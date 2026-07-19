Осем ранени при нападение с нож в Бавария

Осем души бяха ранени при брутално нападение с нож по време на традиционния местен фестивал „Блаулиахд“ в баварското село Еглинг, Германия.

Инцидентът се е разиграл късно в събота вечерта около 23:45 часа местно време, съобщава германската информационна агенция DPA.

Според първоначалните данни от полицията, цитирани от онлайн портала Münchner Merkur, неизвестен извършител е атакувал без предупреждение 24-годишен австрийски гражданин и неговия 16-годишен приятел. При последвалата паника нападателят е наранил още шест души, присъстващи на събитието. Част от пострадалите са с тежки наранявания, включително с фрактури на лицевите кости и засегнати артерии, като някои от тях вече са претърпели спешни операции в местни болници.

Органите на реда в Бавария са мобилизирали мащабен ресурс за залавянето на извършителя, който е успял да избяга въпреки опитите на охраната да блокира изходите. В операцията по претърсване участват около 60 полицейски служители, дронове и спасителен хеликоптер. Мястото на фестивала, където са празнували около 700 души, е било блокирано с часове от полицията и 15 пожарникари за извършване на огледи и проверки на свидетели. Разследващите в момента анализират видеозаписи от камерите в района