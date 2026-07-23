Володимир Зеленски: Новият командир на украинската армия и военният министър трябва да работят за подобряване на системата за мобилизация

Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.
Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.
"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."
Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.
Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.
Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви по-късно, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.
"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".
По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.
"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.
Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37
19:37 23.07.2026
2 Шопо
19:38 23.07.2026
3 Без име
Коментиран от #16
19:38 23.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Читател
Коментиран от #38
19:39 23.07.2026
6 Град Козлодуй
Коментиран от #23
19:40 23.07.2026
7 сигурно
Коментиран от #19
19:42 23.07.2026
8 ти да видиш
19:43 23.07.2026
9 Да те мобилизират
19:45 23.07.2026
10 Тоя миш
19:46 23.07.2026
11 Маринов
19:46 23.07.2026
12 Доносник
19:46 23.07.2026
13 соломон
Коментиран от #25
19:47 23.07.2026
14 Щъркел
Кой ще мобилизирате ?!?!
Коментиран от #17, #21
19:47 23.07.2026
15 НАКРАТКО!
19:49 23.07.2026
16 След
До коментар #3 от "Без име":Бусификацията (тези , ловците на жертви) получават по 7000 долара на хванат жив "мъж"! След това го карат в специална казарма и денонощно под "бело" слуша "защитаваме родината", "аз съм войн", "слава на посрайнината", докато мозъкът му не знае, кой е, от къде е и какво иска. След това го бутат на фронта ... и след 3 дена е в черния чувал... Така става, когато насила правиш "армия "!
Коментиран от #22
19:51 23.07.2026
17 Да идват на ,,Слънчака"...!
До коментар #14 от "Щъркел":И ТЦК,да натиква сънародниците си,избягали от мобилизация,директно в бусовете,по бански...!
Стига са се излежавали на пясъка...
19:52 23.07.2026
18 Абсолютно
19:54 23.07.2026
19 Ами те сега внасят...
До коментар #7 от "сигурно":...наемни Колумбийци за фронта...!
Оня ден имаше снимка на един патландясал,преди да го сложат в черния чувал...
19:55 23.07.2026
20 Механик
А и такова желание имат за фронта, но все ги пренебрегвате. Ми уважете желанието на хлопците!
19:59 23.07.2026
21 ТАКА Е!
До коментар #14 от "Щъркел":Урсула и компания,хубаво ръчкат отстрани огъня с машите,да не си изгорят ръчичките,с девиза-,,До последният Украинец",ама те не отиват на фронта...нали?!
20:00 23.07.2026
22 Без име
До коментар #16 от "След":А жените и майките на тези мъже къде са? Същите зомбита са.
20:02 23.07.2026
23 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #31
20:08 23.07.2026
24 Чичко Паричко
20:10 23.07.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #13 от "соломон":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
20:13 23.07.2026
26 Монтгомъри
20:18 23.07.2026
27 Мишел
Коментиран от #29, #35
20:19 23.07.2026
28 Хора няма
20:26 23.07.2026
29 Ду Хай Го
До коментар #27 от "Мишел":Мишел.
Коментиран от #39
20:28 23.07.2026
30 Фейк
20:34 23.07.2026
31 ЕС вече е китайски
До коментар #23 от "Град Козлодуй":Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.
20:34 23.07.2026
32 Розовото пони зеля
20:42 23.07.2026
33 Тиква
20:43 23.07.2026
34 Зеления път
20:46 23.07.2026
35 Еми, като не са
До коментар #27 от "Мишел":"приемливи", войната ще вършее още и още... докато не останат тези, за които "не е приемливо"!
20:50 23.07.2026
36 Смърф
20:57 23.07.2026
37 Антирашист 1838
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой няма да ти ловярва на бълвоча рашистки ! За всяка по висока длъжност се извършват проверки .
21:02 23.07.2026
38 Антирашист 1839
До коментар #5 от "Читател":Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !
21:06 23.07.2026
39 Антирашист 1840
До коментар #29 от "Ду Хай Го":Светът ще се свърши а простаците не .
21:11 23.07.2026