МААЕ чака искане за потвърждаване на ядрената сделка САЩ-Саудитска Арабия

Ядреният надзорен орган на ООН е запознат с план на САЩ и Саудитска Арабия да го помолят да извърши проверка във връзка със споразумението за ядрено сътрудничество, което обсъждат, но все още не е получил искане от тях, съобщава "Ройтерс".

"Очакваме с нетърпение да получим искането за такава проверка и да работим със САЩ и Саудитска Арабия, за да осигурим прилагането на тези мерки", се казва в изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Знаковото споразумение за ядрено сътрудничество, обявено между САЩ и Саудитска Арабия, зависи от това дали Рияд ще признае Държавата Израел. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той поясни, че споразумението за гражданска ядрена енергетика се отнася единствено за мирни цели. Тръмп увери, че няма да бъде позволено обогатяване на уран. По думите му то ще бъде одобрено, само ако Саудитска Арабия се присъедини към високо ценените и успешни "Авраамови споразумения".

Американският президент подчерта, че Съединените щати не се противопоставят на граждански ядрени съоръжения.

Коментарите на Тръмп идват на фона на критиките, че сделката може да създаде риск от бъдещо разпространение на ядрени оръжия в един и без това нестабилен регион. Ядреният въпрос е в центъра на продължаващия от месеци конфликт между САЩ, Израел и Иран.

През 2020 г. Тръмп съдейства за сключването на "Авраамовите споразумения", които доведоха до историческо нормализиране на отношенията между Израел и две арабски държави - Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн. Впоследствие Судан и Мароко също нормализираха отношенията си с Израел.