САЩ поразиха цели в редица градове на Иран

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално приключи последната си масирана фаза от въздушни атаки срещу военни обекти в Иран.

Операцията приключи в 20:15 ч. източно време на 21 юли (3:15 ч. българско време на 22 юли), с което американските сили затвориха цикъла от 11 поредни нощи на интензивни бомбардировки.

По данни на иранската агенция Тасним, американските сили са атакували няколко ирански града, включително Бане, Кабудар-Аханг и Сирик. Същата медия съобщи, че американските сили са извършили тежък въздушен удар по Бушер в Иран. Според предварителните данни, при атаката в Бушер са повредени два обекта. В същото време официалната иранска агенция ИРНА потвърди, че "САЩ атакуваха военен обект в Иран", но уточни, че съоръженията не са повредени. Медийната мрежа НурНюз допълни картината, съобщавайки, че серия от експлозии са станали в няколко ирански града, сред които Бандар-е-Махшахр, Бехбахан, Табриз и Сирик.

Резултати от въздушната кампания на CENTCOM

Според официално изявление на военното командване, публикувано от DVIDS, последната вълна от атаки е поразила ключови ирански стратегически активи. Сред основните цели личат:

Командни центрове за военни операции.

за военни операции. Хангари за самолети и складове за съхранение на безпилотни летателни апарати (дронове).

и складове за съхранение на безпилотни летателни апарати (дронове). Военноморски съоръжения и логистична инфраструктура.

Основната тактическа цел на Пентагона бе драстичното отслабване на капацитета на Техеран да застрашава търговското корабоплаване в критичния Ормузки проток. Последните доклади сочат, че през изминалите три месеца Иран е атакувал над 30 търговски плавателни съда в международните води.

Конфликтът нанася сериозни щети и на двете страни. Според извънреден доклад на Associated Press, повече от 500 американски войници бяха ранени по време на конфликта с Иран. Източници от американските среди посочват, че тази оценка е значително по-висока от официалните данни, съобщавани до момента от Пентагона. Ситуацията остава силно динамична, а международната общност следи с безпокойство дали военните действия ще прераснат в пълномащабна регионална война.

Дипломатическият диалог изглежда напълно блокиран. От Белия дом официално обявиха, че САЩ не смятат ангажимента на Иран към мирните преговори за сериозен. Допълнителен раздор предизвика и ситуацията в стратегическия регион на Персийския залив. Американската администрация подчерта, че САЩ смятат събирането на пътни такси в Ормуз от страна на Техеран за опасен прецедент за други части на света, който застрашава свободата на корабоплаването.

Ескалация и дипломатически сондажи

Въпреки тежките удари, които в последната нощ засегнаха дори северозападния регион Табриз според Al Jazeera, Ормузкият проток остава отворен за преминаване. В същия момент администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска, като държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет обяви пред Сената, че досегашната цена на операцията възлиза на 37,5 милиарда долара.