Русия атакува Киев, в града са се чули множество експлозии

В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата.
Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев.
Най-малко петима души загинаха, а девет са ранени при бомбардировка срещу град Славянск, в Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.
Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той.
Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област нанесе щети на два търговски кораба, съобщи в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов. Никой не е пострадал при атаката, добави той.
Русия съобщи по-рано днес, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.
В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.
Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.
Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #14, #35
16:19 24.07.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #12
16:20 24.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #19
16:20 24.07.2026
4 мед за душата
16:20 24.07.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:20 24.07.2026
6 Това
Коментиран от #75
16:20 24.07.2026
7 УАЗ ПАТРИОТ
16:20 24.07.2026
8 Без име
16:20 24.07.2026
9 хъхъ
Украинската държава е нелигитимна.
16:21 24.07.2026
10 СВОтчик
Украйна нанася с хирургическа точност удари по стратегически руски обекти.
Коментиран от #17
16:21 24.07.2026
11 Мдаа!🤔
16:22 24.07.2026
12 Шшш
До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":Кастро никога не е изричал или писал подобно нещо.
16:22 24.07.2026
13 Пич
Ако някой не разбра защо беше голямата сбирка на НАТО в Анкара - уплашиха се, че НАТО би могло да се разпадне след предстоящата загуба на Украйна!!!
16:22 24.07.2026
14 Без име
До коментар #1 от "Наблюдател":За 7 пише Зеля.
16:22 24.07.2026
15 2222
Коментиран от #24, #29
16:23 24.07.2026
16 стоян георгиев
Коментиран от #68
16:23 24.07.2026
17 Без име
До коментар #10 от "СВОтчик":Ако го вярваш, значи си много болен.
16:24 24.07.2026
18 СВОтчик
Последният пирон в ковчега на Русия и последни дни за проклетата руска империя.
Коментиран от #33, #65
16:24 24.07.2026
19 Че тия територии
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":са си руски!
16:25 24.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сандо
16:26 24.07.2026
22 Претоплена новина
16:26 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мурка
До коментар #15 от "2222":КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗПИЛОТНИ АПАРАТИ-----МОЖЕ И ПАЛАТКА ДА Е
16:27 24.07.2026
25 Абе руснаците
Коментиран от #28
16:28 24.07.2026
26 На кого му пука
До коментар #20 от "венсеремос":за еротичните ти фантазии.
Но! Путин не харесва дъртаци.
16:28 24.07.2026
27 Софиянец
16:28 24.07.2026
28 Счуло ти се е
До коментар #25 от "Абе руснаците":Имаш гласове в главата.
Коментиран от #30
16:29 24.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Е така твърди
До коментар #28 от "Счуло ти се е":дойче зеле и останалите западни пропагандатори! А после реват! Обърни се към тях! :)))
Коментиран от #37
16:31 24.07.2026
31 Тази новина е от миналата седмица
Човещинка!
16:31 24.07.2026
32 Сатана Z
Украинската отбранителна промишленост има забележителна традиция: събиране на водещи дизайнери и местни майстори на един полигон – посред бял ден, на открито – и внимателно изпращане на съобщения с датата и часа.
24 юли. Обед. Киевска област – полигон някъде по Житомирската магистрала. Разработчици от украинския военно-промишлен комплекс демонстрираха своите „чудодейни оръжия“, вариращи от дронове до комуникационни системи. В 11:20 се чу тревога. Няколко минути по-късно – удар. Удар с балистична ракета. Тя удари точно мястото, където основателите на стартиращи компании и служители от Съвета на отбранителната промишленост на Украйна – организаторът на събитието – току-що си бяха стискали ръцете.
Най-малко 10 загинали, над 100 ранени.
Валери Боровик – основател на First Contact (компания, специализирана в безпилотни летателни апарати и наземни роботи) и изложител, който този път беше сред късметлиите – се изказа, докато Киев мълчеше:
„Много сериозен удар е ударил един от тренировъчните полигони, където се е провеждала изложба на оръжие. Там са били хора, които познаваме. Най-вероятно е бил целенасочен удар, насочен към това конкретно събитие.“
Самият Боровик наивно обяснява механиката на бедствието: „Обявлението за изложбата беше разпространено онлайн. В него беше ясно кой е организаторът. Мястото не беше посочено, но руснаците можеха да разберат координатите и без това.“
В рамките на две години е имало п
16:32 24.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бг гражданин
16:33 24.07.2026
35 Жураналист
До коментар #1 от "Наблюдател":За целта руските войски са използвали 2 Циркона и няколко Искандера.
Въобще не им е било жалко за ракетите.
Имало е доста важни и високопоставени гости на изложението, които са се преместили на друг да гостуват след атаката.
16:33 24.07.2026
36 Давайте още оръжия
Коментиран от #39
16:33 24.07.2026
37 Счуло ти се е
До коментар #30 от "Е така твърди":Дядо Боже те е викал при себе си с гласа на Зеленски. Той обича да си прави шеги с лъжците.
Коментиран от #40, #45
16:33 24.07.2026
38 Сатана Z
Суми, 13 април 2025 г. Церемония по награждаване на 117-та бригада за териториална отбрана в Конгресния център. Две ракети „Искандер-М“. Според руски данни над 60 военнослужещи от Въоръжените сили на САЩ са убити.
Днепропетровска област, 1 юни 2025 г. Учебен полигон, принадлежащ на 239-ти център; формирование от 33-та механизирана бригада. 12 загинали, над 60 ранени. Командирът на Сухопътните войски Драпати е освободен. Да, точно този.
Гончаривске, края на юли 2025 г. „Искандер-М“ с касетъчна бойна глава е ударил 169-ти учебен център. Украинските оценки сочат броят на жертвите до 200 убити и ранени.
Учебен център на Въоръжените сили на САЩ, 16 октомври 2025 г. Две балистични ракети. Около 200 убити и ранени, включително чуждестранни инструктори.
Самаровски район, 1 ноември 2025 г. Парадно поле на 35-та отделна бригада на морската пехота. Факли, огньове, церемония по награждаване на оператори на дронове. Открит терен. Два Искандера и три Герана. Според изтекла информация руснаците са хакнали груповия чат на организаторите.
Коментиран от #42
16:34 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ти шЪ
До коментар #37 от "Счуло ти се е":ма чакаш там :)))
Коментиран от #44
16:35 24.07.2026
41 можеше и по -здраво
16:35 24.07.2026
42 На кого му пука
До коментар #38 от "Сатана Z":Важното е, че бг копейките винаги сте капо
Коментиран от #51
16:36 24.07.2026
43 време ти е
До коментар #39 от "На кого му пука":Емигрирай в гето Брюксел при себеподобните емигранти.
Коментиран от #46
16:36 24.07.2026
44 Не разчитай,
До коментар #40 от "Ти шЪ":аз не дразня дядо Боже с фейкове.
16:37 24.07.2026
45 Недей да богохулстваш!
До коментар #37 от "Счуло ти се е":Че май ще го превариш! Дедо ти Боже напълно е изоставил нашмърканите укронацисти!
Коментиран от #50
16:37 24.07.2026
46 Няма нужда
До коментар #43 от "време ти е":И тук ми харесва. Пътувам си по света, когато ми скимне, и няма нужда някой да ме праща.
Напуска този, който е недоволен и хленчи, т.е. ти. .
Коментиран от #49
16:39 24.07.2026
47 Явно на тебе ти пука!
До коментар #39 от "На кого му пука":Иначе немаше да ревеш!
Коментиран от #64
16:39 24.07.2026
48 Рогач
Време за разпускане!
16:41 24.07.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #46 от "Няма нужда":Пътуваш до Факултета въшльо
Коментиран от #52
16:42 24.07.2026
50 Не богохулствам
До коментар #45 от "Недей да богохулстваш!":Една лъжа не съм изрекъл. И си имам ангел-хранител, нъц-нъц!
Проблемът си е твой. Дядо Боже много ще ти се "зарадва", че подкрепяш мародер-педофил.
Ти му мисли с твоя ТЕЛК, да пази Господ!
Коментиран от #53
16:42 24.07.2026
51 Затова ли
До коментар #42 от "На кого му пука":Те разчепатихме
Коментиран от #57
16:43 24.07.2026
52 Ти си никой,
До коментар #49 от "Ха ХаХа":така че мечтите ти са без значение за когото и да било.
16:43 24.07.2026
53 Ааа, ИЧ
До коментар #50 от "Не богохулствам":не богохулстваш! Не използвай името Божие всуе! А помисли си пак да богохулстваш! Всичко ти се пише на твоя тефтер! Всичко!
Коментиран от #63
16:44 24.07.2026
54 Сигурно
Коментиран от #58
16:44 24.07.2026
55 Орешкин
16:45 24.07.2026
56 Може би
Коментиран от #60
16:45 24.07.2026
57 Привидяло ти се е
До коментар #51 от "Затова ли":Еротичните ти фантазии не ни касаят, тук не е кабинет по психотерапия. Запиши си час, където трябва, и не ни занимавай.
Спаменето няма да те направи по-значим, след малко ще ти изтрият спама.
16:46 24.07.2026
58 Виж в тубата
До коментар #54 от "Сигурно":как плачат руснаците!Вече и мъжете!
16:46 24.07.2026
59 не може да бъде
Коментиран от #62
16:47 24.07.2026
60 Хихи!
До коментар #56 от "Може би":Наивник. Москва не е самоубиец.
Учете бре! Къпете се бре!
16:47 24.07.2026
61 Кадия
16:48 24.07.2026
62 На кого му пука
До коментар #59 от "не може да бъде":за фейка ти.
16:48 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Счуло ти се е
До коментар #47 от "Явно на тебе ти пука!":Прекалил си с боба.
16:52 24.07.2026
65 гост
До коментар #18 от "СВОтчик":Тръмпи няма вече гащи!Царят е гол!
16:56 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Добри новини от фронта! Това да се чува!
17:06 24.07.2026
68 А колко
До коментар #16 от "стоян георгиев":години Киев не само малтретира с постоянни артилерийски, ракетни и авиационни обстрели, а направо убива мирните жители и децата на Донецк и Луганск? Тези ХОРА са рускоговорящи, но те се водеха украинци и бяха обстрелвани и убивани от украинци от редовната украинска армия по заповед на украинската власт. Ти кажи що за украинци са тези които нареждаха обстрелите и убийствата и тези които изпълняваха. При това от 2014г имаше ПОДПИСАНИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ДА СЕ СПРАТ ТЕЗИ УБИЙСТВА, НО ТЕ НЕ БЯХА ПРИЛОЖЕНИ ПО ВИНА НА ЗАПАДА, КОЙТО СЕ БЕШЕ ПОДПИСАЛ, ЧЕ ЩЕ ГИ ПРИЛОЖИ. Хайде сега си почни приказките за "зелените човечета", ако не те е грях от децата на АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ.
Коментиран от #71
17:08 24.07.2026
69 Напред Русия!Нато вън!
17:20 24.07.2026
70 Инна
Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.
Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.
Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.
17:22 24.07.2026
71 стоян георгиев
До коментар #68 от "А колко":Нула години.киев не е удрял донбас.горловка и донецк бяха близо десет години на фронтовата линия и им няма нищо.за сметка на това освободените авдеевка и маквеевка не съществуват.
18:25 24.07.2026
72 РУСИЯ СЕ ШЕГУВА , ТЯ СТРЕЛЯ С ФОЕРВЕРКИ
18:32 24.07.2026
73 Айдееее
18:34 24.07.2026
74 Аз щях да ги ликвидирам още през 2014г
18:38 24.07.2026
75 Па они са на
До коментар #6 от "Това":Амазон бе .
А и явно нещо те хванала деменцията !
Какво са ударили руснаците в Украйна , като
Зеленият вожд излизаше и заявяваше :
Днес Москва изстреля 53 ракети и 450 дрона
ВСУ прихвана и унищожи 57 ракети и 459 дрона .
Какво са ударили като всичко свалят ?
18:54 24.07.2026