Още тежки бомбардировки! САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран

САЩ се готвят да засилят военната си кампания срещу Иран в следващите дни, разкри израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от i24NEWS.
По информация оперативните планове са готови и се очаква решението на американския президент Доналд Тръмп относно следващите стъпки. В същото време същият доклад твърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху провежда ограничени обсъждания по въпросите на сигурността във връзка с развитието на конфликта.
Макар САЩ засега да държат Израел извън активните операции, източникът твърди, че двамата съюзници продължават да обменят разузнавателна информация и да планират операциите си.
Вашингтон е подложен на нарастващ натиск след смъртта на американски войници в конфликта, като се натрупват все повече обвинения за неотчетени ранени.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в понеделник, че неговите сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран в 16:00 ч. източно време по нареждане на президента Доналд Тръмп.
"Ударите имат за цел да отслабят още повече иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия пролив", заяви CENTCOM в X.
По-рано командването съобщи, че американските въоръжени сили са пренасочили седем търговски кораба и са извели от строя още един, докато прилагаха морската си блокада срещу Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Русия е ключова държава-цивилизация!
Русия е люлката на много народи и страни!
Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.
Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.
А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!
Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.
НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА
Коментиран от #6, #16, #20
18:23 21.07.2026
2 Ако Иран свали някое стелтче
Коментиран от #10, #15, #18
18:25 21.07.2026
3 пръц
18:25 21.07.2026
4 Т Живков
18:28 21.07.2026
5 Иван
18:28 21.07.2026
6 Без име
До коментар #1 от "Луганск":Само дето България е майка на Русия и държавност са полъчили от нас. Дори Москва носи името на кана на Волжска България Ахад Мосха. И племе руси няма, има уруси - елитната част на прабългарската конница, станали синоним на велики. Неблагодарна дъщеря има България. За което Русия страда много и ще продължава да страда.
Коментиран от #8
18:31 21.07.2026
7 Владимир Путин, президент
18:31 21.07.2026
8 Миролюб Войнов, историк
До коментар #6 от "Без име":".. За което Русия страда много и ще продължава да страда.."
И напълно заслужено !!!
Ако не беше България, днешния русняк да ходи в овча кожа, тюбитейка, куса конско мляко и ломоти на манголски език 👈
Коментиран от #11
18:34 21.07.2026
9 Истината
18:37 21.07.2026
10 Соломон
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":Ако може ще свали. Ама за сега не му се отдава
Коментиран от #12
18:38 21.07.2026
11 хаха🤣
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, историк":Лапуркай бе гресирания ☝️,кво ми се бараш на философ ,мррршоо !
Коментиран от #14, #19
18:40 21.07.2026
12 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #10 от "Соломон":Ша ми го лигавиш ли за 10€ бре мннн.гаууу 👈?
18:41 21.07.2026
13 ДАВАЙТЕ
18:41 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Интересно
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":Не е невъзможно. 1 на 100 е приемливо, а 1 на 1000 е пренебрежимо малко.
18:44 21.07.2026
16 ЧИП
До коментар #1 от "Луганск":Нормално е Русия да е родила толкова държави,все пак е нравствено неответна жена.
18:45 21.07.2026
17 Хаменей
18:45 21.07.2026
18 Мурка
До коментар #2 от "Ако Иран свали някое стелтче":АКО ДУМНЕ ДОСТАВЧИКА НА ГОРИВА ЗА НЕВИДИМИТЕ ---------------СТАВАТ ВИДИМИ
18:45 21.07.2026
19 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #11 от "хаха🤣":Бе като гледам го лапуркат рушняците....
Лапуркат вече ПЕТ години, лапуркат преглъщат и за още питат 👆
18:46 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.