Зеленски и Тръмп с ключова среща в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски планира спешно дипломатическо посещение в САЩ.
Основен акцент в програмата му ще бъде двустранна среща с американския президент Доналд Тръмп, планирана за следващата седмица (28 юли). Информацията бе потвърдена от дипломатически източници пред украинската обществена медия Suspilne.
Визитата на Зеленски в САЩ включва и присъствие на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон. Греъм, който почина неочаквано на 11 юли, беше сред най-изявените поддръжници на Украйна в американския Сенат.
Възобновяване на дипломацията
Очаква се разговорите между Зеленски и Тръмп да се фокусират върху нови предложения за мирни преговори с Русия. Дипломатическите контакти се засилиха, след като по-рано тази седмица Зеленски проведе подробен телефонен разговор с пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
- Цел на Киев: Намиране на работеща формула за прекратяване на конфликта, която да гарантира сигурността на Украйна.
- Позиция на САЩ: Доналд Тръмп настоява за бързо дипломатическо решение, но държавният секретар Марко Рубио вече увери, че САЩ няма да принуждават Украйна да подписва неизгодни споразумения.
- Лиценз за „Пейтриът“: Срещата идва непосредствено след важното решение на Вашингтон да предостави на Киев лиценз за собствено производство на ракети за системата Patriot.
Към момента официално потвърждение на пълния график на визитата се очаква и от двете администрации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
Подкрепяте ли отвличането на украински граждани от ТЦК в Украйна?
Задавам ви този въпрос, защото отвличанията които извършва ТЦК в Украйна, страшно много приличат на отвличанията които се извършват от Гестапо на Адолф Хитлер над еврейски граждани през 30-те и 40-те години и това би трябвало да разтревожи съвременната и демократична евроатлантическа общност?
05:38 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тези
Коментиран от #9
06:05 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай Дончо
06:19 24.07.2026
7 идеално
06:36 24.07.2026
8 Зеленски командва Тръмп
Има смелост и кураж повече от бандата на Нато и нейния началник...
За РОСИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ❤️❤️❤️
ЖАЛКО. ЧЕ ДВА БАТСКИ НАРОДА ....
СЛАВА РОСИА
06:43 24.07.2026
9 Европеец
До коментар #3 от "Тези":Не знам ходят ли сериозно, ама по всичко личи, че още не са си легнали..... А иначе колко пъти се срещат и ефектът никакъв.... А либералния Путин продължава да бъде жаловит към украинската фашистка хунта.... Човек да се чуди тоя орешник, защо го има и продължава да седи в хангарите....
Коментиран от #12
06:57 24.07.2026
10 Гого
07:29 24.07.2026
11 На снимката...!
Коментиран от #15
07:31 24.07.2026
12 В последно време...
До коментар #9 от "Европеец":Путин малко се разсъни,та взе да удря Киев и Одеса ,с Балистически Ракети,пред които ,,Пейтриът",са безпомощни...
07:34 24.07.2026
13 Укродипломация
07:40 24.07.2026
14 Иван
07:55 24.07.2026
15 Иван
До коментар #11 от "На снимката...!":Жълто-оранжев и сиво-черен.
08:00 24.07.2026