Атака с над 400 дрона в Русия: Гори склад на Wildberries край Москва ВИДЕО

В понеделник, 20 юли, на разсъмване руските власти обявиха, че са подложени на една от най-мащабните въздушни атаки от началото на конфликта, включваща над 400 дрона, насочени към Московска област.
По информация на местните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) десетки безпилотни апарати са били прехванати в покрайнините на столицата, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети и временно затваряне на московските летища, съобщава Pravda.com.ua.
Въпреки твърденията на кмета на Москва Сергей Собянин за успешна работа на отбраната, социалните мрежи и местните жители съобщават за множество експлозии и силни пожари в региона.
Удар по логистичното сърце на Русия
Най-сериозният инцидент е регистриран в подолския регион, където безпилотни летателни апарати нанесоха удар по ключова цивилна и икономическа инфраструктура. Местни канали в Telegram разпространиха кадри от огромен пожар в логистичния център Wildberries Koledino в Подолск – един от най-големите дистрибуционни комплекси на водещия руски онлайн търговец, предава UNN.ua. Свидетели описват мощни детонации на разсъмване, последвани от гъст черен дим, който се вижда от километри разстояние.
Официалният коментар от Киев по отношение на подобни операции подчертава, че мащабните логистични хъбове често се използват за съхранение и доставка на компоненти с двойна употреба и навигационно оборудване за руската армия, пише Kyiv Independent.
Към 5:50 часа българско време на мястото на инцидента в Коледино продължават да работят аварийни екипи, като тепърва се установява точният размер на щетите и наличието на пострадали сред служителите на нощна смяна.
Руски медии съобщиха, че в Московска област е обявена ракетна тревога. Жителите на руската столица са били предупредени за възможни прекъсвания на интернет връзката.
Ракетна тревога е била обявена и в Ярославска, Тверска, Владимирска, Ивановска, Новгородска, Вологодска, Белгородска, Курска, Липецка, Калужка, Воронежска, Тамбовска и Тулска области.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Хахахаха😂😂😂😂
05:02 20.07.2026
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12 Кой туй
До коментар #11 от "Усрано русначе":украински народ,?
Коментиран от #37
05:36 20.07.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #31
05:36 20.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Масирано атакували ууукрите
05:50 20.07.2026
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19 Шорт
Коментиран от #29
05:54 20.07.2026
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29 Любопитен
До коментар #19 от "Шорт":Може ли да ми кажеш за поне един случай руснаците да са ударили кораб с боеприпаси, който да се е взривил и изпарил?
Коментиран от #36
06:09 20.07.2026
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31 Сибир е китайски
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Засега летят само ковчези от Донбас из цяла Русия и най-вече в китайски Сибир.
Коментиран от #35
06:10 20.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кирпича
06:15 20.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Руснаците са хуманни
До коментар #29 от "Любопитен":Войници. Те се бият честно. Сатанистите се бият подло. Там им е грешката на руснаците! Сатанистите атакуват всичко и всякакви цели! Може да взривят училище с 1000 деца и не им пука!
06:18 20.07.2026
37 койдазнай
До коментар #12 от "Кой туй":Да би мирно седяло, не би чудо видяло!
Ама на Путин му беше скучно, прииска му се малко "движуха"!
06:19 20.07.2026
38 койдазнай
Много навременно решение!
06:26 20.07.2026
39 Уайлдбери
Коментиран от #40
06:27 20.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Време е
06:31 20.07.2026
42 Механик
06:33 20.07.2026
43 Гладно рускинче
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Соссам качествено.
06:39 20.07.2026
44 глюпустами
06:40 20.07.2026
45 Ами
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Виж си националния празник и натото и бандерите как искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас :))и ще разбереш защо и Бисмарк е предупредил за първите предложения на руснаците:))и защо най големият американски пророк Едгар Кейси нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството ".И не забравяй ,че плюе по космическа нация с ток от руски Аец от пиедестала си ма жалък бездарен неудачник:)))
Коментиран от #47
06:41 20.07.2026
46 Закъсняла ,,новина"...
06:41 20.07.2026
47 Къв ток,ква центъра те гони бре?
До коментар #45 от "Ами":Бомбят Москва в момента
06:43 20.07.2026
48 Огромни
06:44 20.07.2026