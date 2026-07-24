Техеран: Намерението на Тръмп да използва замразени ирански активи създава много опасен прецедент

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щетите по кораби, засегнати от атаки на иранските сили в Персийския залив, създава "опасен прецедент", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания (...) представлява опасен прецедент", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА.
„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.
Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.
„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.
Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.
Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много правилно
"всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства,"
Коментиран от #31, #53
11:18 24.07.2026
2 Защо?
Защо блокирахте Протока?
Той е международен , свободен път
Е, няма да е владение на ислямския радикализъм/ лондонсити!
Давай, Тръмп!
Коментиран от #6, #28
11:20 24.07.2026
3 ФАЩиданите
Коментиран от #5
11:22 24.07.2026
4 Сaтана Z
А ,бай Дончо?
Коментиран от #8
11:23 24.07.2026
5 Да.
До коментар #3 от "ФАЩиданите":Изгубиха доверието на глобалните
Тръмп разрушава империята им
11:23 24.07.2026
6 Овчи,
До коментар #2 от "Защо?":Краваря какво прави в този Проток Той не граничи с него. Кражбите на активи да запазена марка на говедата.
Коментиран от #9
11:24 24.07.2026
7 САЩ губейки хегемонията си
11:24 24.07.2026
8 Ами, селски
До коментар #4 от "Сaтана Z":Тръмп спря коленцето там
Не ООН?
Нямаш спомен?
Коментиран от #12
11:25 24.07.2026
9 Кокошко,
До коментар #6 от "Овчи,":Тоя Проток е международен път
Коментиран от #10, #15
11:26 24.07.2026
10 И Иран е суверенна държава
До коментар #9 от "Кокошко,":която САЩ унищожава!
Коментиран от #14
11:27 24.07.2026
11 Сатана Z
11:27 24.07.2026
12 Ами,Овчи
До коментар #8 от "Ами, селски":"След дъжд качулка" казват в България
11:29 24.07.2026
13 Някой
11:29 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Овчи,
До коментар #9 от "Кокошко,":И преди САЩ да ги нападнат всичко си беше нормално. Сега свиквайте. Хегемона вие като ку4е. Пляскат го по крадливите ръчички.
Коментиран от #17, #18
11:29 24.07.2026
16 Не звучиш умно
До коментар #14 от "На КСИР?":Да не кажа, че тролейки звучиш обратното на умно.
Коментиран от #19
11:30 24.07.2026
17 Кокошко
До коментар #15 от "Овчи,":Остана ли бе перушина?
Щото КСИР ще остане
Иран ще бъде на персите
Стига си врякала
Коментиран от #20
11:31 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От липсата
До коментар #16 от "Не звучиш умно":На мозък е при теб, не звукът ти пречи
Коментиран от #24
11:33 24.07.2026
20 Верно си Овчи
До коментар #17 от "Кокошко":Али това казва Иран е на Персите, Тръмпоча да си оди в 250 год. държава, която е на индианците:)) Крадена. Стига кражби.
Коментиран от #30
11:33 24.07.2026
21 Амадор Ривас
11:34 24.07.2026
22 Ами
До коментар #18 от "Кокошко,":въпроса е кога ще разбереш, че САЩ е терорист и унищожава камара народи, включително и теб, унищожавайки Европа! Ако има нещо европейско в теб. 😄
Коментиран от #27
11:34 24.07.2026
23 ю ес ей
11:35 24.07.2026
24 Така е
До коментар #19 от "От липсата":Затова липсата на мозък праща не умният да троли.
11:35 24.07.2026
25 Овчи,
До коментар #18 от "Кокошко,":Персите нямат нужда от помощта на кравите. Сами се оправят. Тръмп иьгуби и там.
11:35 24.07.2026
26 закономерност
11:35 24.07.2026
27 Кокошко,
До коментар #22 от "Ами":Унищожава лондонсити
Ама ти или си на заработка към шорош, или си просто кокошка
Коментиран от #29
11:36 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Затова ли заедно с лондон сити
До коментар #27 от "Кокошко,":унищожиха Украйна, за да точат ЕС?
Коментиран от #33
11:38 24.07.2026
30 Ами тогава посрещай чалмите
До коментар #20 от "Верно си Овчи":Щото точно персите са вилнеели по земите ни
Ама , една кокошка откъде да знае история
Коментиран от #32, #34, #41
11:38 24.07.2026
31 това е мнение на либерална плява
До коментар #1 от "много правилно":като теб подлога на пп дб - абе либераленпедераст в този ред на мисли израел трябва да възтанови напълно палестина америка Ирак,Либия Сирия гнусенпеедараст
Коментиран от #37, #39
11:39 24.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кокошко
До коментар #29 от "Затова ли заедно с лондон сити":Тъпа си- крякай там без да разбираш
Тръмп е против глобалните, на
Байдън и Нуланд започнаха войната
Коментиран от #35, #38
11:40 24.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така е
До коментар #33 от "Кокошко":Иначе не би стигнала до тролене. 😄
11:41 24.07.2026
36 За себе си ли говориш?
До коментар #32 от "Много са смешни":Стига се любува в огледалото
Колко да си умна и хубава като шорошка кокошка?
Коментиран от #40
11:42 24.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Време е да осъзнаеш
До коментар #33 от "Кокошко":че в САЩ не командва президента, а дълбоката държава и оръжейното лоби! Пари и власт! Президента е кукла на конци. Затова и всеки следващ, става все по смешен, защото вече света е различен и не минава само да лъжат такива като теб!
Коментиран от #43
11:43 24.07.2026
39 абе мухлясъл
До коментар #31 от "това е мнение на либерална плява":Израел не е нападала първа никога никой. Нея я нападат, а после пищят като ощипани булки.
Коментиран от #44
11:44 24.07.2026
40 Вече
До коментар #36 от "За себе си ли говориш?":изкара детското в теб! 😄За децата има книжки. От малки да тролят е трагедия.
11:44 24.07.2026
41 Чалмите
До коментар #30 от "Ами тогава посрещай чалмите":ги посреща Германия, Франция, Англия. Да им е честито. Скоро и при теб. Вече 108х. чалми е приела България. Зетьове ще ти стават. Малки чалмички ще дундуркаш.
11:45 24.07.2026
42 за кой си гласувал за израждане
До коментар #37 от "голям парцал си бе":най тъпата партия която плюе по герб и дпс а взимаха решения с тях не знам дали не сяа тъпи от имаше такава партия на слави и тошко агрикански
Коментиран от #47
11:45 24.07.2026
43 Да, но до Тръмп
До коментар #38 от "Време е да осъзнаеш":Той ще се справи, както и да се опитват да го отстранете!
Давай, г-н Президент!
Коментиран от #45
11:46 24.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Всеки има избор в живота
До коментар #43 от "Да, но до Тръмп":дали да е умен или глупав! Въпрос на интелект! 😄
11:49 24.07.2026
46 нищо не каза
До коментар #44 от "най долните са израелците":Само прАдни излязоха от устата ти. Кажи нещо смислено срещу моите аргументи. Обори ме с факти.
11:54 24.07.2026
47 ти за кой гладува бе мухъл
До коментар #42 от "за кой си гласувал за израждане":Ще кажеш ли? Или си от бо клуците който само плюят, но не поемат отговорност?
11:55 24.07.2026
48 мурзилкит€ в кома
11:57 24.07.2026
49 както се вижда в писанията тука
11:58 24.07.2026
50 Чичо
Коментиран от #52
11:59 24.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ка Путин
До коментар #50 от "Чичо":Не така.. Тръмп НАШ!
12:25 24.07.2026
53 Някой
До коментар #1 от "много правилно":Ами, по твоите думи изкллиза, че Тръмп и Нетаняху трябва да плащат за щетите, нанесени от американските военни удари по Иран.
Коментиран от #54
12:35 24.07.2026
54 правилно на половина
До коментар #53 от "Някой":Тръмп със сигурност
Нетаняху не. Него го нападнаха а после квичаха като ощипани булки, че им бие канчетата.
Да би мирно седяло, не ни чудо видяло
12:56 24.07.2026
55 оня с коня
Коментиран от #57, #58
13:04 24.07.2026
56 кравария
13:37 24.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Розав пудел с бустер
До коментар #55 от "оня с коня":Бързаш кат пале пред ма йка си - третата световна едва започна. Който се смее последен най-добре се смее, шекелче пробито!
13:50 24.07.2026