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Володимир Зеленски: Новият командир на украинската армия и военният министър трябва да работят за подобряване на системата за мобилизация
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Новият командир на украинската армия и военният министър трябва да работят за подобряване на системата за мобилизация

23 Юли, 2026 19:36 1 473 39

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • михайло федоров-
  • михайло драпати-
  • олександър сирски

Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната

Володимир Зеленски: Новият командир на украинската армия и военният министър трябва да работят за подобряване на системата за мобилизация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и временният министър на отбраната Евген Хмара ще получат задачата да подобрят работата на службата, отговаряща за военния отчет и мобилизацията на населението, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.

Драпати и Хмара ще трябва да работят заедно и за изпълнението на друга стратегическа задача – укрепването на противовъздушната отбрана, заяви Зеленски в рамките на съвместна пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин в Киев, отбелязва Укринформ.

"Без съмнение както Драпати, така и Хмара ще трябва да изпълнят основните задачи, които стоят пред нас заради тази дълга и изтощителна за всички война. Това са задачите, които възложих както на (Михайло) Федоров, така и на (вече бившия главнокомандващ ВСУ Олександър) Сирски – защото те не могат да бъдат разделени така, че само един да носи отговорността, а друг – не", заяви Зеленски, като подчерта, че такъв вид сътрудничество не е бил установен по-рано. "Въпросите за затварянето на небето, Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и създаването на нормално, ако може така да се каже, публично лице на мобилизацията – всичко това трябва да се прави съвместно, в координация, докато войната не приключи."

Местни медии съобщиха, че на Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната миналата седмица предизвика протести, е било предложено да стане вицепремиер по въпросите на иновациите в отбраната.

Зеленски добави, че е предложил на досегашната министър-председателка Юлия Свириденко поста на посланик на Украйна в САЩ.

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви по-късно, че няма да приеме друга длъжност освен тази на министър на отбраната, след като президентът Володимир Зеленски му е предложил поста вицепремиер по военните иновации, съобщи Би Би Си.

"Благодарен съм на президента за всички варианти, които предложи. Но днес в държавата има само три позиции, които, освен военните на бойното поле, наистина определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна. Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен тази на министър на отбраната", каза Федоров пред репортери, цитиран от "Украинска правда".

По думите му единствено ръководителят на Министерството на отбраната разполага с необходимите правомощия за провеждане на ключови реформи и за влияние върху хода на войната.

"Никоя друга позиция няма реалните правомощия да се бори с корупцията при обществените поръчки, да завърши текущата трансформация на армията, да планира и изпълнява асиметрични действия и операции срещу врага, да изкорени културата на лъжата и безотговорността в системата и да завърши другата работа, която нашият екип вече е започнал в Министерството на отбраната", добави Федоров.

Той подчерта, че не е мотивиран от статут или заеман пост, а от възможността да оказва реално влияние върху развитието на войната и да допринесе за победата на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 7 Отговор
    Драпатий изостави полка си в обкръжение през 2014 г и избяга.Всички бяха избити и пленени.

    Коментиран от #37

    19:37 23.07.2026

  • 2 Шопо

    36 5 Отговор
    Украинците в България са дгодни да носят оръжие, елате да си ги приберете.

    19:38 23.07.2026

  • 3 Без име

    44 7 Отговор
    Тези охлюви още ли вярват в перемогата??? Ама и украинците си ги заслужават. Досега трябваше да има войнишки въстания. Зомбита.

    Коментиран от #16

    19:38 23.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Читател

    37 4 Отговор
    Нацисткия клоун утилизира населението на страната с любезното съдействие на САЩ и Европа.

    Коментиран от #38

    19:39 23.07.2026

  • 6 Град Козлодуй

    33 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #23

    19:40 23.07.2026

  • 7 сигурно

    28 5 Отговор
    Ако бойната продължи още година , и оцелле Крайна , ще внасят африканци за разплод ! !!

    Коментиран от #19

    19:42 23.07.2026

  • 8 ти да видиш

    33 6 Отговор
    С две думи да ловят още повече жертви, които да мрат за златните kенефи на зеленияпо!

    19:43 23.07.2026

  • 9 Да те мобилизират

    26 5 Отговор
    Тебе. Иначе, никаква полза от тебе. И защо укро селяните да мрат? За кво? Да "освобождават" нивите на Блек Рок ли? Родина? Бедните нямат родина. Защитавайте си я вие. Хвърляйте от балконите златните тоалетни за заблуда на руските дронове. Заслепявайте с блясъка от златото руските ракети. А селянинът от Измаил, от Белгород, от Каменка, от Табаки... е българин. Каква покрайнина да защитава? Тяхна "историческа" родина е България!!!

    19:45 23.07.2026

  • 10 Тоя миш

    12 4 Отговор
    @шок до кога ще го показвате !! Вие сте миш@kи suщо !!!

    19:46 23.07.2026

  • 11 Маринов

    23 4 Отговор
    Анатолий пак се е увлякъл с много писане. На всички става ясно: намесиха се англичаните и стана мазало. Уволнен министър на войната ще става началник на новия министър. Смях и кудош в Киев. Наркомана се уплаши от младока и го уволни бързо бързо, но ония отгоре казаха "ресто" и си го сложиха отгоре.

    19:46 23.07.2026

  • 12 Доносник

    23 4 Отговор
    На Драпати и Хмара ще дам адреса на нашия блок, където има поне четирима украинци за бусифакация. Срущу заплащане обаче.

    19:46 23.07.2026

  • 13 соломон

    22 5 Отговор
    Украйна не е държава, а територия, руска територия.

    Коментиран от #25

    19:47 23.07.2026

  • 14 Щъркел

    11 5 Отговор
    Ма няма Укри бе вече
    Кой ще мобилизирате ?!?!

    Коментиран от #17, #21

    19:47 23.07.2026

  • 15 НАКРАТКО!

    15 3 Отговор
    Новоназначените,трябва да работят за подобряване на системата за...- ...Бусовизация!

    19:49 23.07.2026

  • 16 След

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Бусификацията (тези , ловците на жертви) получават по 7000 долара на хванат жив "мъж"! След това го карат в специална казарма и денонощно под "бело" слуша "защитаваме родината", "аз съм войн", "слава на посрайнината", докато мозъкът му не знае, кой е, от къде е и какво иска. След това го бутат на фронта ... и след 3 дена е в черния чувал... Така става, когато насила правиш "армия "!

    Коментиран от #22

    19:51 23.07.2026

  • 17 Да идват на ,,Слънчака"...!

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Щъркел":

    И ТЦК,да натиква сънародниците си,избягали от мобилизация,директно в бусовете,по бански...!
    Стига са се излежавали на пясъка...

    19:52 23.07.2026

  • 18 Абсолютно

    14 3 Отговор
    смешен шмаркач

    19:54 23.07.2026

  • 19 Ами те сега внасят...

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "сигурно":

    ...наемни Колумбийци за фронта...!
    Оня ден имаше снимка на един патландясал,преди да го сложат в черния чувал...

    19:55 23.07.2026

  • 20 Механик

    7 5 Отговор
    Щом ще оправят мобилизацията, нека намерят начин да мобилизират тия дето са по Слънчака. Починали са си, поохранили са се, посъбрали са тен... само са за окопите.
    А и такова желание имат за фронта, но все ги пренебрегвате. Ми уважете желанието на хлопците!

    19:59 23.07.2026

  • 21 ТАКА Е!

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Щъркел":

    Урсула и компания,хубаво ръчкат отстрани огъня с машите,да не си изгорят ръчичките,с девиза-,,До последният Украинец",ама те не отиват на фронта...нали?!

    20:00 23.07.2026

  • 22 Без име

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "След":

    А жените и майките на тези мъже къде са? Същите зомбита са.

    20:02 23.07.2026

  • 23 Град Козлодуй

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #31

    20:08 23.07.2026

  • 24 Чичко Паричко

    6 4 Отговор
    И младите кариеристи искат да си имат златни тоалетни

    20:10 23.07.2026

  • 25 Град Козлодуй

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "соломон":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    20:13 23.07.2026

  • 26 Монтгомъри

    7 3 Отговор
    Драпати е карател на Донбас.Газеше с танковые мирните хора.Има го в Ютуб.Сега се изказа,че народност от Донбас няма право на живот!

    20:18 23.07.2026

  • 27 Мишел

    6 5 Отговор
    Рубио попари Русия след срещата с Лавров: За да има мир в Украйна, са нужни "нови идеи". За да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, на преговорите трябва да бъдат предложени „нови идеи“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините. Той отбеляза, че предложенията, направени досега, „не бяха приемливи за Украйна тогава и не мисля, че ще бъдат приемливи за нея сега - всъщност вероятно ще бъдат дори още по-малко приемливи за Украйна".

    Коментиран от #29, #35

    20:19 23.07.2026

  • 28 Хора няма

    3 1 Отговор
    Действайте, каза Зелето.

    20:26 23.07.2026

  • 29 Ду Хай Го

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Мишел.

    Коментиран от #39

    20:28 23.07.2026

  • 30 Фейк

    4 1 Отговор
    Полицията да ги почва по морето има млади укри дезертьори за една армия Ко ги бавят тия мръшляци марш при зельо

    20:34 23.07.2026

  • 31 ЕС вече е китайски

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    20:34 23.07.2026

  • 32 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    В укрия няма система за мобилизация, има организирано от държавата насилствено отвличане и принуждаване да ходиш на фронта, грешката им е, че очакват от отвлечените и завлечени на фронта да се бият, те дезертират веднага, че с тях тръгват и други войници, няма как да принудиш някого да воюва заради теб, струва ми се, че скоро тея дето отвличат ще вземат да се дебнат един друг да се отвлекат, поради липса на кадри хахахахахаха.

    20:42 23.07.2026

  • 33 Тиква

    2 0 Отговор
    Подли хитри хиени,осраинци и окрабандерите.

    20:43 23.07.2026

  • 34 Зеления път

    5 0 Отговор
    Зеленото ще изчезне като ковида- от раз, и то точно тогава, когато е най-страшен и побеждава и аха, да превземе Русия (само 3 неща му трябват). Скоро никой няма да споменава нито Зелено, нито Украйна - все едно не са съществували..

    20:46 23.07.2026

  • 35 Еми, като не са

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    "приемливи", войната ще вършее още и още... докато не останат тези, за които "не е приемливо"!

    20:50 23.07.2026

  • 36 Смърф

    1 1 Отговор
    Урките са генетични кръстоски но не и народ .

    20:57 23.07.2026

  • 37 Антирашист 1838

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой няма да ти ловярва на бълвоча рашистки ! За всяка по висока длъжност се извършват проверки .

    21:02 23.07.2026

  • 38 Антирашист 1839

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !

    21:06 23.07.2026

  • 39 Антирашист 1840

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ду Хай Го":

    Светът ще се свърши а простаците не .

    21:11 23.07.2026

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