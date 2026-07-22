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САЩ поразиха цели в редица градове на Иран

САЩ поразиха цели в редица градове на Иран

22 Юли, 2026 05:00, обновена 22 Юли, 2026 05:51 1 699 12

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Вашингтон обяви край на днешната масирана въздушна кампания, насочена към възстановяване на контрола над Ормузкия проток

САЩ поразиха цели в редица градове на Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално приключи последната си масирана фаза от въздушни атаки срещу военни обекти в Иран.

Операцията приключи в 20:15 ч. източно време на 21 юли (3:15 ч. българско време на 22 юли), с което американските сили затвориха цикъла от 11 поредни нощи на интензивни бомбардировки.

По данни на иранската агенция Тасним, американските сили са атакували няколко ирански града, включително Бане, Кабудар-Аханг и Сирик. Същата медия съобщи, че американските сили са извършили тежък въздушен удар по Бушер в Иран. Според предварителните данни, при атаката в Бушер са повредени два обекта. В същото време официалната иранска агенция ИРНА потвърди, че "САЩ атакуваха военен обект в Иран", но уточни, че съоръженията не са повредени. Медийната мрежа НурНюз допълни картината, съобщавайки, че серия от експлозии са станали в няколко ирански града, сред които Бандар-е-Махшахр, Бехбахан, Табриз и Сирик.

Резултати от въздушната кампания на CENTCOM

Според официално изявление на военното командване, публикувано от DVIDS, последната вълна от атаки е поразила ключови ирански стратегически активи. Сред основните цели личат:

  • Командни центрове за военни операции.
  • Хангари за самолети и складове за съхранение на безпилотни летателни апарати (дронове).
  • Военноморски съоръжения и логистична инфраструктура.

Основната тактическа цел на Пентагона бе драстичното отслабване на капацитета на Техеран да застрашава търговското корабоплаване в критичния Ормузки проток. Последните доклади сочат, че през изминалите три месеца Иран е атакувал над 30 търговски плавателни съда в международните води.

Конфликтът нанася сериозни щети и на двете страни. Според извънреден доклад на Associated Press, повече от 500 американски войници бяха ранени по време на конфликта с Иран. Източници от американските среди посочват, че тази оценка е значително по-висока от официалните данни, съобщавани до момента от Пентагона. Ситуацията остава силно динамична, а международната общност следи с безпокойство дали военните действия ще прераснат в пълномащабна регионална война.

Дипломатическият диалог изглежда напълно блокиран. От Белия дом официално обявиха, че САЩ не смятат ангажимента на Иран към мирните преговори за сериозен. Допълнителен раздор предизвика и ситуацията в стратегическия регион на Персийския залив. Американската администрация подчерта, че САЩ смятат събирането на пътни такси в Ормуз от страна на Техеран за опасен прецедент за други части на света, който застрашава свободата на корабоплаването.

Ескалация и дипломатически сондажи

Въпреки тежките удари, които в последната нощ засегнаха дори северозападния регион Табриз според Al Jazeera, Ормузкият проток остава отворен за преминаване. В същия момент администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска, като държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет обяви пред Сената, че досегашната цена на операцията възлиза на 37,5 милиарда долара.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чакаме

    11 5 Отговор
    ответен удар..! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО..!

    05:12 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    9 1 Отговор
    Тука цели няма да бъдат постигнати.. Кой ше издържи повече е въпроса .. Ако в САЩ може да се направи натиск върху перчема да спре то в Иран няма кой да окаже натиск … народа там ръководителите не го бръснат за слива ако Дончо лежи се надява на това …иранците се готвят за това от революцията до сега … смятайте колко още може да издържи

    05:19 22.07.2026

  • 4 🤡🗽🤡

    5 10 Отговор
    Да им спре тока бай Дончо да не може да произвеждат дронове и да седат на Петромакс по пещерите.

    05:23 22.07.2026

  • 5 Ъъъ

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    "Бой докато им останат само галошите на краката..."

    А с какво? С мерак не става....

    05:23 22.07.2026

  • 6 Оставка

    6 3 Отговор
    Иранското външно министерство предупреди България във вторник да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

    Говорителят на министерството Есмаил Багаей заяви, че всяка дейност, която улеснява атаките на САЩ срещу Иран, би се равнявала на съучастие в „агресия и военни престъпления“, съобщават иранските държавни медии, цитирани от Reuters.

    Багаей предупреди България да не оказва каквато и да е подкрепа на военните операции на САЩ след съобщенията за разполагането на американски самолети в "Безмер".

    05:26 22.07.2026

  • 7 Относно ционистите

    9 2 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен масов убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона.

    05:31 22.07.2026

  • 8 хихи

    4 0 Отговор
    и накрая Ормузкия проток пак затворен

    05:56 22.07.2026

  • 9 Тити

    6 2 Отговор
    Сега да видим как ще отговорят иранците и колко военен състав от янките в Близкия Изток ще поемат обратно към родината в насипно състояние .

    05:57 22.07.2026

  • 10 Ружа Игнатова

    2 2 Отговор
    Иранците смятали да ударят базата в Безмер .

    05:59 22.07.2026

  • 11 Лост

    1 1 Отговор
    САЩ не смятали ,че Иран искал сериозни преговори.Като сочат с пръст Иран ,да видят другите три пръста накъде сочат.

    06:17 22.07.2026

  • 12 Бомбите

    0 1 Отговор
    май че свършиха,а?

    06:28 22.07.2026

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