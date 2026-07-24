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Русия атакува Киев, в града са се чули множество експлозии
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев, в града са се чули множество експлозии

24 Юли, 2026 16:16 2 191 75

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • война-
  • виталий кличко

Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата

Русия атакува Киев, в града са се чули множество експлозии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев.

Най-малко петима души загинаха, а девет са ранени при бомбардировка срещу град Славянск, в Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той.

Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област нанесе щети на два търговски кораба, съобщи в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов. Никой не е пострадал при атаката, добави той.

Русия съобщи по-рано днес, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.

В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.

Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.

Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    64 5 Отговор
    Има над 100 убити специалисти по дроново и ракетно въоръжение на специално изложение в бандерастан. Воят ще е голям.

    Коментиран от #14, #35

    16:19 24.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    46 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #12

    16:20 24.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    44 5 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #19

    16:20 24.07.2026

  • 4 мед за душата

    46 3 Отговор
    но пак им е малко

    16:20 24.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    22 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:20 24.07.2026

  • 6 Това

    7 25 Отговор
    Вече го четохме. Чакаме още една статия за поразените търговски складове на руска територия.

    Коментиран от #75

    16:20 24.07.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    38 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:20 24.07.2026

  • 8 Без име

    55 4 Отговор
    Путин предяви претенции за нови територии. Явно Украйна живее последните си дни. Нищо, че според Факти и DW Русия губи войната.

    16:20 24.07.2026

  • 9 хъхъ

    42 5 Отговор
    Кога ще бъдат ударени сградите на парламента, президентството и на министерствата?
    Украинската държава е нелигитимна.

    16:21 24.07.2026

  • 10 СВОтчик

    7 64 Отговор
    Русия удря безцелно. Терорът над мирното население на Украйна няма да й помогне.

    Украйна нанася с хирургическа точност удари по стратегически руски обекти.

    Коментиран от #17

    16:21 24.07.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    46 4 Отговор
    Морската блокада на у-райха е факт! Нищо да не влиза и да не излиза по море!

    16:22 24.07.2026

  • 12 Шшш

    5 25 Отговор

    До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Кастро никога не е изричал или писал подобно нещо.

    16:22 24.07.2026

  • 13 Пич

    47 3 Отговор
    Омръзна ми вече да коментирам едно и също!!! Още повече, че на всички е ясно - победата ще бъде за Русия!!!
    Ако някой не разбра защо беше голямата сбирка на НАТО в Анкара - уплашиха се, че НАТО би могло да се разпадне след предстоящата загуба на Украйна!!!

    16:22 24.07.2026

  • 14 Без име

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    За 7 пише Зеля.

    16:22 24.07.2026

  • 15 2222

    3 42 Отговор
    Русия е уцелила 10 къщи, два блока и три гаража. Пак ще горят складове и нефтозаводи в Москва и Питер.

    Коментиран от #24, #29

    16:23 24.07.2026

  • 16 стоян георгиев

    3 32 Отговор
    Русия от четири години малтретира Киев.каквото се повикало такова ше се обади.да няма сърдити после .

    Коментиран от #68

    16:23 24.07.2026

  • 17 Без име

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "СВОтчик":

    Ако го вярваш, значи си много болен.

    16:24 24.07.2026

  • 18 СВОтчик

    2 42 Отговор
    На 28-ми юли Зеленски се среща с Тръмп, като се очаква американския президент този път да заеме категорична позиция в подкрепа на Украйна и да обещае да достави всичко необходимо за стратегическото поражение на Русия.

    Последният пирон в ковчега на Русия и последни дни за проклетата руска империя.

    Коментиран от #33, #65

    16:24 24.07.2026

  • 19 Че тия територии

    36 1 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    са си руски!

    16:25 24.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сандо

    37 1 Отговор
    Укрите не са разбрали правилно руснаците:това е поздрав за назначаването на престъпника Драпати за главнокомандващ.И спрете да цитирате Ройтерс,просто защото те нищо не могат да потвърдят,което означава нещо много просто - те може и да ни лъжат.

    16:26 24.07.2026

  • 22 Претоплена новина

    3 8 Отговор
    за вдигане на рейтинг.

    16:26 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мурка

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "2222":

    КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗПИЛОТНИ АПАРАТИ-----МОЖЕ И ПАЛАТКА ДА Е

    16:27 24.07.2026

  • 25 Абе руснаците

    24 2 Отговор
    нали се биеха с лопати бре! Кво стана, та нашмъркания язовец пак реве и не спира да проси като карпатска мечка на панаир!

    Коментиран от #28

    16:28 24.07.2026

  • 26 На кого му пука

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "венсеремос":

    за еротичните ти фантазии.
    Но! Путин не харесва дъртаци.

    16:28 24.07.2026

  • 27 Софиянец

    33 3 Отговор
    Руснаците са думнали фашистка сбирка на оръжейно изложение 😂 Явно Путин е решил да се включи на изложението с една ракета от пералня, буаххах

    16:28 24.07.2026

  • 28 Счуло ти се е

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Абе руснаците":

    Имаш гласове в главата.

    Коментиран от #30

    16:29 24.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е така твърди

    20 2 Отговор

    До коментар #28 от "Счуло ти се е":

    дойче зеле и останалите западни пропагандатори! А после реват! Обърни се към тях! :)))

    Коментиран от #37

    16:31 24.07.2026

  • 31 Тази новина е от миналата седмица

    3 18 Отговор
    Но тъй като копейките й се радваха много, им я пускат пак, че другите новини не са утешителни и някой може да инфарктира.
    Човещинка!

    16:31 24.07.2026

  • 32 Сатана Z

    17 1 Отговор
    Удар на оръжейна изложба близо до Киев

    Украинската отбранителна промишленост има забележителна традиция: събиране на водещи дизайнери и местни майстори на един полигон – посред бял ден, на открито – и внимателно изпращане на съобщения с датата и часа.

    24 юли. Обед. Киевска област – полигон някъде по Житомирската магистрала. Разработчици от украинския военно-промишлен комплекс демонстрираха своите „чудодейни оръжия“, вариращи от дронове до комуникационни системи. В 11:20 се чу тревога. Няколко минути по-късно – удар. Удар с балистична ракета. Тя удари точно мястото, където основателите на стартиращи компании и служители от Съвета на отбранителната промишленост на Украйна – организаторът на събитието – току-що си бяха стискали ръцете.
    Най-малко 10 загинали, над 100 ранени.
    Валери Боровик – основател на First Contact (компания, специализирана в безпилотни летателни апарати и наземни роботи) и изложител, който този път беше сред късметлиите – се изказа, докато Киев мълчеше:

    „Много сериозен удар е ударил един от тренировъчните полигони, където се е провеждала изложба на оръжие. Там са били хора, които познаваме. Най-вероятно е бил целенасочен удар, насочен към това конкретно събитие.“
    Самият Боровик наивно обяснява механиката на бедствието: „Обявлението за изложбата беше разпространено онлайн. В него беше ясно кой е организаторът. Мястото не беше посочено, но руснаците можеха да разберат координатите и без това.“

    В рамките на две години е имало п

    16:32 24.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бг гражданин

    2 17 Отговор
    РУСИЯ атакува гаражи и и магазини -плод и зеленчук...украинците им разказаха играта,Петин е гола вода,ако беше котка и мишка няма да си улови...😀😀😀

    16:33 24.07.2026

  • 35 Жураналист

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    За целта руските войски са използвали 2 Циркона и няколко Искандера.
    Въобще не им е било жалко за ракетите.
    Имало е доста важни и високопоставени гости на изложението, които са се преместили на друг да гостуват след атаката.

    16:33 24.07.2026

  • 36 Давайте още оръжия

    22 3 Отговор
    на фашизма в Украйна, пък да видим какво ще остане от нея! Но какво ли ви дреме! Докато има пушечно месо и Европа да плаща сметката, дреме му на някой за Украйна!

    Коментиран от #39

    16:33 24.07.2026

  • 37 Счуло ти се е

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Е така твърди":

    Дядо Боже те е викал при себе си с гласа на Зеленски. Той обича да си прави шеги с лъжците.

    Коментиран от #40, #45

    16:33 24.07.2026

  • 38 Сатана Z

    16 3 Отговор
    В течение на две години са извършени поне седем нашумели удара по същия модел.

    Суми, 13 април 2025 г. Церемония по награждаване на 117-та бригада за териториална отбрана в Конгресния център. Две ракети „Искандер-М“. Според руски данни над 60 военнослужещи от Въоръжените сили на САЩ са убити.

    Днепропетровска област, 1 юни 2025 г. Учебен полигон, принадлежащ на 239-ти център; формирование от 33-та механизирана бригада. 12 загинали, над 60 ранени. Командирът на Сухопътните войски Драпати е освободен. Да, точно този.

    Гончаривске, края на юли 2025 г. „Искандер-М“ с касетъчна бойна глава е ударил 169-ти учебен център. Украинските оценки сочат броят на жертвите до 200 убити и ранени.

    Учебен център на Въоръжените сили на САЩ, 16 октомври 2025 г. Две балистични ракети. Около 200 убити и ранени, включително чуждестранни инструктори.
    Самаровски район, 1 ноември 2025 г. Парадно поле на 35-та отделна бригада на морската пехота. Факли, огньове, церемония по награждаване на оператори на дронове. Открит терен. Два Искандера и три Герана. Според изтекла информация руснаците са хакнали груповия чат на организаторите.

    Коментиран от #42

    16:34 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ти шЪ

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Счуло ти се е":

    ма чакаш там :)))

    Коментиран от #44

    16:35 24.07.2026

  • 41 можеше и по -здраво

    11 2 Отговор
    Слаба работа!Украйна побеждава според факти и останалите подобни.

    16:35 24.07.2026

  • 42 На кого му пука

    3 12 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо

    Коментиран от #51

    16:36 24.07.2026

  • 43 време ти е

    12 2 Отговор

    До коментар #39 от "На кого му пука":

    Емигрирай в гето Брюксел при себеподобните емигранти.

    Коментиран от #46

    16:36 24.07.2026

  • 44 Не разчитай,

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ти шЪ":

    аз не дразня дядо Боже с фейкове.

    16:37 24.07.2026

  • 45 Недей да богохулстваш!

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Счуло ти се е":

    Че май ще го превариш! Дедо ти Боже напълно е изоставил нашмърканите укронацисти!

    Коментиран от #50

    16:37 24.07.2026

  • 46 Няма нужда

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "време ти е":

    И тук ми харесва. Пътувам си по света, когато ми скимне, и няма нужда някой да ме праща.
    Напуска този, който е недоволен и хленчи, т.е. ти. .

    Коментиран от #49

    16:39 24.07.2026

  • 47 Явно на тебе ти пука!

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "На кого му пука":

    Иначе немаше да ревеш!

    Коментиран от #64

    16:39 24.07.2026

  • 48 Рогач

    0 2 Отговор
    Уважаеми джуко шляпачи, клавиатурни тропачи, кухоглави думачи, петък вечер е!
    Време за разпускане!

    16:41 24.07.2026

  • 49 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Няма нужда":

    Пътуваш до Факултета въшльо

    Коментиран от #52

    16:42 24.07.2026

  • 50 Не богохулствам

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Недей да богохулстваш!":

    Една лъжа не съм изрекъл. И си имам ангел-хранител, нъц-нъц!
    Проблемът си е твой. Дядо Боже много ще ти се "зарадва", че подкрепяш мародер-педофил.
    Ти му мисли с твоя ТЕЛК, да пази Господ!

    Коментиран от #53

    16:42 24.07.2026

  • 51 Затова ли

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "На кого му пука":

    Те разчепатихме

    Коментиран от #57

    16:43 24.07.2026

  • 52 Ти си никой,

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    така че мечтите ти са без значение за когото и да било.

    16:43 24.07.2026

  • 53 Ааа, ИЧ

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Не богохулствам":

    не богохулстваш! Не използвай името Божие всуе! А помисли си пак да богохулстваш! Всичко ти се пише на твоя тефтер! Всичко!

    Коментиран от #63

    16:44 24.07.2026

  • 54 Сигурно

    9 3 Отговор
    поздравяват новия главнокомандващ на ВСУ със заря...

    Коментиран от #58

    16:44 24.07.2026

  • 55 Орешкин

    1 2 Отговор
    Само ние имаме право да атакуваме!

    16:45 24.07.2026

  • 56 Може би

    1 3 Отговор
    Едните срещу петрола другите срещу зърното до ядрена атака в Киев рано или късно

    Коментиран от #60

    16:45 24.07.2026

  • 57 Привидяло ти се е

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Затова ли":

    Еротичните ти фантазии не ни касаят, тук не е кабинет по психотерапия. Запиши си час, където трябва, и не ни занимавай.
    Спаменето няма да те направи по-значим, след малко ще ти изтрият спама.

    16:46 24.07.2026

  • 58 Виж в тубата

    3 6 Отговор

    До коментар #54 от "Сигурно":

    как плачат руснаците!Вече и мъжете!

    16:46 24.07.2026

  • 59 не може да бъде

    8 3 Отговор
    Това което е описано в статията не може да бъде потвърдено от независим източник -според Ройтерс!?А това което и Ройтерс признава е че украинската ПВО даже с Патриоти много трудно прихваща руските балистични ракети -руснаците са измислили някакви хватки в двигателната система с което скоростта на ракетата преди достигане на целта става много висока и освен това с разни промени и финтове в траекторията ракетата става неуловима!?И като резултат -ракетата вече е над целта а чак тогава реагира ПВО -то и се включват сирените!?И да напомня Искандерите Цирконите носят експлозив от 400 до 700 кг. както и новите крилати ракети Х22/32 и Х101!?Освен това стават много опасни Гераните с реактивен двигател -летят със скорост от 500 до 600 км/час носят експлозив 90-100 кг и маневрират непрекъснато А Гераните с бутален двигател май останаха само като примамка!?!?

    Коментиран от #62

    16:47 24.07.2026

  • 60 Хихи!

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Може би":

    Наивник. Москва не е самоубиец.
    Учете бре! Къпете се бре!

    16:47 24.07.2026

  • 61 Кадия

    0 3 Отговор
    стоит !

    16:48 24.07.2026

  • 62 На кого му пука

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "не може да бъде":

    за фейка ти.

    16:48 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Счуло ти се е

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Явно на тебе ти пука!":

    Прекалил си с боба.

    16:52 24.07.2026

  • 65 гост

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "СВОтчик":

    Тръмпи няма вече гащи!Царят е гол!

    16:56 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    12 1 Отговор
    Напред Русия! Братушките напредват!Българите са на страната на братска Русия! Краят се вижда! Капитулация до края на годината за хунтата от Кyiв!

    17:06 24.07.2026

  • 68 А колко

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    години Киев не само малтретира с постоянни артилерийски, ракетни и авиационни обстрели, а направо убива мирните жители и децата на Донецк и Луганск? Тези ХОРА са рускоговорящи, но те се водеха украинци и бяха обстрелвани и убивани от украинци от редовната украинска армия по заповед на украинската власт. Ти кажи що за украинци са тези които нареждаха обстрелите и убийствата и тези които изпълняваха. При това от 2014г имаше ПОДПИСАНИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ДА СЕ СПРАТ ТЕЗИ УБИЙСТВА, НО ТЕ НЕ БЯХА ПРИЛОЖЕНИ ПО ВИНА НА ЗАПАДА, КОЙТО СЕ БЕШЕ ПОДПИСАЛ, ЧЕ ЩЕ ГИ ПРИЛОЖИ. Хайде сега си почни приказките за "зелените човечета", ако не те е грях от децата на АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ.

    Коментиран от #71

    17:08 24.07.2026

  • 69 Напред Русия!Нато вън!

    11 2 Отговор
    След капитулацията на Украйна нато и ес се разпадат! Урсулите са в паника! Няма да има за всички колесници! На островите също ще им се види тясно!

    17:20 24.07.2026

  • 70 Инна

    6 2 Отговор
    Ракетен удар порази тренировъчен полигон в Киевска област. Там се провеждаше изложба на безпилотни летателни системи „Армада“. За участие беше поканен каймак на украинската отбранителна индустрия. Според вътрешни лица, много офицери от НАТО също присъстваха, за да наблюдават постиженията на спонсорираните от тях подразделения.

    Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.

    Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.

    Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
    Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.

    17:22 24.07.2026

  • 71 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "А колко":

    Нула години.киев не е удрял донбас.горловка и донецк бяха близо десет години на фронтовата линия и им няма нищо.за сметка на това освободените авдеевка и маквеевка не съществуват.

    18:25 24.07.2026

  • 72 РУСИЯ СЕ ШЕГУВА , ТЯ СТРЕЛЯ С ФОЕРВЕРКИ

    1 0 Отговор
    ЗА ДА ВЕСЕЛИ КИЕВСКИТЕ НАЦИСТИ ПРЕДИ ПОБЕДАТА ИМ !

    18:32 24.07.2026

  • 73 Айдееее

    0 0 Отговор
    Довечера пак хотел метро на свещи, голяма романтика пада😀

    18:34 24.07.2026

  • 74 Аз щях да ги ликвидирам още през 2014г

    1 0 Отговор
    А преди осрайна щях да ударя жермания франциа шфеицария и ватикана със х 100 мегатона те нямат място на планетата

    18:38 24.07.2026

  • 75 Па они са на

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това":

    Амазон бе .
    А и явно нещо те хванала деменцията !
    Какво са ударили руснаците в Украйна , като
    Зеленият вожд излизаше и заявяваше :
    Днес Москва изстреля 53 ракети и 450 дрона
    ВСУ прихвана и унищожи 57 ракети и 459 дрона .
    Какво са ударили като всичко свалят ?

    18:54 24.07.2026

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