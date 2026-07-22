Безпрецедентна промяна във военното ръководство в Киев: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи

Украинският президент Володимир Зеленски назначи ген. Михайло Драпатий за нов главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. В първото си изявление той обеща да работи с дълбоко уважение към хората. Бившият министър на отбраната Михайло Федоров поздрави Драпатий и благодари на Олександър Сирски за историческите му битки.

На фона на безпрецедентни промени във военното командване и обществени протести в Киев, генерал-майор Михайло Драпатий официално пое ръководството на украинската армия. В свое обръщение в социалните мрежи, новият върховен командир подчерта своята визия за бъдещето на отбранителните сили: „Служенето на Украйна винаги е било чест за мен, а по време на война за независимост това означава абсолютна отговорност. Ще работя отговорно, с пълен фокус и с уважение към хората, които защитават нашата страна днес“, заяви Драпатий, цитиран от Ройтерс.

Назначаването на Драпатий идва след бурни реакции, предизвикани от скорошното освобождаване на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Самият Федоров изрази силна подкрепа за новия курс на армията. Той благодари на досегашния главнокомандващ Олександър Сирски за историческите му битки и защитата на Киев, като същевременно определи избора на Драпатий като „глътка свеж въздух“ и „нов източник на надежда“. Според публикация на Евронюз, промените целят модернизиране на управлението, борба с бюрокрацията и по-ефективно използване на модерните технологии на бойното поле.

Президентът Зеленски, от своя страна, потвърди рокадата и даде заявка, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи. Основният фокус на новото военно ръководство ще бъде защитата на украинското небе, стабилизирането на фронтовите линии и продължаването на средно- и дългосрочните удари срещу руската логистика.

Президентът изрази благодарност към Сирски за постигнатите от Украйна успехи при отбраната на Киев, провеждането на контраофанзивата в Харковска област и операцията в руската Курска област.

Зеленски също така заяви, че заедно със Сирски и началника на Генералния щаб на ВСУ генерал-майор Андрий Гнатов са обсъдили бъдещите служебни разпоредби и правилното предаване на отговорностите.

Той очерта основните задачи, които се очаква новия главнокомандващ да изпълни както в краткосрочен, така и в средносрочен план, и подчерта важността на осигуряването на плавен и институционален преход на отговорностите в рамките на въоръжените сили, като същевременно се запази непрекъснатостта на планираните бойни операции.