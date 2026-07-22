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Иран отвърна на 11-ата вълна удари от САЩ

Иран отвърна на 11-ата вълна удари от САЩ

22 Юли, 2026 06:18, обновена 22 Юли, 2026 06:24 1 052 8

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Техеран атакува съюзници на Вашингтон в Залива след поредната нощ на тежки бомбардировки

Иран отвърна на 11-ата вълна удари от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като САЩ и Иран размениха масирани удари в нощта срещу 22 юли 2026 г.

Американското централно командване (CENTCOM) официално обяви приключването на 11-ата поредна вълна от въздушни атаки срещу иранска територия. Операцията е завършила в 3:15 часа българско време. Според изявление на Пентагона, разпространено от Reuters, мисията е имала за цел да ограничи възможностите на Ислямската република да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Поразени са били военни командни центрове, хангари за самолети и складове за дронове в градове като Техеран, Табриз и Бушер.

Асиметричният отговор на Техеран и Корпуса на гвардейците

Иранският отговор не закъсня и демонстрира стратегия на регионална ескалация. Вместо директен сблъсък с американския флот, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) насочи ударите си срещу регионалните съюзници на Вашингтон, които приемат американски бази. По данни на катарската медийна мрежа Al Jazeera, Техеран е атакувал с балистични ракети и дронове обекти в Кувейт и Бахрейн, където е позициониран Пети флот на САЩ.

  • Нападения в Кувейт: Властите в Кувейт съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана срещу враждебни цели. Поразени са ключови енергийни обекти и инфраструктура за обезсоляване на морска вода.
  • Блокада на Ормузкия проток: Иранските сили са задържали два петролни танкера. Те са преминали през стратегическия воден път без разрешение, което задълбочава световната енергийна криза.
  • Ракетен обстрел в Йордания: Ирански ракети са изстреляни към американски логистични съоръжения в региона, съобщава френската агенция France 24.

Дипломация под обстрел

Конфликтът, започнал след срива на Юнския меморандум за разбирателство, вече е струвал на хазната на САЩ над 37.5 милиарда долара. Това потвърди американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от финансовата медия Bloomberg. В същия момент в Исламабад се провеждат спешни дипломатически срещи с участието на Пакистан. Те се опитват да спасят временното споразумение за прекратяване на огъня. Наземните и въздушните атаки обаче продължават да засенчват усилията на преговарящите.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Вкарват ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години в Близкият изток.Децата ви ще растат по мазетата.

    06:25 22.07.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    а кога ще падат кули?

    06:33 22.07.2026

  • 3 Ъъъъ

    7 0 Отговор
    БайДончо да обявява победата, че джепането свършва!🤥

    06:33 22.07.2026

  • 4 Леля Дрол

    7 0 Отговор
    Рижия пудел каза, че Иран свърши ракетите преди два дни. И аз напълно му вярвам. Вероятно пожарите в базите са предизвикани от невнимателно боравене с барбекюто, докато американците са пекли стекове. М/у другото... Дони обяви ли поредната, 44-та победа във войната?

    06:35 22.07.2026

  • 5 Гледащ

    5 0 Отговор
    Капитализма е във упадък и търси начин да се спаси като запали света да гори и за или всичко и почне отново не вярвайте на лъжите на Тръмп

    06:40 22.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    А днес нашите прогресивно либерални подлоги като един ще гласуват забъркването ни във война която нито е на НАТО, нито натовска държава е нападната, нито някой ни е питал когато самоволно и без причина нападна друга държава в компанията на Израел. Да му мислят добре какво ще ги чака , когато нещата се объркат. А те вече дори още сега са се объркали. За всяка жертва оттук нататък ще са отговорни и те персонално. А ако двуличната летяща мишка си мисли че ще е скрит зад парламента жестоко се лъже.

    06:43 22.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    2 0 Отговор
    Отговорите на американските атаки изглеждат щателно планирани и изключително прецизни. Това се постига само чрез използването на алтернативни навигационни системи и сателитни съзвездия. Американците подценяват заплахите, пред които са изправени, и продължават да се носят с главоломна скорост към ръба на пропастта.

    06:48 22.07.2026

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