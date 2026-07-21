Жертвите от трусовете във Венецуела скочиха до 5278

Официалният брой на загиналите при двете опустошителни земетресения във Венецуела нарасна до 5278 души, съобщи в официалния си профил в платформата Telegram председателят на Националното събрание на страната Хорхе Родригес. Черната статистика продължава да се увеличава близо месец след мащабното бедствие.

Данни за пострадалите и щетите

Според последната ежедневна сводка, публикувана от Родригес в социалните мрежи, ситуацията в страната остава критична:

Над 16 740 ранени: Броят на пострадалите остава висок, като по-голямата част от тях вече са изписани от болничните заведения.

Броят на пострадалите остава висок, като по-голямата част от тях вече са изписани от болничните заведения. Хиляди без дом: Общо 17 907 жители са останали без покрив, като 23 820 души вече са настанени в 107 временни лагера.

Общо 17 907 жители са останали без покрив, като 23 820 души вече са настанени в 107 временни лагера. Разрушена инфраструктура: Властите съобщават за 190 напълно срутени сгради и 856 тежко повредени постройки.

Хронология на бедствието

Двойното разрушително земетресение с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърси северната част на страната на 24 юни, като двата основни труса удариха в интервал от едва 39 секунди. Най-тежко засегнат остава крайбрежният щат Ла Гуайра, разположен в непосредствена близост до столицата Каракас. Сеизмолозите от Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания отчитат и над 1300 последващи вторични труса, които допълнително усложняват работата на спасителните екипи на терен.