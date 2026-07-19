Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Еврейски заселници подпалиха джамия на Западния бряг

Еврейски заселници подпалиха джамия на Западния бряг

19 Юли, 2026 17:58, обновена 19 Юли, 2026 18:02 971 15

  • израел-
  • западен бряг-
  • заселници-
  • удари-
  • иран-
  • сащ-
  • самолети

Вашингтон изпраща допълнителни презареждащи самолети в Израел за мисии срещу Техеран

Еврейски заселници подпалиха джамия на Западния бряг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива към.

Ситуацията по сигурността е силно влошена както на местно ниво в палестинските територии, така и в по-широкия регионален геополитически конфликт с участието на САЩ и Иран.

Огнени атаки на Западния бряг

В ранните часове на деня група радикални еврейски заселници извършиха координирана атака в палестинското селище Ал-Тувани, разположено в Южните хълмове на Хеброн. Нападателите подпалиха местната джамия „Ал-Таква“, две жилищни сгради и млечна фабрика, управлявана от местната общност. На стените на опожарения мюсюлмански храм бяха изписани враждебни лозунги на иврит и звездата на Давид.

Палестинското министерство на благотворителността и религиозните въпроси определи инцидента като „пълномащабен терористичен акт“. Израелската полиция обяви, че е започнала разследване, но до момента няма задържани заподозрени. Според данни на Haaretz, инцидентът се разглежда от местните общности като отмъщение за по-ранен пожар в близкото израелско заселване Хават Гилад.

Вашингтон засилва въздушния мост към Израел

Едновременно с вътрешните сблъсъци, САЩ разширяват военния си отпечатък в региона. Израелски военни източници потвърдиха, че в страната пристигат още десетки американски самолети за презареждане с гориво във въздуха. Целта на разполагането им е да поддържат интензивните военни операции и продължаващите въздушни атаки на САЩ срещу ключова инфраструктура в Иран.

Reuters съобщи, че новата вълна от американски танкери се разполага директно във военновъздушните бази на израелските отбранителни сили (IDF), за да се избегне колапс и блокиране на цивилното въздушно пространство на международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.

Риск от пълномащабна война

Регионалната ескалация се засили рязко, след като досегашното временно споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран се разпадна окончателно преди месец. През последната седмица американската армия нанесе масирани удари по ирански обекти в Ормузкия проток, разрушавайки транспортни хъбове и стратегически мостове на Иранската революционна гвардия (IRGC). В отговор Иран атакува с дронове и ракети американски логистични бази в Кувейт и Йордания. Спешното дислоциране на презареждащ флот в Израел индикира, че Белият дом подготвя по-широка кампания, която може да обхване и ядрените обекти на Иран.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 торотитор

    21 4 Отговор
    Не че ми е за тарамбуките-ама и евреите са долни като тях

    18:05 19.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    23 4 Отговор
    Чи@@@@@@ разрушават църкви и убиват и християни

    18:06 19.07.2026

  • 3 Когато

    26 4 Отговор
    Някой няма уважение към религията, дори да не е неговата, това не е човек!

    Коментиран от #7

    18:06 19.07.2026

  • 4 пръц

    27 2 Отговор
    Мошетата се оказаха най-добрите ученици на австрийския художник.

    18:07 19.07.2026

  • 5 От историята

    25 3 Отговор
    Не напразно евреите са преследвани през вековете. Те подклаждат всички съвременни войни. Кой предаде Христос?

    18:09 19.07.2026

  • 6 ФАКТИ

    26 3 Отговор
    Богът за евреите е дявола,те нямат друг бог.

    18:16 19.07.2026

  • 7 Оня

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    Когато се коментират ч.ифути, се подразбира, че става въпрос за НЕчовеци.

    18:22 19.07.2026

  • 8 Фен

    13 2 Отговор
    Само евреите могат да нарекат (целенасоченото и пълно изтребление на населението, щото думата тук е забранена) заселване.

    18:25 19.07.2026

  • 9 СРЕЩУ ВСЯКА ЗАПАЛЕНА ДЖАМИЯ

    13 2 Отговор
    АРАБИТЕ ЩЕ ЗАПАЛЯТ 3 СИНАГОГИ.

    18:37 19.07.2026

  • 10 Джихади Йово

    8 1 Отговор
    Бог ще въздаде на еврейските кучета!!!

    18:44 19.07.2026

  • 11 всички

    2 3 Отговор
    псуват евреите, обаче тарамбуките още по-не се траят

    18:54 19.07.2026

  • 12 Али

    2 2 Отговор
    Браво браво и пак браво!

    18:57 19.07.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Евреите са радикализирани ненормалници!!!
    Преди малко гледах клипче отива еврейската гнида, вади пистолет и казва на палестинци в западния бряг: Това вече е моя земя

    тия наистина нямат място в 21ви век! Мустакатия е знаел и ще дойде ден да се роди още един такъв!

    Коментиран от #14

    18:59 19.07.2026

  • 14 Али

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Най добре оди се обрежи и цункай к-на.

    19:17 19.07.2026

  • 15 дядото

    1 0 Отговор
    а синагоги няма ли?

    19:58 19.07.2026