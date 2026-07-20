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Атака с над 400 дрона в Русия: Гори склад на Wildberries край Москва ВИДЕО
  Тема: Украйна

Атака с над 400 дрона в Русия: Гори склад на Wildberries край Москва ВИДЕО

20 Юли, 2026 04:36, обновена 20 Юли, 2026 06:05 2 074 48

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  • москва

Масиран удар на разсъмване блокира летищата в руската столица и предизвика огромни пожари в Московска област

Атака с над 400 дрона в Русия: Гори склад на Wildberries край Москва ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В понеделник, 20 юли, на разсъмване руските власти обявиха, че са подложени на една от най-мащабните въздушни атаки от началото на конфликта, включваща над 400 дрона, насочени към Московска област.

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По информация на местните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) десетки безпилотни апарати са били прехванати в покрайнините на столицата, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети и временно затваряне на московските летища, съобщава Pravda.com.ua.

Въпреки твърденията на кмета на Москва Сергей Собянин за успешна работа на отбраната, социалните мрежи и местните жители съобщават за множество експлозии и силни пожари в региона.

Удар по логистичното сърце на Русия

Най-сериозният инцидент е регистриран в подолския регион, където безпилотни летателни апарати нанесоха удар по ключова цивилна и икономическа инфраструктура. Местни канали в Telegram разпространиха кадри от огромен пожар в логистичния център Wildberries Koledino в Подолск – един от най-големите дистрибуционни комплекси на водещия руски онлайн търговец, предава UNN.ua. Свидетели описват мощни детонации на разсъмване, последвани от гъст черен дим, който се вижда от километри разстояние.

Официалният коментар от Киев по отношение на подобни операции подчертава, че мащабните логистични хъбове често се използват за съхранение и доставка на компоненти с двойна употреба и навигационно оборудване за руската армия, пише Kyiv Independent.

Към 5:50 часа българско време на мястото на инцидента в Коледино продължават да работят аварийни екипи, като тепърва се установява точният размер на щетите и наличието на пострадали сред служителите на нощна смяна.

Руски медии съобщиха, че в Московска област е обявена ракетна тревога. Жителите на руската столица са били предупредени за възможни прекъсвания на интернет връзката.

Ракетна тревога е била обявена и в Ярославска, Тверска, Владимирска, Ивановска, Новгородска, Вологодска, Белгородска, Курска, Липецка, Калужка, Воронежска, Тамбовска и Тулска области.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    23 21 Отговор
    Масирана атака, без попадения!😂😂😂

    05:02 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой туй

    22 18 Отговор

    До коментар #11 от "Усрано русначе":

    украински народ,?

    Коментиран от #37

    05:36 20.07.2026

  • 13 И Киев е Руски

    19 18 Отговор
    Ковчези от Одеса ще летят до Макрон и Навроцки: Руските военни сили нанесоха съкрушителен удар на тренировъчна база, в която се намират чуждестранни наемници и доброволчески части на украинските въоръжени сили близо до село Каролино-Бугаз в Одеска област.

    Коментиран от #31

    05:36 20.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Масирано атакували ууукрите

    13 17 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    05:50 20.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шорт

    16 5 Отговор
    Цяла Европа произвежда дронове боеприпаси снаряди който мигновено се изнасят в украй...най вече с кораби! И атакуват русия!

    Коментиран от #29

    05:54 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Любопитен

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Шорт":

    Може ли да ми кажеш за поне един случай руснаците да са ударили кораб с боеприпаси, който да се е взривил и изпарил?

    Коментиран от #36

    06:09 20.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сибир е китайски

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Засега летят само ковчези от Донбас из цяла Русия и най-вече в китайски Сибир.

    Коментиран от #35

    06:10 20.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кирпича

    7 3 Отговор
    Сред стелещият се дим над Москва са забелязани четиримата конника на апокалипсиса , разпитвали са минувачи за бункера на Путин .

    06:15 20.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руснаците са хуманни

    6 10 Отговор

    До коментар #29 от "Любопитен":

    Войници. Те се бият честно. Сатанистите се бият подло. Там им е грешката на руснаците! Сатанистите атакуват всичко и всякакви цели! Може да взривят училище с 1000 деца и не им пука!

    06:18 20.07.2026

  • 37 койдазнай

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кой туй":

    Да би мирно седяло, не би чудо видяло!
    Ама на Путин му беше скучно, прииска му се малко "движуха"!

    06:19 20.07.2026

  • 38 койдазнай

    3 1 Отговор
    Преди 2 седмици, Wildberries са променили договорите. си с търговците и са записали, че вече не носят отговорност за стоките в складовете си.
    Много навременно решение!

    06:26 20.07.2026

  • 39 Уайлдбери

    4 1 Отговор
    ги попиляха

    Коментиран от #40

    06:27 20.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Време е

    6 2 Отговор
    Всички русофили да се съберат и да отидат да защитават матюшка, а не с телефоните в ръка да я възхваляват

    06:31 20.07.2026

  • 42 Механик

    2 2 Отговор
    Уууудри!

    06:33 20.07.2026

  • 43 Гладно рускинче

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Соссам качествено.

    06:39 20.07.2026

  • 44 глюпустами

    1 0 Отговор
    паднали само отломками

    06:40 20.07.2026

  • 45 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Виж си националния празник и натото и бандерите как искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас :))и ще разбереш защо и Бисмарк е предупредил за първите предложения на руснаците:))и защо най големият американски пророк Едгар Кейси нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството ".И не забравяй ,че плюе по космическа нация с ток от руски Аец от пиедестала си ма жалък бездарен неудачник:)))

    Коментиран от #47

    06:41 20.07.2026

  • 46 Закъсняла ,,новина"...

    2 0 Отговор
    Това с удара по Wildberries,бе предният ден...?!

    06:41 20.07.2026

  • 47 Къв ток,ква центъра те гони бре?

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Бомбят Москва в момента

    06:43 20.07.2026

  • 48 Огромни

    1 0 Отговор
    Пожари в Киев на 19 и 20 юли поразени предприятия и складове , списъка е дълъг , а в Одеса е най - тържествено 108 натовци в дървени костюми заминаха . Бог с Русия !

    06:44 20.07.2026

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