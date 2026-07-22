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Безпрецедентна промяна във военното ръководство в Киев: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи
  Тема: Украйна

Безпрецедентна промяна във военното ръководство в Киев: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи

22 Юли, 2026 08:10 1 992 52

  • украйна-
  • михайло драпатий-
  • зсу-
  • михайло федоров-
  • олександър сирски

Ще работя отговорно, с пълен фокус и с уважение към хората, които защитават нашата страна днес, заяви Драпатий

Безпрецедентна промяна във военното ръководство в Киев: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски назначи ген. Михайло Драпатий за нов главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. В първото си изявление той обеща да работи с дълбоко уважение към хората. Бившият министър на отбраната Михайло Федоров поздрави Драпатий и благодари на Олександър Сирски за историческите му битки.

На фона на безпрецедентни промени във военното командване и обществени протести в Киев, генерал-майор Михайло Драпатий официално пое ръководството на украинската армия. В свое обръщение в социалните мрежи, новият върховен командир подчерта своята визия за бъдещето на отбранителните сили: „Служенето на Украйна винаги е било чест за мен, а по време на война за независимост това означава абсолютна отговорност. Ще работя отговорно, с пълен фокус и с уважение към хората, които защитават нашата страна днес“, заяви Драпатий, цитиран от Ройтерс.

Назначаването на Драпатий идва след бурни реакции, предизвикани от скорошното освобождаване на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Самият Федоров изрази силна подкрепа за новия курс на армията. Той благодари на досегашния главнокомандващ Олександър Сирски за историческите му битки и защитата на Киев, като същевременно определи избора на Драпатий като „глътка свеж въздух“ и „нов източник на надежда“. Според публикация на Евронюз, промените целят модернизиране на управлението, борба с бюрокрацията и по-ефективно използване на модерните технологии на бойното поле.

Президентът Зеленски, от своя страна, потвърди рокадата и даде заявка, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи. Основният фокус на новото военно ръководство ще бъде защитата на украинското небе, стабилизирането на фронтовите линии и продължаването на средно- и дългосрочните удари срещу руската логистика.

Президентът изрази благодарност към Сирски за постигнатите от Украйна успехи при отбраната на Киев, провеждането на контраофанзивата в Харковска област и операцията в руската Курска област.

Зеленски също така заяви, че заедно със Сирски и началника на Генералния щаб на ВСУ генерал-майор Андрий Гнатов са обсъдили бъдещите служебни разпоредби и правилното предаване на отговорностите.

Той очерта основните задачи, които се очаква новия главнокомандващ да изпълни както в краткосрочен, така и в средносрочен план, и подчерта важността на осигуряването на плавен и институционален преход на отговорностите в рамките на въоръжените сили, като същевременно се запази непрекъснатостта на планираните бойни операции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любознателен

    37 3 Отговор
    Явно скоро ще има контранаступ. С дронове, че май друго няма

    Коментиран от #12

    08:13 22.07.2026

  • 2 1488

    28 3 Отговор
    ще отстъпи ами и казач0к ще играе

    Коментиран от #21

    08:14 22.07.2026

  • 3 Женераль МиСирски

    30 4 Отговор
    Изритаха ме защото побеждаваме

    08:14 22.07.2026

  • 4 Хммм

    31 2 Отговор
    Празно джудже. Кой му вярва на тоя несретник?

    Коментиран от #7

    08:14 22.07.2026

  • 5 гочето

    36 2 Отговор
    всъщност това са финални гърчове на Зеления смъркач.

    Коментиран от #44

    08:15 22.07.2026

  • 6 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    29 3 Отговор
    До последния украинец.
    А аз продължавам със златните туалетни.

    08:15 22.07.2026

  • 7 АУУУУУ

    4 27 Отговор

    До коментар #4 от "Хммм":

    СПОРЕД СТАТИСТИКАТА НА WILDBERRIES КЛИЕНТИТЕ СА БИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 14000 МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ ....... И ТОВА СА 14000 БАНКРУТА ЗА 2 ДНИ........ КОЛКО СЕМЕЙСТВА ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ ... А ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО ......ОТ ВСУ ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАПОЧВАТ ДА УДРЯТ И "ОЗОН" .......... А ЗИМАТА ОБЯВИХА ЧЕ ЩЕ ИЗГОРЯТ И ЕЛЕКТРОСТАНЦИИТЕ .......А В РУСИЯ ЗИМАТА Е СТУДЕНА 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #24, #31

    08:15 22.07.2026

  • 8 Ние къде сме

    18 4 Отговор
    Украйна в коалиция с 50 държави "Коалиция на желаещите" срещу Русия. Нямало световна война? Няма! САЩ в коалиция от 30 държави се "справи" с Афганистан и го контролираше 20 години. Новата коалиция спокойно може да "контролира" Украйна 35 години.

    08:17 22.07.2026

  • 9 Добре е…

    31 0 Отговор
    …що тази статия не е топ новина?!! А дефакто еугленски затвори радата, смени почни цялото си правителство и си уволни шефовете на армията си, ахахахахахаха!!! Нещо гурналята шубето ли ги хвана?!!!

    08:17 22.07.2026

  • 10 Без име

    33 0 Отговор
    А Русия бавно, но методично, стъпка по стъпка и без да бърза, си постига своето. Като гледам, скоро Украйна няма да има излаз на морето.

    08:18 22.07.2026

  • 11 пръц

    26 2 Отговор
    Доколкото съм запознат протестиращите искаха отстраняването на Сирски и връщането на военния министър. Зеления изпълни едното искане, но за другото се услушва та въпроса е защо.

    08:18 22.07.2026

  • 12 Гнила империя

    3 24 Отговор

    До коментар #1 от "Любознателен":

    Дроновете вършат чудесна работа. Ще дойде време и някоя малка, но високотехнологична армия, която е измислила техника и тактика, която няма аналог в света, ще разбие старите сили и ще основе нова империя. Това се е случвало стотици пъти в историята на човечеството.

    Коментиран от #38

    08:22 22.07.2026

  • 13 Много лошо много

    7 19 Отговор
    С тези нови генерали войната се мести изцяло на Руска територия

    Коментиран от #17

    08:24 22.07.2026

  • 14 Симеон

    4 22 Отговор
    Радвайте се всички които подкрепяте Украйна в борбата и за Свобода и независимост и се прекланяте пред невероятня героизъм на нейния народ. След години на подмолни борби един от няколкото най-кадърните, ако не и най-кадърен украйнски генерал поема воената и съдба в свой ръце. Руските Z блогери пищят като ощавени, защото знаят , че тежките дни за Рашка тепърва предстоят

    08:25 22.07.2026

  • 15 Дреме ми

    17 3 Отговор
    На Буя за зеленски

    08:25 22.07.2026

  • 16 Хайо

    27 1 Отговор
    Когато назначиш един комплексиран наркоман на власт .....народа ти бива убиван и държавата върви към тотално унищожение ....

    08:26 22.07.2026

  • 17 Мухахаха

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "Много лошо много":

    Мухахаха мести се посока Полша 🤣

    08:26 22.07.2026

  • 18 Пич

    19 4 Отговор
    Сменят магаре с осел!!! И в двата случая, животното ще бъде ползвано, само за да бъде бито!!!

    Коментиран от #19, #20, #22, #23

    08:26 22.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 То и името му такова

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Бягай бързо назад. Драпатийй.

    08:31 22.07.2026

  • 22 КерПИЧ

    3 18 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    пРоссия приключи.

    Коментиран от #26

    08:31 22.07.2026

  • 23 Мухаха

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Щото "пАбеждаваше", затова го смениха Мухаха

    08:32 22.07.2026

  • 24 Пич

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "АУУУУУ":

    Съгласен съм!!!

    08:32 22.07.2026

  • 25 Факт

    4 14 Отговор
    Михайло Драпатий е новият Главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна:
    - Командващ на Обединените сили на ВСУ и бивш командващ на Сухопътните войски на ВСУ. Кавалер на ордена „Богдан Хмелницки“;
    - През 2021 година получава "Меч на кралицата" от посланика на Великобритания като най-добрия випускник на военната академия за оперативно-стратегическо ниво на подготовка.
    - През 2014 г. командва 2-ри батальон на 72-ра бригада в зоната на тогавашната антитерористична операция.
    - Извежда украинските военни от обкръжение край Изварине.
    - Служи като началник на щаба и първи заместник-командир на 30-та отделна механизирана бригада (Авдиивка, Ясиноватски район).
    - Командва 58-ма отделна мотопехотна бригада в района на Торецк.
    - Спира руското настъпление към Кривий Рих като командващ на група войски „Юг“ (назначен на 17 март 2022 г.).
    - Един от ръководителите на операцията по освобождаването на десния бряг на Херсонска област.

    Коментиран от #28

    08:33 22.07.2026

  • 26 Мухахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "КерПИЧ":

    Вервай си

    08:33 22.07.2026

  • 27 Иво Инджев

    17 3 Отговор
    Ех, язък. Точнж преди победата на Украйна и смениха цялото началство един по един. Сега засружилите победата няма да могат да й се порадват и да си получат наградите. Ха ха ха

    Явно нещата са станали много зле в последните минути. Инаме как добре вървяха нещата за НАТО победа след победа.

    08:34 22.07.2026

  • 28 Факт

    14 3 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    И какво ще направи ще спре Русия ли

    08:35 22.07.2026

  • 29 А Сирски

    13 1 Отговор
    Остава ли си на поста? Че не се разбира от текста!

    Коментиран от #32, #45

    08:35 22.07.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Крим.Да им пусне тока.

    08:36 22.07.2026

  • 31 Моля,

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "АУУУУУ":

    Не бъркайте желаното с реалността!!! Истински унищожителната зима ще бъде в Украйна!!!

    Коментиран от #36

    08:37 22.07.2026

  • 32 Где Шойгу

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "А Сирски":

    Кой утепа Пригожин?М?

    Коментиран от #35

    08:38 22.07.2026

  • 33 Както много пъти изтъкнах,

    2 14 Отговор
    Украйна е демокрация и такива смени са НОРМАЛНИ неща.
    Смените бяха извършени бързо и ефективно, без да се нарушава ритъма на фронта.

    Важното е ВСУ да продължат да удържат линията и да разбиват оркските пълчища!

    Да живее Украйна, Защитницата на Европа!

    08:38 22.07.2026

  • 34 Механик

    13 1 Отговор
    Интересно. Уж украина печели войната и всичко е наред, а се правят такива сериозни размествания в армията и?! Някой може ли да ми обясни логиката?
    Все едно да си пържиш яйца и тъкмо се получават супер добре, ти да викнеш комшията да ги доизпържи. Ми то само докато тигана преминава от една ръка в друга и яйцата ще станат на суха ярма.

    08:40 22.07.2026

  • 35 Хубаво го целнаха м/у

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Где Шойгу":

    ушите готвачО. Нъл тъй.

    08:41 22.07.2026

  • 36 АУУУУУ

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Моля,":

    СЕРИОЗНО ...... В МОМЕНТА КРИМЧАНИ РЕВАТ ЧЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВЯТ ВСИЧКО ........ А ПРИ ТЕЗИ КОИТО СА НАПУСНАЛИ СА ДОШЛИ .......... МАРОДЕРИ ........ ТАКА ЧЕ В РУСИЯ ТАЗИ ЗИМА ЩЕ БЪДЕ МНОГО СТУДЕНА И ТЕЖКА ........ 🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗😭😭😭😭😭

    08:41 22.07.2026

  • 37 Този "новият"

    14 1 Отговор
    Е ръководил войната на укро-армията против цивилното население в Източна Укра?
    "...През 2014 г. командва 2-ри батальон на 72-ра бригада в зоната на тогавашната Анти терористична операция...."?
    Избиха 14000 цивилно население и ЕС, Нато ... тишинааа.... Само ООН потвърди "над 14000" цивилни са убитите.

    08:41 22.07.2026

  • 38 Гаврош

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гнила империя":

    Да, армията ще бъде командвана от Ai и ще се опита да заличи човечеството. Гледах го в Терминатор.

    08:42 22.07.2026

  • 39 Промените наблягат

    1 6 Отговор
    на технологичното преимущество на Украйна над изистаналите мордорски орки.

    Това е начинът!
    Зеленски правилно усеща какво му подсказаха хората и взе най верните решения!
    С Уважение към предишното ръководство, по цивилзован начин.

    В Русия ги свалят от прозорците или самолетите. ИЛИ просто изчезват.

    Коментиран от #40, #41

    08:45 22.07.2026

  • 40 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промените наблягат":

    Абе то ужс уважение ги сменя, ама като ги смени, ония бая неуважитлено говорят за Зели. От Залужни та до тоя последния с розАвите бузи, всичките теглиха по една на Зели. А някои дори не му се обадиха.
    Абе, где Тимур Миндич? Обажда ли се ?

    08:48 22.07.2026

  • 41 Истина

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промените наблягат":

    Драпатий сигурно се драпа !

    08:49 22.07.2026

  • 42 Възхищавам се

    2 5 Отговор
    на спокойствието, мъдростта и стратегичекото мислене на президента Зеленски!
    Извърши рокадите по най- умелия начин!
    Украйна излиза по- смела от ситуацията и по- силна!

    Както казахме тия дни- важното е да не се наруши способността на ВСУ да унищожава агресора.
    Всичко друго ще се реши.

    Коментиран от #49

    08:52 22.07.2026

  • 43 Ъъъ

    3 1 Отговор
    И кое е безпрецедентното на тази промяна? Драпати или Драпатийй(?) е човек на Фьодоров, а Зеленски се опитва да пробутс на покровителите си(които всъщност му спретнаха тези протести) схемата "Драпатий минус Фьодоров". За всички е ясно, че Зеленски нямаше никакво намерение да уволнява Сирски и го направи под натиск.....Това означава, че новият главнокомандващ и други висши офицери ще трябва да разберат, ако все още не са разбрали, че има сили, които могат да принудят президента да промени позицията си по отношение на армията и те също ще трябва да се съобразяват с тези сили....Зеления ще продължи да се опитва да демонстрира, че контролира ситуацията, но ако зассегне търговските интереси на онези, които крадат от огромния бюджет за отбрана ще му се завие свят.... Така че, няма нищо безпрецедентно в тази смяна... Просо се повтаря ситуацията с НАБУ от миналата година... Настъпи котето, тези, които са на него му спретнаха "Майдан" на хартия и той клекна.

    08:56 22.07.2026

  • 44 Антирашист 1822

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "гочето":

    Зеленски е герой ,защитава родината си . Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #47

    08:58 22.07.2026

  • 45 Антирашист 1824

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А Сирски":

    Пиша ти бавно защото виждам ,че неможеш да четеш бърже . Сирски е свален от поста си .

    09:04 22.07.2026

  • 46 Какво ни интересува това нас, нормалните

    3 0 Отговор
    Каква бaндеровска дpама, защо ни занимавате с укpо-нaцистката кoчинa?

    09:04 22.07.2026

  • 47 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Антирашист 1822":

    Зеленски е наркоизрод и нацист, който ликвидира българщината в Украйна.
    По паспорт там вече няма българи а националността е ..украинец.Петър вече е Петро.
    Издигна паметник на нацистите от УПА
    Всички българи които то подслкрепяте сте национални предатели

    09:06 22.07.2026

  • 48 Мисля

    1 0 Отговор
    Никога не си избирайте смешник(треторазряден в случая)за президент.Ей,това става.И няма да ви е смешно

    Коментиран от #50

    09:08 22.07.2026

  • 49 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Възхищавам се":

    Ти намери на какво да се възхищаваш... 🤔
    Още ли не сте разбрали, че Зеления е кукла на конци, които се дърпат от определени европейски кръгове, заменили кръговете от Демократическата партия след като Тръмп дойде на власт? Те го държат надрусан, зависим от тях, имат купища компромати срещу него и той прави това, което те му кажат.... Ако това е за възхищение - продължавай да се възхищаваш... Но просто си в голяма грешка.

    Коментиран от #52

    09:08 22.07.2026

  • 50 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мисля":

    От президент клоун става, но от клоун президент не става.

    09:09 22.07.2026

  • 51 Контра Наступ

    3 0 Отговор
    Стигнаха ли до Москва..Зеленски се кълнеше че до края на лятото ще си пие кафето на плажа в Крим (само че става дума за 2022г)...Имаше и Планът за победата и Големият Контра Наступ и 40 дневния натиск и т.н нарковидения...А всъщност Източния фронт продължава методично да се премества на запад...

    09:10 22.07.2026

  • 52 Не се хаби, бе човек

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ъъъ":

    Не влизай в диалог с хора, които явно имат психични отклонения.
    Всякакъв опит за нормална дискусия с тези хора е обречен на неуспех.

    09:18 22.07.2026

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