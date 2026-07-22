Безпрецедентна промяна във военното ръководство в Киев: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи

Украинският президент Володимир Зеленски назначи ген. Михайло Драпатий за нов главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. В първото си изявление той обеща да работи с дълбоко уважение към хората. Бившият министър на отбраната Михайло Федоров поздрави Драпатий и благодари на Олександър Сирски за историческите му битки.
На фона на безпрецедентни промени във военното командване и обществени протести в Киев, генерал-майор Михайло Драпатий официално пое ръководството на украинската армия. В свое обръщение в социалните мрежи, новият върховен командир подчерта своята визия за бъдещето на отбранителните сили: „Служенето на Украйна винаги е било чест за мен, а по време на война за независимост това означава абсолютна отговорност. Ще работя отговорно, с пълен фокус и с уважение към хората, които защитават нашата страна днес“, заяви Драпатий, цитиран от Ройтерс.
Назначаването на Драпатий идва след бурни реакции, предизвикани от скорошното освобождаване на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Самият Федоров изрази силна подкрепа за новия курс на армията. Той благодари на досегашния главнокомандващ Олександър Сирски за историческите му битки и защитата на Киев, като същевременно определи избора на Драпатий като „глътка свеж въздух“ и „нов източник на надежда“. Според публикация на Евронюз, промените целят модернизиране на управлението, борба с бюрокрацията и по-ефективно използване на модерните технологии на бойното поле.
Президентът Зеленски, от своя страна, потвърди рокадата и даде заявка, че Украйна няма да отстъпи от стратегическите си инициативи. Основният фокус на новото военно ръководство ще бъде защитата на украинското небе, стабилизирането на фронтовите линии и продължаването на средно- и дългосрочните удари срещу руската логистика.
Президентът изрази благодарност към Сирски за постигнатите от Украйна успехи при отбраната на Киев, провеждането на контраофанзивата в Харковска област и операцията в руската Курска област.
Зеленски също така заяви, че заедно със Сирски и началника на Генералния щаб на ВСУ генерал-майор Андрий Гнатов са обсъдили бъдещите служебни разпоредби и правилното предаване на отговорностите.
Той очерта основните задачи, които се очаква новия главнокомандващ да изпълни както в краткосрочен, така и в средносрочен план, и подчерта важността на осигуряването на плавен и институционален преход на отговорностите в рамките на въоръжените сили, като същевременно се запази непрекъснатостта на планираните бойни операции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любознателен
Коментиран от #12
08:13 22.07.2026
2 1488
Коментиран от #21
08:14 22.07.2026
3 Женераль МиСирски
08:14 22.07.2026
4 Хммм
Коментиран от #7
08:14 22.07.2026
5 гочето
Коментиран от #44
08:15 22.07.2026
6 Клоун Запартъков с изтекъл срок
А аз продължавам със златните туалетни.
08:15 22.07.2026
7 АУУУУУ
До коментар #4 от "Хммм":СПОРЕД СТАТИСТИКАТА НА WILDBERRIES КЛИЕНТИТЕ СА БИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 14000 МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ ....... И ТОВА СА 14000 БАНКРУТА ЗА 2 ДНИ........ КОЛКО СЕМЕЙСТВА ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ ... А ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО ......ОТ ВСУ ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАПОЧВАТ ДА УДРЯТ И "ОЗОН" .......... А ЗИМАТА ОБЯВИХА ЧЕ ЩЕ ИЗГОРЯТ И ЕЛЕКТРОСТАНЦИИТЕ .......А В РУСИЯ ЗИМАТА Е СТУДЕНА 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #24, #31
08:15 22.07.2026
8 Ние къде сме
08:17 22.07.2026
9 Добре е…
08:17 22.07.2026
10 Без име
08:18 22.07.2026
11 пръц
08:18 22.07.2026
12 Гнила империя
До коментар #1 от "Любознателен":Дроновете вършат чудесна работа. Ще дойде време и някоя малка, но високотехнологична армия, която е измислила техника и тактика, която няма аналог в света, ще разбие старите сили и ще основе нова империя. Това се е случвало стотици пъти в историята на човечеството.
Коментиран от #38
08:22 22.07.2026
13 Много лошо много
Коментиран от #17
08:24 22.07.2026
14 Симеон
08:25 22.07.2026
15 Дреме ми
08:25 22.07.2026
16 Хайо
08:26 22.07.2026
17 Мухахаха
До коментар #13 от "Много лошо много":Мухахаха мести се посока Полша 🤣
08:26 22.07.2026
18 Пич
Коментиран от #19, #20, #22, #23
08:26 22.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 То и името му такова
До коментар #2 от "1488":Бягай бързо назад. Драпатийй.
08:31 22.07.2026
22 КерПИЧ
До коментар #18 от "Пич":пРоссия приключи.
Коментиран от #26
08:31 22.07.2026
23 Мухаха
До коментар #18 от "Пич":Щото "пАбеждаваше", затова го смениха Мухаха
08:32 22.07.2026
24 Пич
До коментар #7 от "АУУУУУ":Съгласен съм!!!
08:32 22.07.2026
25 Факт
- Командващ на Обединените сили на ВСУ и бивш командващ на Сухопътните войски на ВСУ. Кавалер на ордена „Богдан Хмелницки“;
- През 2021 година получава "Меч на кралицата" от посланика на Великобритания като най-добрия випускник на военната академия за оперативно-стратегическо ниво на подготовка.
- През 2014 г. командва 2-ри батальон на 72-ра бригада в зоната на тогавашната антитерористична операция.
- Извежда украинските военни от обкръжение край Изварине.
- Служи като началник на щаба и първи заместник-командир на 30-та отделна механизирана бригада (Авдиивка, Ясиноватски район).
- Командва 58-ма отделна мотопехотна бригада в района на Торецк.
- Спира руското настъпление към Кривий Рих като командващ на група войски „Юг“ (назначен на 17 март 2022 г.).
- Един от ръководителите на операцията по освобождаването на десния бряг на Херсонска област.
Коментиран от #28
08:33 22.07.2026
26 Мухахаха
До коментар #22 от "КерПИЧ":Вервай си
08:33 22.07.2026
27 Иво Инджев
Явно нещата са станали много зле в последните минути. Инаме как добре вървяха нещата за НАТО победа след победа.
08:34 22.07.2026
28 Факт
До коментар #25 от "Факт":И какво ще направи ще спре Русия ли
08:35 22.07.2026
29 А Сирски
Коментиран от #32, #45
08:35 22.07.2026
30 Дон Корлеоне
08:36 22.07.2026
31 Моля,
До коментар #7 от "АУУУУУ":Не бъркайте желаното с реалността!!! Истински унищожителната зима ще бъде в Украйна!!!
Коментиран от #36
08:37 22.07.2026
32 Где Шойгу
До коментар #29 от "А Сирски":Кой утепа Пригожин?М?
Коментиран от #35
08:38 22.07.2026
33 Както много пъти изтъкнах,
Смените бяха извършени бързо и ефективно, без да се нарушава ритъма на фронта.
Важното е ВСУ да продължат да удържат линията и да разбиват оркските пълчища!
Да живее Украйна, Защитницата на Европа!
08:38 22.07.2026
34 Механик
Все едно да си пържиш яйца и тъкмо се получават супер добре, ти да викнеш комшията да ги доизпържи. Ми то само докато тигана преминава от една ръка в друга и яйцата ще станат на суха ярма.
08:40 22.07.2026
35 Хубаво го целнаха м/у
До коментар #32 от "Где Шойгу":ушите готвачО. Нъл тъй.
08:41 22.07.2026
36 АУУУУУ
До коментар #31 от "Моля,":СЕРИОЗНО ...... В МОМЕНТА КРИМЧАНИ РЕВАТ ЧЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВЯТ ВСИЧКО ........ А ПРИ ТЕЗИ КОИТО СА НАПУСНАЛИ СА ДОШЛИ .......... МАРОДЕРИ ........ ТАКА ЧЕ В РУСИЯ ТАЗИ ЗИМА ЩЕ БЪДЕ МНОГО СТУДЕНА И ТЕЖКА ........ 🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗😭😭😭😭😭
08:41 22.07.2026
37 Този "новият"
"...През 2014 г. командва 2-ри батальон на 72-ра бригада в зоната на тогавашната Анти терористична операция...."?
Избиха 14000 цивилно население и ЕС, Нато ... тишинааа.... Само ООН потвърди "над 14000" цивилни са убитите.
08:41 22.07.2026
38 Гаврош
До коментар #12 от "Гнила империя":Да, армията ще бъде командвана от Ai и ще се опита да заличи човечеството. Гледах го в Терминатор.
08:42 22.07.2026
39 Промените наблягат
Това е начинът!
Зеленски правилно усеща какво му подсказаха хората и взе най верните решения!
С Уважение към предишното ръководство, по цивилзован начин.
В Русия ги свалят от прозорците или самолетите. ИЛИ просто изчезват.
Коментиран от #40, #41
08:45 22.07.2026
40 Механик
До коментар #39 от "Промените наблягат":Абе то ужс уважение ги сменя, ама като ги смени, ония бая неуважитлено говорят за Зели. От Залужни та до тоя последния с розАвите бузи, всичките теглиха по една на Зели. А някои дори не му се обадиха.
Абе, где Тимур Миндич? Обажда ли се ?
08:48 22.07.2026
41 Истина
До коментар #39 от "Промените наблягат":Драпатий сигурно се драпа !
08:49 22.07.2026
42 Възхищавам се
Извърши рокадите по най- умелия начин!
Украйна излиза по- смела от ситуацията и по- силна!
Както казахме тия дни- важното е да не се наруши способността на ВСУ да унищожава агресора.
Всичко друго ще се реши.
Коментиран от #49
08:52 22.07.2026
43 Ъъъ
08:56 22.07.2026
44 Антирашист 1822
До коментар #5 от "гочето":Зеленски е герой ,защитава родината си . Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #47
08:58 22.07.2026
45 Антирашист 1824
До коментар #29 от "А Сирски":Пиша ти бавно защото виждам ,че неможеш да четеш бърже . Сирски е свален от поста си .
09:04 22.07.2026
46 Какво ни интересува това нас, нормалните
09:04 22.07.2026
47 Ха ХаХа
До коментар #44 от "Антирашист 1822":Зеленски е наркоизрод и нацист, който ликвидира българщината в Украйна.
По паспорт там вече няма българи а националността е ..украинец.Петър вече е Петро.
Издигна паметник на нацистите от УПА
Всички българи които то подслкрепяте сте национални предатели
09:06 22.07.2026
48 Мисля
Коментиран от #50
09:08 22.07.2026
49 Ъъъ
До коментар #42 от "Възхищавам се":Ти намери на какво да се възхищаваш... 🤔
Още ли не сте разбрали, че Зеления е кукла на конци, които се дърпат от определени европейски кръгове, заменили кръговете от Демократическата партия след като Тръмп дойде на власт? Те го държат надрусан, зависим от тях, имат купища компромати срещу него и той прави това, което те му кажат.... Ако това е за възхищение - продължавай да се възхищаваш... Но просто си в голяма грешка.
Коментиран от #52
09:08 22.07.2026
50 Така е
До коментар #48 от "Мисля":От президент клоун става, но от клоун президент не става.
09:09 22.07.2026
51 Контра Наступ
09:10 22.07.2026
52 Не се хаби, бе човек
До коментар #49 от "Ъъъ":Не влизай в диалог с хора, които явно имат психични отклонения.
Всякакъв опит за нормална дискусия с тези хора е обречен на неуспех.
09:18 22.07.2026