САЩ приеха рекорден военен бюджет от $1,15 трилиона

Долната камара на американския конгрес направи историческа стъпка, одобрявайки мащабния Закон за разрешаване на националната отбрана (NDAA).

Военният бюджет на САЩ достига безпрецедентните 1,15 трилиона долара. Гласуването премина при засилено партийно разделение, като мярката беше приета на косъм с 216 на 212 гласа. Основен двигател на рекордното финансиране са ескалиращите разходи за продължаващата война с Иран и амбициозните планове на администрацията.

Според Focus News, високопоставеният демократ Адам Смит остро критикува мярката. Той заяви, че с безконтролното подкрепяне на разходите фактически се финансира конфликт без видим край. Републиканското мнозинство обаче защити проекта, определяйки го като ключов за националната сигурност.

Какво включва новият военен бюджет на САЩ?

Основните акценти в одобрения от Камарата на представителите пакет залагат на модернизация и подкрепа за военнослужещите:

Увеличение на заплатите: Предвидено е дългоочаквано повишение на възнагражденията на военните с между 5% и 7%.

Предвидено е дългоочаквано повишение на възнагражденията на военните с между 5% и 7%. Противоракетен щит „Златен купол“: Законопроектът финансира изграждането на мащабна система за противоракетна отбрана на територията на САЩ, моделирана по подобие на израелския „Железен купол“.

Законопроектът финансира изграждането на мащабна система за противоракетна отбрана на територията на САЩ, моделирана по подобие на израелския „Железен купол“. Попълване на запасите: Отпускат се милиарди за възстановяване на изчерпаните оръжейни резерви, изразходвани в Близкия изток.

Washington Post разкрива, че министърът на отбраната Пит Хегсет е докладвал пред сенатори, че конфликтът с Иран вече е коствал на Пентагона над 37,5 милиарда долара. Това налага спешно пренасочване на нови финансови потоци.

Тежка политическа битка в Сената

Макар и приет в долната камара, военният бюджет на САЩ е изправен пред сериозна блокада. По информация от военното издание Military Times, демократите в Сената вече спряха първоначалния дебат по своята версия на документа. Основните спорове са свързани с мащаба на сумата и включването на спорни текстове, като консервативния закон за ограничения при гласуване „SAVE America Act“.

Процедурата изисква двете камари да изгладят различията си в общ компромисен вариант преди законът да бъде изпратен за окончателен подпис в Белия дом. Републиканските лидери са амбицирани да постигнат напредък по преговорите преди лятната ваканция през август, за да се избегне евентуално спиране на работата на американското правителство наесен.