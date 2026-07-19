Земетресение в Перу: 5 загинали и 20 ранени

Силно земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер разтърси планинския регион на Андите в централната част на Перу. По последни данни на местните власти, бедствието е отнело живота на най-малко петима души, а над 20 са ранени.

Според информация на Геологическата топографска служба на САЩ (USGS), трусът е регистриран в събота вечерта в 21:24 часа местно време. Епицентърът е бил на дълбочина от 10 километра, разположен в провинция Уанкайо, близо до град Сикая.

Мащабни щети и разрушения в засегнатите райони

Най-сериозно е засегнат земеделският район Чонгос Бахо, където множество къщи, изградени от традиционен адоб (непечена тухла), са напълно срутени. Националният институт за гражданска защита на Перу (INDECI) съобщи, че най-малко 300 души са останали без подслон в резултат на разрушенията. Сериозни структурни повреди са регистрирани по исторически паметници, местната църква и манастир.

Спасителни екипи и тежка техника са разположени в зоната на бедствието за разчистване на отломките и оказване на първа помощ. Официалните власти поясняват, че точният брой на изчезналите хора все още се установява. Република Перу се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен – район с изключително висока сеизмична активност, където се генерират по-голямата част от трусовете в световен мащаб.

Източници: Associated Press, Reuters, ABC News, USGS