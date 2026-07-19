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Тежки наводнения в Индия взеха най-малко 19 жертви

Тежки наводнения в Индия взеха най-малко 19 жертви

19 Юли, 2026 18:57, обновена 19 Юли, 2026 19:03 551 0

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Мусонни дъждове предизвикаха мащабни свлачища и наводнения в Северна и Североизточна Индия, блокирайки ключови маршрути и поклоннически манастири

Тежки наводнения в Индия взеха най-малко 19 жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощният летен мусон активизира опустошителната си сила през последното денонощие, отнемайки живота на най-малко 19 души.

Природното бедствие отприщи мащабни наводнения в Индия и тежки кални свлачища, които парализираха цели региони и разрушиха десетки жилищни постройки.

Според официални данни на спасителните служби, цитирани от CNA, най-сериозно засегнати са индийската територия Джаму и Кашмир, както и североизточният щат Нагаланд. Местните власти съобщават, че в планинския регион Джаму и Кашмир са загинали 11 души, а в Нагаланд – 8 души, като броят на ранените надхвърля 15 души. Поради блокирани пътища и срутени мостове десетки граждани остават в капан.

Армейски части и екипи по управление на бедствията провеждат мащабни спасителни операции в тежки условия. По информация на индийската медия NDTV, военнослужещи успешно са евакуирали 11 души, сред които пет деца, в силно засегнатия окръг Раджури. Свлачищата по планинските склонове обаче продължават да възпрепятстват достъпа на тежка техника до по-откъснатите села.

Заради опасното време и риск от приливни вълни правителството обяви временно спиране на мащабните индуистки поклоннически пътувания „Амарнат Ятра“ и „Вайшно Деви“. Органите по сигурността апелират туристите и местното население да избягват зоните около речните корита.

Прогнозата на Метеорологичния департамент на Индия предупреждава за опасност от „изключително силни валежи“ в северните и североизточните части на страната през следващите 24 до 48 часа, което създава предпоставки за нови внезапни наводнения.


Индия
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