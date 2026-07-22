Иран отвърна на 11-ата вълна удари от САЩ

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като САЩ и Иран размениха масирани удари в нощта срещу 22 юли 2026 г.

Американското централно командване (CENTCOM) официално обяви приключването на 11-ата поредна вълна от въздушни атаки срещу иранска територия. Операцията е завършила в 3:15 часа българско време. Според изявление на Пентагона, разпространено от Reuters, мисията е имала за цел да ограничи възможностите на Ислямската република да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Поразени са били военни командни центрове, хангари за самолети и складове за дронове в градове като Техеран, Табриз и Бушер.

Асиметричният отговор на Техеран и Корпуса на гвардейците

Иранският отговор не закъсня и демонстрира стратегия на регионална ескалация. Вместо директен сблъсък с американския флот, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) насочи ударите си срещу регионалните съюзници на Вашингтон, които приемат американски бази. По данни на катарската медийна мрежа Al Jazeera, Техеран е атакувал с балистични ракети и дронове обекти в Кувейт и Бахрейн, където е позициониран Пети флот на САЩ.

Нападения в Кувейт: Властите в Кувейт съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана срещу враждебни цели. Поразени са ключови енергийни обекти и инфраструктура за обезсоляване на морска вода.

Властите в Кувейт съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана срещу враждебни цели. Поразени са ключови енергийни обекти и инфраструктура за обезсоляване на морска вода. Блокада на Ормузкия проток: Иранските сили са задържали два петролни танкера. Те са преминали през стратегическия воден път без разрешение, което задълбочава световната енергийна криза.

Иранските сили са задържали два петролни танкера. Те са преминали през стратегическия воден път без разрешение, което задълбочава световната енергийна криза. Ракетен обстрел в Йордания: Ирански ракети са изстреляни към американски логистични съоръжения в региона, съобщава френската агенция France 24.

Дипломация под обстрел

Конфликтът, започнал след срива на Юнския меморандум за разбирателство, вече е струвал на хазната на САЩ над 37.5 милиарда долара. Това потвърди американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от финансовата медия Bloomberg. В същия момент в Исламабад се провеждат спешни дипломатически срещи с участието на Пакистан. Те се опитват да спасят временното споразумение за прекратяване на огъня. Наземните и въздушните атаки обаче продължават да засенчват усилията на преговарящите.