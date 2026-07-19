Осем ранени при нападение с нож в Бавария

Осем души бяха ранени при брутално нападение с нож по време на традиционния местен фестивал „Блаулиахд“ в баварското село Еглинг, Германия.
Инцидентът се е разиграл късно в събота вечерта около 23:45 часа местно време, съобщава германската информационна агенция DPA.
Според първоначалните данни от полицията, цитирани от онлайн портала Münchner Merkur, неизвестен извършител е атакувал без предупреждение 24-годишен австрийски гражданин и неговия 16-годишен приятел. При последвалата паника нападателят е наранил още шест души, присъстващи на събитието. Част от пострадалите са с тежки наранявания, включително с фрактури на лицевите кости и засегнати артерии, като някои от тях вече са претърпели спешни операции в местни болници.
Органите на реда в Бавария са мобилизирали мащабен ресурс за залавянето на извършителя, който е успял да избяга въпреки опитите на охраната да блокира изходите. В операцията по претърсване участват около 60 полицейски служители, дронове и спасителен хеликоптер. Мястото на фестивала, където са празнували около 700 души, е било блокирано с часове от полицията и 15 пожарникари за извършване на огледи и проверки на свидетели. Разследващите в момента анализират видеозаписи от камерите в района
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроджендър
22:28 19.07.2026
2 мюмюн немеца
22:30 19.07.2026
3 поредния недоволен кафяв новогерманец
докато се изравнят с германците
и въведат шариа
булки с бурки
чай вместо бира
22:30 19.07.2026
4 Германистан на три минарета
Коментиран от #7
22:32 19.07.2026
5 ядосал се човечеца мургав
и не спазват предписанията на шариата
22:32 19.07.2026
6 Иван
22:36 19.07.2026
7 Иван
До коментар #4 от "Германистан на три минарета":Така иска синагогата.
22:37 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мюмю
22:39 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЛГБТистите
22:41 19.07.2026
13 Феникс
22:41 19.07.2026