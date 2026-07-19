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Иран обвини САЩ в атака срещу АЕЦ. Ирак заобикаля Ормуз

Иран обвини САЩ в атака срещу АЕЦ. Ирак заобикаля Ормуз

19 Юли, 2026 18:50, обновена 19 Юли, 2026 18:56 1 508 7

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Ескалация в Близкия изток: Техеран докладва за удари по ядрен обект, докато Багдад спасява енергийния си износ през Сирия

Иран обвини САЩ в атака срещу АЕЦ. Ирак заобикаля Ормуз - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран официално обвини въоръжените сили на САЩ в извършването на ракетна атака срещу строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ (Darkhovin), разположена в югозападната провинция Хузестан.

Паралелно с военния сблъсък, съседен Ирак предприе мащабна икономическа маневра, за да защити търговските си интереси, като започна да транспортира огромни количества мазут и петролни продукти по суша през Сирия, изцяло заобикаляйки блокирания Ормузки проток.

Ракетен удар по ядрения комплекс „Дарховин“

Според официално изявление на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), разпространено от държавните медии, американски снаряди са поразили строителната площадка на 300-мегаватовия реактор с лека вода. От ведомството определиха инцидента като „варварски акт и грубо нарушение на международното право“, тъй като обектът е предназначен за мирни цели и се намира под международни гаранции. Към момента не се съобщава за мащаба на материалните щети или за жертви на самата площадка.

Международната агенция за атомна енергия (IAEA) потвърди, че проверява сигналите за среднощен удар в района. От агенцията на ООН успокоиха, че централата е в съвсем начален етап на изграждане и при последното посещение на инспекторите там не е имало съхраняван ядрен материал, което изключва непосредствен радиационен риск. Атаката идва на фона на осмата поредна нощ на засилени въздушни удари от страна на Централното командване на САЩ (CENTCOM) срещу иранска военна и критична инфраструктура.

Иракският петролен отговор: Сухопътен коридор през пустинята

Докато Иран затяга контрола и налага де факто блокада на корабоплаването в Ормузкия проток за плавателни съдове, свързани със САЩ и Израел, Ирак е изправен пред икономическа катастрофа. Тъй като над 90% от държавните приходи на Багдад зависят от износа на суров петрол и горива през Персийския залив, страната започна спешно да пренасочва потоците си на запад.

По данни на аналитичната компания Vortexa и доклади на Bloomberg, Ирак е мобилизирал хиляди цистерни, които денонощно прекосяват пустинята през Сирия и Йордания. През последната седмица сухопътният коридор е позволил транспортирането на над 1 милион тона мазут и други рафинирани продукти до сирийските пристанища на Средиземно море (главно Банияс), откъдето те се товарят на танкери за международния пазар. По този начин Багдад успешно заобикаля опасния морски пропусквателен пункт, осигурявайки жизненоважни приходи за хазната си в условията на глобална енергийна криза и растящи цени на петрола сорт Брент.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    19:09 19.07.2026

  • 3 Герги

    6 1 Отговор
    кое му беше нецензурното, та го изтри бе некадърник...

    19:10 19.07.2026

  • 4 Ъъъ

    4 10 Отговор
    А някой забелязва ли, че ударите са предимно в Южен Иран и някъде до границата? Ф-ките вече не летят като у тях си из цял Иран май....🤔
    Щото някъде мярнах, че Тръмп нещо не бил доволен, че Путин доставил С-400 на Иран за защита на ядрените обекти в Исфахан, заедно с 2500 ракети, а Си доставя техните FK-3 със среден обсег.

    Коментиран от #6

    19:23 19.07.2026

  • 5 Мириз на изгоряли бради

    6 8 Отговор
    Украинците доста напреднаха в технологиите.Аре по една руска централа да гледаме сеири.

    19:24 19.07.2026

  • 6 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Ъъъъъъ

    19:27 19.07.2026

  • 7 Амадор Ривас

    6 7 Отговор
    ТеЯ чамари не спряха да мрънкат....

    19:28 19.07.2026

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