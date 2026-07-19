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Осем ранени при нападение с нож в Бавария

Осем ранени при нападение с нож в Бавария

19 Юли, 2026 22:23, обновена 19 Юли, 2026 22:27 444 13

  • бавария-
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  • нож

Кървав инцидент на фестивал в Германия: Нападателят се издирва

Осем ранени при нападение с нож в Бавария - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души бяха ранени при брутално нападение с нож по време на традиционния местен фестивал „Блаулиахд“ в баварското село Еглинг, Германия.

Инцидентът се е разиграл късно в събота вечерта около 23:45 часа местно време, съобщава германската информационна агенция DPA.

Според първоначалните данни от полицията, цитирани от онлайн портала Münchner Merkur, неизвестен извършител е атакувал без предупреждение 24-годишен австрийски гражданин и неговия 16-годишен приятел. При последвалата паника нападателят е наранил още шест души, присъстващи на събитието. Част от пострадалите са с тежки наранявания, включително с фрактури на лицевите кости и засегнати артерии, като някои от тях вече са претърпели спешни операции в местни болници.

Органите на реда в Бавария са мобилизирали мащабен ресурс за залавянето на извършителя, който е успял да избяга въпреки опитите на охраната да блокира изходите. В операцията по претърсване участват около 60 полицейски служители, дронове и спасителен хеликоптер. Мястото на фестивала, където са празнували около 700 души, е било блокирано с часове от полицията и 15 пожарникари за извършване на огледи и проверки на свидетели. Разследващите в момента анализират видеозаписи от камерите в района


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    15 0 Отговор
    Ще да е някой от докторите и инжинерите дето дойдоха с лодки да спасяват европа

    22:28 19.07.2026

  • 2 мюмюн немеца

    8 0 Отговор
    вай, вай, каква стана тя

    22:30 19.07.2026

  • 3 поредния недоволен кафяв новогерманец

    12 0 Отговор
    и така по често касапите ще се явяват
    докато се изравнят с германците
    и въведат шариа
    булки с бурки
    чай вместо бира

    22:30 19.07.2026

  • 4 Германистан на три минарета

    9 0 Отговор
    Урсулите превърнаха германците в овце на заколение!

    Коментиран от #7

    22:32 19.07.2026

  • 5 ядосал се човечеца мургав

    7 0 Отговор
    че пият бира
    и не спазват предписанията на шариата

    22:32 19.07.2026

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    Пречили са на молитва.

    22:36 19.07.2026

  • 7 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Германистан на три минарета":

    Така иска синагогата.

    22:37 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мюмю

    1 0 Отговор
    от математик ще е. не, от ядрен физик ще е нападението

    22:39 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЛГБТистите

    0 0 Отговор
    Са много ревниви

    22:41 19.07.2026

  • 13 Феникс

    0 0 Отговор
    Абе не знам преди малко четох статия как нигериец спасявал детско отделение в Каварна! Жалка работа , и ние ли сме се запътили натам?

    22:41 19.07.2026

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