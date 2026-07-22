Иран отвърна на 11-ата вълна удари от САЩ

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като САЩ и Иран размениха масирани удари в нощта срещу 22 юли 2026 г.
Американското централно командване (CENTCOM) официално обяви приключването на 11-ата поредна вълна от въздушни атаки срещу иранска територия. Операцията е завършила в 3:15 часа българско време. Според изявление на Пентагона, разпространено от Reuters, мисията е имала за цел да ограничи възможностите на Ислямската република да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Поразени са били военни командни центрове, хангари за самолети и складове за дронове в градове като Техеран, Табриз и Бушер.
Асиметричният отговор на Техеран и Корпуса на гвардейците
Иранският отговор не закъсня и демонстрира стратегия на регионална ескалация. Вместо директен сблъсък с американския флот, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) насочи ударите си срещу регионалните съюзници на Вашингтон, които приемат американски бази. По данни на катарската медийна мрежа Al Jazeera, Техеран е атакувал с балистични ракети и дронове обекти в Кувейт и Бахрейн, където е позициониран Пети флот на САЩ.
- Нападения в Кувейт: Властите в Кувейт съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана срещу враждебни цели. Поразени са ключови енергийни обекти и инфраструктура за обезсоляване на морска вода.
- Блокада на Ормузкия проток: Иранските сили са задържали два петролни танкера. Те са преминали през стратегическия воден път без разрешение, което задълбочава световната енергийна криза.
- Ракетен обстрел в Йордания: Ирански ракети са изстреляни към американски логистични съоръжения в региона, съобщава френската агенция France 24.
Дипломация под обстрел
Конфликтът, започнал след срива на Юнския меморандум за разбирателство, вече е струвал на хазната на САЩ над 37.5 милиарда долара. Това потвърди американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от финансовата медия Bloomberg. В същия момент в Исламабад се провеждат спешни дипломатически срещи с участието на Пакистан. Те се опитват да спасят временното споразумение за прекратяване на огъня. Наземните и въздушните атаки обаче продължават да засенчват усилията на преговарящите.
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2 Ний ша Ва упрайм
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3 Ъъъъ
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8 Гориил
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