САЩ поразиха цели в редица градове на Иран

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално приключи последната си масирана фаза от въздушни атаки срещу военни обекти в Иран.
Операцията приключи в 20:15 ч. източно време на 21 юли (3:15 ч. българско време на 22 юли), с което американските сили затвориха цикъла от 11 поредни нощи на интензивни бомбардировки.
По данни на иранската агенция Тасним, американските сили са атакували няколко ирански града, включително Бане, Кабудар-Аханг и Сирик. Същата медия съобщи, че американските сили са извършили тежък въздушен удар по Бушер в Иран. Според предварителните данни, при атаката в Бушер са повредени два обекта. В същото време официалната иранска агенция ИРНА потвърди, че "САЩ атакуваха военен обект в Иран", но уточни, че съоръженията не са повредени. Медийната мрежа НурНюз допълни картината, съобщавайки, че серия от експлозии са станали в няколко ирански града, сред които Бандар-е-Махшахр, Бехбахан, Табриз и Сирик.
Резултати от въздушната кампания на CENTCOM
Според официално изявление на военното командване, публикувано от DVIDS, последната вълна от атаки е поразила ключови ирански стратегически активи. Сред основните цели личат:
- Командни центрове за военни операции.
- Хангари за самолети и складове за съхранение на безпилотни летателни апарати (дронове).
- Военноморски съоръжения и логистична инфраструктура.
Основната тактическа цел на Пентагона бе драстичното отслабване на капацитета на Техеран да застрашава търговското корабоплаване в критичния Ормузки проток. Последните доклади сочат, че през изминалите три месеца Иран е атакувал над 30 търговски плавателни съда в международните води.
Конфликтът нанася сериозни щети и на двете страни. Според извънреден доклад на Associated Press, повече от 500 американски войници бяха ранени по време на конфликта с Иран. Източници от американските среди посочват, че тази оценка е значително по-висока от официалните данни, съобщавани до момента от Пентагона. Ситуацията остава силно динамична, а международната общност следи с безпокойство дали военните действия ще прераснат в пълномащабна регионална война.
Дипломатическият диалог изглежда напълно блокиран. От Белия дом официално обявиха, че САЩ не смятат ангажимента на Иран към мирните преговори за сериозен. Допълнителен раздор предизвика и ситуацията в стратегическия регион на Персийския залив. Американската администрация подчерта, че САЩ смятат събирането на пътни такси в Ормуз от страна на Техеран за опасен прецедент за други части на света, който застрашава свободата на корабоплаването.
Ескалация и дипломатически сондажи
Въпреки тежките удари, които в последната нощ засегнаха дори северозападния регион Табриз според Al Jazeera, Ормузкият проток остава отворен за преминаване. В същия момент администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска, като държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет обяви пред Сената, че досегашната цена на операцията възлиза на 37,5 милиарда долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чакаме
05:12 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
05:19 22.07.2026
4 🤡🗽🤡
05:23 22.07.2026
5 Ъъъ
До коментар #2 от "Име":"Бой докато им останат само галошите на краката..."
А с какво? С мерак не става....
05:23 22.07.2026
6 Оставка
Говорителят на министерството Есмаил Багаей заяви, че всяка дейност, която улеснява атаките на САЩ срещу Иран, би се равнявала на съучастие в „агресия и военни престъпления“, съобщават иранските държавни медии, цитирани от Reuters.
Багаей предупреди България да не оказва каквато и да е подкрепа на военните операции на САЩ след съобщенията за разполагането на американски самолети в "Безмер".
05:26 22.07.2026
7 Относно ционистите
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона.
05:31 22.07.2026
8 хихи
05:56 22.07.2026
9 Тити
05:57 22.07.2026
10 Ружа Игнатова
05:59 22.07.2026
11 Лост
06:17 22.07.2026
12 Бомбите
06:28 22.07.2026