена както на местно ниво в палестинските територии, така и в по-широкия регионален геополитически конфликт с участието на САЩ и Иран.

Огнени атаки на Западния бряг

В ранните часове на деня група радикални еврейски заселници извършиха координирана атака в палестинското селище Ал-Тувани, разположено в Южните хълмове на Хеброн. Нападателите подпалиха местната джамия „Ал-Таква“, две жилищни сгради и млечна фабрика, управлявана от местната общност. На стените на опожарения мюсюлмански храм бяха изписани враждебни лозунги на иврит и звездата на Давид.

Палестинското министерство на благотворителността и религиозните въпроси определи инцидента като „пълномащабен терористичен акт“. Израелската полиция обяви, че е започнала разследване, но до момента няма задържани заподозрени. Според данни на Haaretz, инцидентът се разглежда от местните общности като отмъщение за по-ранен пожар в близкото израелско заселване Хават Гилад.

Вашингтон засилва въздушния мост към Израел

Едновременно с вътрешните сблъсъци, САЩ разширяват военния си отпечатък в региона. Израелски военни източници потвърдиха, че в страната пристигат още десетки американски самолети за презареждане с гориво във въздуха. Целта на разполагането им е да поддържат интензивните военни операции и продължаващите въздушни атаки на САЩ срещу ключова инфраструктура в Иран.

Reuters съобщи, че новата вълна от американски танкери се разполага директно във военновъздушните бази на израелските отбранителни сили (IDF), за да се избегне колапс и блокиране на цивилното въздушно пространство на международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.

Риск от пълномащабна война

Регионалната ескалация се засили рязко, след като досегашното временно споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран се разпадна окончателно преди месец. През последната седмица американската армия нанесе масирани удари по ирански обекти в Ормузкия проток, разрушавайки транспортни хъбове и стратегически мостове на Иранската революционна гвардия (IRGC). В отговор Иран атакува с дронове и ракети американски логистични бази в Кувейт и Йордания. Спешното дислоциране на презареждащ флот в Израел индикира, че Белият дом подготвя по-широка кампания, която може да обхване и ядрените обекти на Иран.