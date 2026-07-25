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„Шоуто трябва да продължи“: Тръмп вечеря с кореспондентите в Белия дом

„Шоуто трябва да продължи“: Тръмп вечеря с кореспондентите в Белия дом

25 Юли, 2026 05:43, обновена 25 Юли, 2026 05:52 874 6

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Президентът на САЩ призова за политическа устойчивост, разпореди мерки срещу Смитсоновия институт и коментира националната сигурност по време на официалната вечеря на Асоциацията на кореспондентите

„Шоуто трябва да продължи“: Тръмп вечеря с кореспондентите в Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Шоуто трябва да продължи“, заяви категорично американският президент Доналд Тръмп по време на дългоочакваната и отложена гала вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, предаде PBS.

Събитието, което първоначално беше прекъснато през април поради опит за покушение срещу държавния глава, се проведе при изключително засилени мерки за сигурност в хотел „Уолдорф Астория“ във Вашингтон, посочи NBC News. По време на речта си държавният глава съчета традиционния политически хумор с важни външнополитически и вътрешнополитически послания.

Трети мандат и нежеланието за бронежилетка

Пред препълнената зала от журналисти и високопоставени лица, Тръмп подходи с хумор към темата за личната си безопасност и политическото си бъдеще:

  • Въпросът за трети мандат: Президентът шеговито повдигна въпроса за възможността да остане на власт за трети мандат, предизвиквайки смесени реакции и смях сред присъстващите медийни представители.
  • Отказът от бронежилетка: Тръмп обясни пред публиката защо не иска да носи защитна бронежилетка по време на публични прояви, аргументирайки се с личния си стил, комфорт и визия пред нацията.

Остри мерки срещу Националния музей за американска история

Освен шегите по свой адрес, часове преди събитието президентът предприе реални административни действия, пише The Guardian. Тръмп подписа указ, с който разпореди поставянето на предупредителни табели пред Националния музей за американска история към Смитсоновия институт, предаде Fox News.

Според Белия дом, експозициите в него прокарват „прогресивна и лява идеология“, която изкривява историята на САЩ. Табелите ще указват на посетителите, че изложбите съдържат „неточна информация“ и ще ги пренасочват към алтернативни източници, допълва Reuters.

Готовност за диалог с Иран за ядрената сделка

Във външнополитически план американският лидер демонстрира прагматизъм на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, написа The Times of Israel. Тръмп изрази пълна готовност да изслуша новите предложения на иранските представители относно параметрите на потенциална ядрена сделка. Изказването идва седмици след подписването на междинния меморандум за разбирателство и в момент, в който двете страни се опитват да договорят трайно споразумение за корабоплаването в Ормузкия проток, подчертава Al Jazeera.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    5 0 Отговор
    ти да видиш,те краварите имали и история.омир се изчерви от неудобство

    Коментиран от #4

    06:31 25.07.2026

  • 2 съваем нормално

    3 0 Отговор
    за болните мозъци войната е шоу !

    07:08 25.07.2026

  • 3 Русенец

    1 0 Отговор
    Диктаторът вече много взе да си личи. Че и на музеят щял да диктува каква история да показва. А янкитата дремят блажено, увити в дезинформационен облак от розов захарен памук.

    07:44 25.07.2026

  • 4 Русенец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Цялата им история се събира на гърба на един автобусен билет. А националните им герои са все бандити, като Били дъ Кид, Джон Дилинджър, Бъгси Сиигъл и подобни.

    07:46 25.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Селянинът козирува без шапка!

    07:50 25.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Джурналята им да внЕмават, че един "внезапно"😉 даде фирА на 50❗
    Оказа се точно този дето повдигна темата, че Мелони молела ТръНпич за снимка🤔

    08:03 25.07.2026