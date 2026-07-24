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МААЕ чака искане за потвърждаване на ядрената сделка САЩ-Саудитска Арабия

МААЕ чака искане за потвърждаване на ядрената сделка САЩ-Саудитска Арабия

24 Юли, 2026 09:16 744 11

  • израел-
  • иран-
  • сащ-
  • саудитска арабия-
  • доналд тръмп

Знаковото споразумение за ядрено сътрудничество, обявено между САЩ и Саудитска Арабия, зависи от това дали Рияд ще признае Държавата Израел

МААЕ чака искане за потвърждаване на ядрената сделка САЩ-Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Ядреният надзорен орган на ООН е запознат с план на САЩ и Саудитска Арабия да го помолят да извърши проверка във връзка със споразумението за ядрено сътрудничество, което обсъждат, но все още не е получил искане от тях, съобщава "Ройтерс".

"Очакваме с нетърпение да получим искането за такава проверка и да работим със САЩ и Саудитска Арабия, за да осигурим прилагането на тези мерки", се казва в изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Знаковото споразумение за ядрено сътрудничество, обявено между САЩ и Саудитска Арабия, зависи от това дали Рияд ще признае Държавата Израел. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той поясни, че споразумението за гражданска ядрена енергетика се отнася единствено за мирни цели. Тръмп увери, че няма да бъде позволено обогатяване на уран. По думите му то ще бъде одобрено, само ако Саудитска Арабия се присъедини към високо ценените и успешни "Авраамови споразумения".

Американският президент подчерта, че Съединените щати не се противопоставят на граждански ядрени съоръжения.

Коментарите на Тръмп идват на фона на критиките, че сделката може да създаде риск от бъдещо разпространение на ядрени оръжия в един и без това нестабилен регион. Ядреният въпрос е в центъра на продължаващия от месеци конфликт между САЩ, Израел и Иран.

През 2020 г. Тръмп съдейства за сключването на "Авраамовите споразумения", които доведоха до историческо нормализиране на отношенията между Израел и две арабски държави - Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн. Впоследствие Судан и Мароко също нормализираха отношенията си с Израел.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    4 2 Отговор
    На саудитите вървят нещата така, че да изоставят Палестина, да слугуват на САЩ и Израел (при алтернатива също и на Русия и Китай). Винаги Саудинска Арабия е голям враг на палестинския народ, тъй като саудитите са с промит мозък от американците и евреите. Защо не се насочи срещу САЩ? Слугуването със САЩ води до загуба на рафинерии.

    09:19 24.07.2026

  • 2 АУУУУУ

    4 2 Отговор
    Знаете ли че Wildberries се превръща в първата логистична компания, която качва наличната стока директно в облака 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    09:19 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иврейска смет

    3 2 Отговор
    бял ден няма да видим докато има държава сраел

    09:26 24.07.2026

  • 5 надка сорос михайлова

    4 2 Отговор
    в момента се изхожда по дарик-сорос

    09:28 24.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Ами ако се смени властта в Саудитска Арабия и използват ядрените оръжия срещу Израел.

    09:31 24.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    МААЕ кога ще поиска да влезе и провери ядрените обекти на исрахел ????????или защото папкат еврейските им долари това е табу

    09:31 24.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    И ТОВА МАААААЕЕЕЕ И ОООНЕЕЕ СА ПРАЗНИ И КУХИ СТРУКТУРИ БЕЗ НИКАКВА ТЕЖЕСТ

    09:42 24.07.2026

  • 9 Любопитно

    1 2 Отговор
    Май краварите смятат да водят прокси ядрена война интересно каква ще е реакцията на Русия и Китай

    09:45 24.07.2026

  • 10 а сега де

    1 1 Отговор
    Дали арабите ще се навият да признаят израел ?

    09:55 24.07.2026

  • 11 Справедлив

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "АУУУУУ":

    Това носи ли ти доходи, или просто облизваш евроатлантически задни части?

    10:20 24.07.2026