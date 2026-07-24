Зеленски и Тръмп с ключова среща в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски планира спешно дипломатическо посещение в САЩ.

Основен акцент в програмата му ще бъде двустранна среща с американския президент Доналд Тръмп, планирана за следващата седмица (28 юли). Информацията бе потвърдена от дипломатически източници пред украинската обществена медия Suspilne.

Визитата на Зеленски в САЩ включва и присъствие на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон. Греъм, който почина неочаквано на 11 юли, беше сред най-изявените поддръжници на Украйна в американския Сенат.

Възобновяване на дипломацията

Очаква се разговорите между Зеленски и Тръмп да се фокусират върху нови предложения за мирни преговори с Русия. Дипломатическите контакти се засилиха, след като по-рано тази седмица Зеленски проведе подробен телефонен разговор с пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Цел на Киев: Намиране на работеща формула за прекратяване на конфликта, която да гарантира сигурността на Украйна.

Намиране на работеща формула за прекратяване на конфликта, която да гарантира сигурността на Украйна. Позиция на САЩ: Доналд Тръмп настоява за бързо дипломатическо решение, но държавният секретар Марко Рубио вече увери, че САЩ няма да принуждават Украйна да подписва неизгодни споразумения.

Доналд Тръмп настоява за бързо дипломатическо решение, но държавният секретар Марко Рубио вече увери, че да подписва неизгодни споразумения. Лиценз за „Пейтриът“: Срещата идва непосредствено след важното решение на Вашингтон да предостави на Киев лиценз за собствено производство на ракети за системата Patriot.

Към момента официално потвърждение на пълния график на визитата се очаква и от двете администрации.