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Уволниха главния прокурор на МНС, наредил ареста на Путин

Уволниха главния прокурор на МНС, наредил ареста на Путин

25 Юли, 2026 08:35, обновена 25 Юли, 2026 08:42 2 016 39

  • карим-
  • отстранен-
  • международен наказателен съд

Исторически вот в Ню Йорк: Държавите членки на съда в Хага отстраниха Карим Хан

Уволниха главния прокурор на МНС, наредил ареста на Путин - 1
Карим Хан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Асамблеята на държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) гласува с абсолютно мнозинство за уволнението на главния прокурор Карим Хан.

Решението беше взето по време на закрита извънредна сесия в щабквартирата на ООН в Ню Йорк след разследване за сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.

Общо 82 държави подкрепиха предсрочното прекратяване на неговия 9-годишен мандат.

Карим Хан стана световно известен, след като инициира заповедите за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г. и на израелския премиер Бенямин Нетаняху през 2024 г.

Правният екип на Хан обяви, че той ще оспори уволнението по съдебен път, определяйки процеса като "незаконен" и подложен на геополитически натиск. От МНС уточниха, че неговото отстраняване няма да повлияе на легитимността на вече издадените заповеди за арест.

Карим Хан бе обвинен официално в сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.

Случаят се развива по следния начин:

  • Първоначални обвинения: Твърденията за неправомерно поведение спрямо млада служителка от неговия екип се появиха за първи път в края на 2024 г.. Впоследствие към тях се добавиха и оплаквания от неплатена стажантка.
  • Независимо разследване: МНС възложи случая на Службата за вътрешен надзор на ООН (OIOS), а Карим Хан излезе в отпуск, докато течеше проверката
  • Окончателно решение: След приключване на разследването и преглед от съдебни експерти, Асамблеята на държавите членки реши, че има сериозно нарушение на задълженията и гласува за неговото предсрочно отстраняване с мнозинство от 82 гласа.

Контекст и геополитически сблъсък:

Самият Карим Хан категорично отрича обвиненията и твърди, че те са част от мащабна политическа кампания за дискредитиране на съда. Защитата му обвързва уволнението с огромния натиск от страна на САЩ и Израел, след като през 2024 г. Хан поиска заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и военния министър Йоав Галант за военни престъпления в Газа. Администрацията на САЩ дори наложи персонални финансови санкции и визови забрани срещу Хан и други служители на МНС в опит да блокира работата на трибунала.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    23 10 Отговор
    Когато целия свят се обедини и ликвидира този алчен континент ХАМЕРИКА.. ще има дългосрочен мир. ! Атома там вече е задължителен..!

    Коментиран от #2, #31

    08:45 25.07.2026

  • 2 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #12

    08:47 25.07.2026

  • 3 Купейки АХАХАХАХ

    6 31 Отговор
    Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява. Каза му да цели бензиностанциив Урайна, докато Украйна риши рафинерии АХАХАХАХА

    Коментиран от #10, #35

    08:47 25.07.2026

  • 4 Пич

    12 6 Отговор
    Иласчук:
    - Я да видиш ти?! Това, руснаците, какви лостове могат да задействат....
    Аматьора прокурор сега да идва при кака, да го науча как се свири на цугтромбон!!!

    Коментиран от #7, #13, #17, #28

    08:48 25.07.2026

  • 5 ай ай ай

    10 7 Отговор
    Ай как хочется да е заради заповедта за ареста на Путин. Ай ай ай. Ииииих!

    Коментиран от #11

    08:49 25.07.2026

  • 6 Удри копейката с лопатЕто!

    5 21 Отговор
    До нассиране.

    Коментиран от #36

    08:50 25.07.2026

  • 7 Валяк ли те газил?

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ммм?

    08:51 25.07.2026

  • 8 Хмм

    15 4 Отговор
    изгоря пакистанецът

    08:51 25.07.2026

  • 9 Имайки предвид

    24 6 Отговор
    как САЩ и Великобритания сътвориха войната в Украйна, след хиляди предупреждения на Путин, след пренебрегване на години репресии и убийства върху народа в Донецка и Луганска област, след обявяване на автономия на тези региони и изведнъж решението на този за арест на Путин, звучи като зависимо решение, наредено най вероятно от световният дерибей САЩ. Така, че това решение сега, със сигурност е правилно да го отстранят, защото има зависимости.

    08:52 25.07.2026

  • 10 Горкото

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Купейки АХАХАХАХ":

    не съди по себе си..

    08:52 25.07.2026

  • 11 ФАКТ

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "ай ай ай":

    Заради ареста на Нетаняху е копей с трети клас.

    08:53 25.07.2026

  • 12 а на теб?

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    в Шушумигиво

    08:54 25.07.2026

  • 13 666

    4 17 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Прочети ли последния пасаж на статията, деградирала копейка?

    08:55 25.07.2026

  • 14 пак пропаганда на безбожниците

    17 4 Отговор
    Виж заглавието и разбери колко долни са. Не го отстраниха, заради Путин а го отстраниха и заплашваха заради господарите ви терористи детиубийци циониски евреи!

    Колко сте долни и безбожни!

    Няма нищо има смърт и съден ден!

    Да живее ада за безбожниците!

    08:55 25.07.2026

  • 15 И тоз е бил на острова на Епщайн

    15 3 Отговор
    Като останалите перверзници ама и тая история се потули като останалите. Малко ви остава на мекокитковските съюзи, сами си го набутахте, точат ви го чалмите, индийци и косооки

    Коментиран от #16

    08:56 25.07.2026

  • 16 я пак че ....

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "И тоз е бил на острова на Епщайн":

    Къде пише освен че били повдигнати обвинения заради издадените арести за господарите ви нетаняху и тайфата?

    Тоест утре и тебе ще те обвиним и айде в киреча?


    Колко прости хора има на този свят ....

    08:59 25.07.2026

  • 17 Ъхъ

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Другарю Хан, другарю Хан, не ви ли е срам от годините ви!😂

    Коментиран от #18

    09:04 25.07.2026

  • 18 бай Хан

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ":

    Братко да знаЙш, мерака умира последен!

    09:08 25.07.2026

  • 19 Добро утро България!

    7 1 Отговор
    Тоя прокурор ако отиде в САЩ ще бъде арестуван. За РФ не зная дали има заповед за арест, но никога не е късно. Да си стои в Хага и да се пази, да не го натъпчат в чувал и откарат в Гуантанамо.

    09:10 25.07.2026

  • 20 Каунь

    0 0 Отговор
    Едната била платена, другата не...Абе за тва е станал сейра... не е виновен Путин тука или Епстейн

    09:15 25.07.2026

  • 21 Не бе

    8 1 Отговор
    Нареди арест и на Бениамин Натаняхо. Главозамая се, като мина метър с Путин. Затуй изгоря. Ако няма холандско поданство, ще го натирят в Пакистан.

    09:15 25.07.2026

  • 22 всяка сутрин

    1 2 Отговор
    Всяка сутрин се събущам щастлив и благодарен на Бога....

    Коментиран от #25

    09:19 25.07.2026

  • 23 Великият бял вожд

    6 0 Отговор
    от голямата бяла къща се е обадил на краля на Холандия: "Защо са издали заповед за арест на моя приятел Биби? Вземете мерки, иначе мито 200%!"
    Лют! Много лют е бай Дончо! Строява ги в две редици!

    09:24 25.07.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Щеше да арестува В.В.Путин, а сам ще влезе в ареста! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    09:25 25.07.2026

  • 25 И аз, и аз!

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "всяка сутрин":

    Днеска е хубаво времето. Ще отида на плаж! Вчера пазарувах. Хладилника е пълен. Направих 18 километра поход в резервата. Днес плаж и 10 километра на природа.

    Коментиран от #30

    09:28 25.07.2026

  • 26 Ха Ха

    6 0 Отговор
    Твърденията за неправомерно поведение се появиха за първи път в края на 2024 г. - ще рече, точно след заповедта за арест на Нетаняху. Ционите му видяха сметката и на този смелчага.

    09:34 25.07.2026

  • 27 Бай Дончо и Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    След войните да излизат на пенсия и да се радват на живота. Хората са неблагодарни. Бързо забравят хубавото. Малко и за себе си да помислят. Бай Дончо голфче, Путин при Шойгу в Сибир на лов и риболов. Аз бях в града на Шойгу. Там в планината извира великият Енисей. Много красива дива природа. Но трябва да имаш пушка в планината. Има мечки. В гората не съм ходил. Опасно. Само в планината. Висока планина. Пробива облаците и се извисява в синевата на небесата.

    09:35 25.07.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    ей пичага , да не вземеш да се зажениш за рускиня-ще те остави без къща , инакрая , къвто си надъхан , ще те изпрати на фронта да те убият

    Коментиран от #29

    09:36 25.07.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Рускиня за жена не му трябва. Ще му съсипе живота. Никакво уважение, пият повече от мъжете и ще му поставят рога да брули с тях орехи. Иначе са много бели и красиви.

    09:41 25.07.2026

  • 30 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "И аз, и аз!":

    По последни данни, България не е в списъка с 15те най-бедни европейски държави. Останалото е пропаганда за вътрешна консумация.

    09:42 25.07.2026

  • 31 Точно така е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Но за да се избегне ядрена война и огромни екологични щети за планетата обора и запада като цяло ще бъдат ликвидирани чрез големи природни бедствия и болести. Висшите сили, които постоянно следят за развитието на човечеството няма да позволят тази прекрасна планета формирана за милиарди години да бъде съсипана от разни вчерашни неандерталци. Ще има сеч, и то голяма като някои държави и народи просто ще бъдат заличени за да не пречат на останалите да се развиват и живеят нормално .

    Коментиран от #32

    09:45 25.07.2026

  • 32 бе така си е

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Точно така е":

    СССР имаше значително повече ядрени оръжия, даже в срока си на годност. И войските от Варшавския договор, както и парите на СИВ. Къде е СССР?

    09:50 25.07.2026

  • 33 Не се радвайте

    1 1 Отговор
    Заповедта за арест на Путлер си остава валидна

    09:53 25.07.2026

  • 34 Луганск

    1 1 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    09:55 25.07.2026

  • 35 смешници

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Купейки АХАХАХАХ":

    от МНС...внимавайте със сащ и израел..и когато закусвате..защото новичок не мирище на развалено..по-скоро който го хапне започва да се вмирисва...приятен обяд на соросоидни платени агенти чуждо влияние..Ало измамници от нпо та..скоро трябва да отчитате финансови приходи..само трябва в БГ да се приеме същия закон за агенти чуждо влияние както в сащ..нали нямате нищо против да го копираме..защото сащ са люлката на демокрацията..хо хо хо..

    09:55 25.07.2026

  • 36 00014

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Можеш да заповядаш. Имам добър инструмент за разсад.

    Коментиран от #37

    09:56 25.07.2026

  • 37 когато нямат какво да кажат умните хора

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "00014":

    мълчат. А глупаците се правят на умни.

    10:03 25.07.2026

  • 38 Историк

    2 0 Отговор
    Тръмпландия става опасна и за международното право. Когато правосъдието бъде подчинено на власт и пари, а но на закони, то престава да бъде правосъдие.

    10:08 25.07.2026

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    Симптоматична за евродемокрацията причина. Има си правила, но от тях са по-силни обществените закономерности за моралния разпад и издигането на високи позиции на неподходящи хора. Примери колко щеш...

    10:16 25.07.2026