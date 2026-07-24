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Зеленски и Тръмп с ключова среща в САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски и Тръмп с ключова среща в САЩ

24 Юли, 2026 05:32, обновена 24 Юли, 2026 05:36 1 529 15

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  • русия

Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря с американския лидер Доналд Тръмп на 28 юли, за да обсъдят начини за прекратяване на войната

Зеленски и Тръмп с ключова среща в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски планира спешно дипломатическо посещение в САЩ.

Основен акцент в програмата му ще бъде двустранна среща с американския президент Доналд Тръмп, планирана за следващата седмица (28 юли). Информацията бе потвърдена от дипломатически източници пред украинската обществена медия Suspilne.

Визитата на Зеленски в САЩ включва и присъствие на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон. Греъм, който почина неочаквано на 11 юли, беше сред най-изявените поддръжници на Украйна в американския Сенат.

Възобновяване на дипломацията

Очаква се разговорите между Зеленски и Тръмп да се фокусират върху нови предложения за мирни преговори с Русия. Дипломатическите контакти се засилиха, след като по-рано тази седмица Зеленски проведе подробен телефонен разговор с пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

  • Цел на Киев: Намиране на работеща формула за прекратяване на конфликта, която да гарантира сигурността на Украйна.
  • Позиция на САЩ: Доналд Тръмп настоява за бързо дипломатическо решение, но държавният секретар Марко Рубио вече увери, че САЩ няма да принуждават Украйна да подписва неизгодни споразумения.
  • Лиценз за „Пейтриът“: Срещата идва непосредствено след важното решение на Вашингтон да предостави на Киев лиценз за собствено производство на ракети за системата Patriot.

Към момента официално потвърждение на пълния график на визитата се очаква и от двете администрации.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    23 5 Отговор
    Искам да попитам всички български евроатлантици:
    Подкрепяте ли отвличането на украински граждани от ТЦК в Украйна?
    Задавам ви този въпрос, защото отвличанията които извършва ТЦК в Украйна, страшно много приличат на отвличанията които се извършват от Гестапо на Адолф Хитлер над еврейски граждани през 30-те и 40-те години и това би трябвало да разтревожи съвременната и демократична евроатлантическа общност?

    05:38 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тези

    13 1 Отговор
    двамата си ходят сериозно.

    Коментиран от #9

    06:05 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Дончо

    9 2 Отговор
    Има толкова отвратена физиономия, все едно е прегърнал медуза!

    06:19 24.07.2026

  • 7 идеално

    5 1 Отговор
    някой ирански активист може да удари два мръшляка с една бомба жалко че го няма и бибито там

    06:36 24.07.2026

  • 8 Зеленски командва Тръмп

    3 3 Отговор
    Тоа е истината
    Има смелост и кураж повече от бандата на Нато и нейния началник...
    За РОСИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ❤️❤️❤️
    ЖАЛКО. ЧЕ ДВА БАТСКИ НАРОДА ....
    СЛАВА РОСИА

    06:43 24.07.2026

  • 9 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези":

    Не знам ходят ли сериозно, ама по всичко личи, че още не са си легнали..... А иначе колко пъти се срещат и ефектът никакъв.... А либералния Путин продължава да бъде жаловит към украинската фашистка хунта.... Човек да се чуди тоя орешник, защо го има и продължава да седи в хангарите....

    Коментиран от #12

    06:57 24.07.2026

  • 10 Гого

    2 1 Отговор
    На снимката един нарко и един с дименция.

    07:29 24.07.2026

  • 11 На снимката...!

    2 0 Отговор
    Крачун и Малчо...!

    Коментиран от #15

    07:31 24.07.2026

  • 12 В последно време...

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Путин малко се разсъни,та взе да удря Киев и Одеса ,с Балистически Ракети,пред които ,,Пейтриът",са безпомощни...

    07:34 24.07.2026

  • 13 Укродипломация

    1 0 Отговор
    Дай пари, дай оръжия, дай наемници, дай лиценз, дай да победим.

    07:40 24.07.2026

  • 14 Иван

    0 0 Отговор
    Тия двамата ционистки сатанисти се срещат по два пъти на седмица.

    07:55 24.07.2026

  • 15 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "На снимката...!":

    Жълто-оранжев и сиво-черен.

    08:00 24.07.2026

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