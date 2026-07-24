Техеран: Намерението на Тръмп да използва замразени ирански активи създава много опасен прецедент

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щетите по кораби, засегнати от атаки на иранските сили в Персийския залив, създава "опасен прецедент", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания (...) представлява опасен прецедент", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.

„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.