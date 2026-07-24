Русия атакува Киев, в града са се чули множество експлозии

В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев.

Най-малко петима души загинаха, а девет са ранени при бомбардировка срещу град Славянск, в Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той.

Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област нанесе щети на два търговски кораба, съобщи в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов. Никой не е пострадал при атаката, добави той.

Русия съобщи по-рано днес, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.

В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.

Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.

Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.