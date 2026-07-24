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Техеран: Намерението на Тръмп да използва замразени ирански активи създава много опасен прецедент

Техеран: Намерението на Тръмп да използва замразени ирански активи създава много опасен прецедент

24 Юли, 2026 11:16 1 434 58

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • абас арагчи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА

Техеран: Намерението на Тръмп да използва замразени ирански активи създава много опасен прецедент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щетите по кораби, засегнати от атаки на иранските сили в Персийския залив, създава "опасен прецедент", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания (...) представлява опасен прецедент", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.

„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много правилно

    20 37 Отговор
    Който чупи - купи.
    "всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства,"

    Коментиран от #31, #53

    11:18 24.07.2026

  • 2 Защо?

    17 37 Отговор
    Щом не искате Мир, ще се използват .
    Защо блокирахте Протока?
    Той е международен , свободен път

    Е, няма да е владение на ислямския радикализъм/ лондонсити!

    Давай, Тръмп!

    Коментиран от #6, #28

    11:20 24.07.2026

  • 3 ФАЩиданите

    36 17 Отговор
    загубиха доверието на целият свят. Масово си изтеглят авоарите, акциите, облигациите, резервите и златото от техните банки. Такъв резул никога не е било.

    Коментиран от #5

    11:22 24.07.2026

  • 4 Сaтана Z

    37 12 Отговор
    А кой е отговорен за изцяло разрушената ивица Га-за и десетките хиляди жертви на еврейския терор спрямо палестинците?
    А ,бай Дончо?

    Коментиран от #8

    11:23 24.07.2026

  • 5 Да.

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "ФАЩиданите":

    Изгубиха доверието на глобалните
    Тръмп разрушава империята им

    11:23 24.07.2026

  • 6 Овчи,

    32 12 Отговор

    До коментар #2 от "Защо?":

    Краваря какво прави в този Проток Той не граничи с него. Кражбите на активи да запазена марка на говедата.

    Коментиран от #9

    11:24 24.07.2026

  • 7 САЩ губейки хегемонията си

    33 12 Отговор
    вече открито застава като терорист, крадец, рекетьор, мутра като през 90 - те в България!

    11:24 24.07.2026

  • 8 Ами, селски

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сaтана Z":

    Тръмп спря коленцето там

    Не ООН?
    Нямаш спомен?

    Коментиран от #12

    11:25 24.07.2026

  • 9 Кокошко,

    13 18 Отговор

    До коментар #6 от "Овчи,":

    Тоя Проток е международен път

    Коментиран от #10, #15

    11:26 24.07.2026

  • 10 И Иран е суверенна държава

    20 11 Отговор

    До коментар #9 от "Кокошко,":

    която САЩ унищожава!

    Коментиран от #14

    11:27 24.07.2026

  • 11 Сатана Z

    23 10 Отговор
    В началото Бай Дончо обеща на собствениците на кораби той лично да поеме щетите ако има такива ,после им обеща да ги пази .И двата случая се провали и доказа на всички,че е въздух под налягане.

    11:27 24.07.2026

  • 12 Ами,Овчи

    2 14 Отговор

    До коментар #8 от "Ами, селски":

    "След дъжд качулка" казват в България

    11:29 24.07.2026

  • 13 Някой

    18 11 Отговор
    Тръмп е мутра гледаща кой как да ограби. И ако не го слуша гледа да го убие.

    11:29 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчи,

    25 10 Отговор

    До коментар #9 от "Кокошко,":

    И преди САЩ да ги нападнат всичко си беше нормално. Сега свиквайте. Хегемона вие като ку4е. Пляскат го по крадливите ръчички.

    Коментиран от #17, #18

    11:29 24.07.2026

  • 16 Не звучиш умно

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "На КСИР?":

    Да не кажа, че тролейки звучиш обратното на умно.

    Коментиран от #19

    11:30 24.07.2026

  • 17 Кокошко

    17 6 Отговор

    До коментар #15 от "Овчи,":

    Остана ли бе перушина?

    Щото КСИР ще остане
    Иран ще бъде на персите
    Стига си врякала

    Коментиран от #20

    11:31 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От липсата

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Не звучиш умно":

    На мозък е при теб, не звукът ти пречи

    Коментиран от #24

    11:33 24.07.2026

  • 20 Верно си Овчи

    13 11 Отговор

    До коментар #17 от "Кокошко":

    Али това казва Иран е на Персите, Тръмпоча да си оди в 250 год. държава, която е на индианците:)) Крадена. Стига кражби.

    Коментиран от #30

    11:33 24.07.2026

  • 21 Амадор Ривас

    11 10 Отговор
    Който чупи купи....

    11:34 24.07.2026

  • 22 Ами

    14 10 Отговор

    До коментар #18 от "Кокошко,":

    въпроса е кога ще разбереш, че САЩ е терорист и унищожава камара народи, включително и теб, унищожавайки Европа! Ако има нещо европейско в теб. 😄

    Коментиран от #27

    11:34 24.07.2026

  • 23 ю ес ей

    9 11 Отговор
    Първо ще гепим парите на Иран, а после на Русийката.

    11:35 24.07.2026

  • 24 Така е

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "От липсата":

    Затова липсата на мозък праща не умният да троли.

    11:35 24.07.2026

  • 25 Овчи,

    12 11 Отговор

    До коментар #18 от "Кокошко,":

    Персите нямат нужда от помощта на кравите. Сами се оправят. Тръмп иьгуби и там.

    11:35 24.07.2026

  • 26 закономерност

    18 10 Отговор
    Ами като има кретени да си дават парите и активите в американски банки и в банките на ЕС е така. После ще те бият, ще те командват, ще те тероризарат, ще те бомбардират, ще те вкарват във война и изобщо ще правят каквото си искат с теб. Ако не си съгласен или отговориш, ще ти конфискуват активите. Българските управляващи вече дадоха всичките ни активи в ЕС и ни чака същото.

    11:35 24.07.2026

  • 27 Кокошко,

    16 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Унищожава лондонсити
    Ама ти или си на заработка към шорош, или си просто кокошка

    Коментиран от #29

    11:36 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Затова ли заедно с лондон сити

    9 10 Отговор

    До коментар #27 от "Кокошко,":

    унищожиха Украйна, за да точат ЕС?

    Коментиран от #33

    11:38 24.07.2026

  • 30 Ами тогава посрещай чалмите

    10 13 Отговор

    До коментар #20 от "Верно си Овчи":

    Щото точно персите са вилнеели по земите ни
    Ама , една кокошка откъде да знае история

    Коментиран от #32, #34, #41

    11:38 24.07.2026

  • 31 това е мнение на либерална плява

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "много правилно":

    като теб подлога на пп дб - абе либераленпедераст в този ред на мисли израел трябва да възтанови напълно палестина америка Ирак,Либия Сирия гнусенпеедараст

    Коментиран от #37, #39

    11:39 24.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кокошко

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Затова ли заедно с лондон сити":

    Тъпа си- крякай там без да разбираш
    Тръмп е против глобалните, на
    Байдън и Нуланд започнаха войната

    Коментиран от #35, #38

    11:40 24.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    2 11 Отговор

    До коментар #33 от "Кокошко":

    Иначе не би стигнала до тролене. 😄

    11:41 24.07.2026

  • 36 За себе си ли говориш?

    9 7 Отговор

    До коментар #32 от "Много са смешни":

    Стига се любува в огледалото
    Колко да си умна и хубава като шорошка кокошка?

    Коментиран от #40

    11:42 24.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Време е да осъзнаеш

    9 12 Отговор

    До коментар #33 от "Кокошко":

    че в САЩ не командва президента, а дълбоката държава и оръжейното лоби! Пари и власт! Президента е кукла на конци. Затова и всеки следващ, става все по смешен, защото вече света е различен и не минава само да лъжат такива като теб!

    Коментиран от #43

    11:43 24.07.2026

  • 39 абе мухлясъл

    11 8 Отговор

    До коментар #31 от "това е мнение на либерална плява":

    Израел не е нападала първа никога никой. Нея я нападат, а после пищят като ощипани булки.

    Коментиран от #44

    11:44 24.07.2026

  • 40 Вече

    0 8 Отговор

    До коментар #36 от "За себе си ли говориш?":

    изкара детското в теб! 😄За децата има книжки. От малки да тролят е трагедия.

    11:44 24.07.2026

  • 41 Чалмите

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Ами тогава посрещай чалмите":

    ги посреща Германия, Франция, Англия. Да им е честито. Скоро и при теб. Вече 108х. чалми е приела България. Зетьове ще ти стават. Малки чалмички ще дундуркаш.

    11:45 24.07.2026

  • 42 за кой си гласувал за израждане

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "голям парцал си бе":

    най тъпата партия която плюе по герб и дпс а взимаха решения с тях не знам дали не сяа тъпи от имаше такава партия на слави и тошко агрикански

    Коментиран от #47

    11:45 24.07.2026

  • 43 Да, но до Тръмп

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "Време е да осъзнаеш":

    Той ще се справи, както и да се опитват да го отстранете!
    Давай, г-н Президент!

    Коментиран от #45

    11:46 24.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Всеки има избор в живота

    1 8 Отговор

    До коментар #43 от "Да, но до Тръмп":

    дали да е умен или глупав! Въпрос на интелект! 😄

    11:49 24.07.2026

  • 46 нищо не каза

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "най долните са израелците":

    Само прАдни излязоха от устата ти. Кажи нещо смислено срещу моите аргументи. Обори ме с факти.

    11:54 24.07.2026

  • 47 ти за кой гладува бе мухъл

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "за кой си гласувал за израждане":

    Ще кажеш ли? Или си от бо клуците който само плюят, но не поемат отговорност?

    11:55 24.07.2026

  • 48 мурзилкит€ в кома

    9 4 Отговор
    Квичат и набиват минуси през американски ИП сменяпки

    11:57 24.07.2026

  • 49 както се вижда в писанията тука

    8 3 Отговор
    За ислямци и Руслямци парите да най-важното.

    11:58 24.07.2026

  • 50 Чичо

    5 6 Отговор
    Доналд патока е боклук.

    Коментиран от #52

    11:59 24.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ка Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Чичо":

    Не така.. Тръмп НАШ!

    12:25 24.07.2026

  • 53 Някой

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "много правилно":

    Ами, по твоите думи изкллиза, че Тръмп и Нетаняху трябва да плащат за щетите, нанесени от американските военни удари по Иран.

    Коментиран от #54

    12:35 24.07.2026

  • 54 правилно на половина

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Тръмп със сигурност
    Нетаняху не. Него го нападнаха а после квичаха като ощипани булки, че им бие канчетата.
    Да би мирно седяло, не ни чудо видяло

    12:56 24.07.2026

  • 55 оня с коня

    4 2 Отговор
    Не кой да е,а Последният софиянец обяви Авторитетно тука че САЩ и БГ ще плащат Репарации на Иран цели 80г.Някакси обаче САЩ "национализираха" Парите на Иран не за друго,а за да не се чувства Русия ощетена че само нейните Милиарди са дали Фира:)

    Коментиран от #57, #58

    13:04 24.07.2026

  • 56 кравария

    2 2 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    13:37 24.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Розав пудел с бустер

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Бързаш кат пале пред ма йка си - третата световна едва започна. Който се смее последен най-добре се смее, шекелче пробито!

    13:50 24.07.2026

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