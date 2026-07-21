Още тежки бомбардировки! САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран

САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран в следващите дни, разкри израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от i24NEWS.

По информация оперативните планове са готови и се очаква решението на американския президент Доналд Тръмп относно следващите стъпки. В същото време същият доклад твърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху провежда ограничени обсъждания по въпросите на сигурността във връзка с развитието на конфликта.

Макар САЩ засега да държат Израел извън активните операции, източникът твърди, че двамата съюзници продължават да обменят разузнавателна информация и да планират операциите си.

Вашингтон е подложен на нарастващ натиск след смъртта на американски войници в конфликта, като се натрупват все повече обвинения за неотчетени ранени.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в понеделник, че неговите сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран в 16:00 ч. източно време по нареждане на президента Доналд Тръмп.

"Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив", заяви CENTCOM в X.

По-рано командването съобщи, че американските въоръжени сили са пренасочили седем търговски кораба и са извели от строя още един, докато прилагаха морската си блокада срещу Иран.