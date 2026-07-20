Атака с над 400 дрона в Русия: Гори склад на Wildberries край Москва ВИДЕО

В понеделник, 20 юли, на разсъмване руските власти обявиха, че са подложени на една от най-мащабните въздушни атаки от началото на конфликта, включваща над 400 дрона, насочени към Московска област.

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По информация на местните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) десетки безпилотни апарати са били прехванати в покрайнините на столицата, което наложи спешно въвеждане на ограничения за полети и временно затваряне на московските летища, съобщава Pravda.com.ua.

Въпреки твърденията на кмета на Москва Сергей Собянин за успешна работа на отбраната, социалните мрежи и местните жители съобщават за множество експлозии и силни пожари в региона.

Удар по логистичното сърце на Русия

Най-сериозният инцидент е регистриран в подолския регион, където безпилотни летателни апарати нанесоха удар по ключова цивилна и икономическа инфраструктура. Местни канали в Telegram разпространиха кадри от огромен пожар в логистичния център Wildberries Koledino в Подолск – един от най-големите дистрибуционни комплекси на водещия руски онлайн търговец, предава UNN.ua. Свидетели описват мощни детонации на разсъмване, последвани от гъст черен дим, който се вижда от километри разстояние.

Официалният коментар от Киев по отношение на подобни операции подчертава, че мащабните логистични хъбове често се използват за съхранение и доставка на компоненти с двойна употреба и навигационно оборудване за руската армия, пише Kyiv Independent.

Към 5:50 часа българско време на мястото на инцидента в Коледино продължават да работят аварийни екипи, като тепърва се установява точният размер на щетите и наличието на пострадали сред служителите на нощна смяна.

Руски медии съобщиха, че в Московска област е обявена ракетна тревога. Жителите на руската столица са били предупредени за възможни прекъсвания на интернет връзката.

Ракетна тревога е била обявена и в Ярославска, Тверска, Владимирска, Ивановска, Новгородска, Вологодска, Белгородска, Курска, Липецка, Калужка, Воронежска, Тамбовска и Тулска области.