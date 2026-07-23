Володимир Зеленски: Новият командир на украинската армия и военният министър трябва да работят за подобряване на системата за мобилизация

Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.

Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.

"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."

Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.

Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви по-късно, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.

"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".

По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.

"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.

Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.