Уволниха главния прокурор на МНС, наредил ареста на Путин

Асамблеята на държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) гласува с абсолютно мнозинство за уволнението на главния прокурор Карим Хан.
Решението беше взето по време на закрита извънредна сесия в щабквартирата на ООН в Ню Йорк след разследване за сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.
Общо 82 държави подкрепиха предсрочното прекратяване на неговия 9-годишен мандат.
Карим Хан стана световно известен, след като инициира заповедите за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г. и на израелския премиер Бенямин Нетаняху през 2024 г.
Правният екип на Хан обяви, че той ще оспори уволнението по съдебен път, определяйки процеса като "незаконен" и подложен на геополитически натиск. От МНС уточниха, че неговото отстраняване няма да повлияе на легитимността на вече издадените заповеди за арест.
Карим Хан бе обвинен официално в сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.
Случаят се развива по следния начин:
- Първоначални обвинения: Твърденията за неправомерно поведение спрямо млада служителка от неговия екип се появиха за първи път в края на 2024 г.. Впоследствие към тях се добавиха и оплаквания от неплатена стажантка.
- Независимо разследване: МНС възложи случая на Службата за вътрешен надзор на ООН (OIOS), а Карим Хан излезе в отпуск, докато течеше проверката
- Окончателно решение: След приключване на разследването и преглед от съдебни експерти, Асамблеята на държавите членки реши, че има сериозно нарушение на задълженията и гласува за неговото предсрочно отстраняване с мнозинство от 82 гласа.
Контекст и геополитически сблъсък:
Самият Карим Хан категорично отрича обвиненията и твърди, че те са част от мащабна политическа кампания за дискредитиране на съда. Защитата му обвързва уволнението с огромния натиск от страна на САЩ и Израел, след като през 2024 г. Хан поиска заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и военния министър Йоав Галант за военни престъпления в Газа. Администрацията на САЩ дори наложи персонални финансови санкции и визови забрани срещу Хан и други служители на МНС в опит да блокира работата на трибунала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #2, #31
08:45 25.07.2026
2 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #1 от "Овчар":Ще го накажем.
Коментиран от #12
08:47 25.07.2026
3 Купейки АХАХАХАХ
Коментиран от #10, #35
08:47 25.07.2026
4 Пич
- Я да видиш ти?! Това, руснаците, какви лостове могат да задействат....
Аматьора прокурор сега да идва при кака, да го науча как се свири на цугтромбон!!!
Коментиран от #7, #13, #17, #28
08:48 25.07.2026
5 ай ай ай
Коментиран от #11
08:49 25.07.2026
6 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #36
08:50 25.07.2026
7 Валяк ли те газил?
До коментар #4 от "Пич":Ммм?
08:51 25.07.2026
8 Хмм
08:51 25.07.2026
9 Имайки предвид
08:52 25.07.2026
10 Горкото
До коментар #3 от "Купейки АХАХАХАХ":не съди по себе си..
08:52 25.07.2026
11 ФАКТ
До коментар #5 от "ай ай ай":Заради ареста на Нетаняху е копей с трети клас.
08:53 25.07.2026
12 а на теб?
До коментар #2 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":в Шушумигиво
08:54 25.07.2026
13 666
До коментар #4 от "Пич":Прочети ли последния пасаж на статията, деградирала копейка?
08:55 25.07.2026
14 пак пропаганда на безбожниците
Колко сте долни и безбожни!
Няма нищо има смърт и съден ден!
Да живее ада за безбожниците!
08:55 25.07.2026
15 И тоз е бил на острова на Епщайн
Коментиран от #16
08:56 25.07.2026
16 я пак че ....
До коментар #15 от "И тоз е бил на острова на Епщайн":Къде пише освен че били повдигнати обвинения заради издадените арести за господарите ви нетаняху и тайфата?
Тоест утре и тебе ще те обвиним и айде в киреча?
Колко прости хора има на този свят ....
08:59 25.07.2026
17 Ъхъ
До коментар #4 от "Пич":Другарю Хан, другарю Хан, не ви ли е срам от годините ви!😂
Коментиран от #18
09:04 25.07.2026
18 бай Хан
До коментар #17 от "Ъхъ":Братко да знаЙш, мерака умира последен!
09:08 25.07.2026
19 Добро утро България!
09:10 25.07.2026
20 Каунь
09:15 25.07.2026
21 Не бе
09:15 25.07.2026
22 всяка сутрин
Коментиран от #25
09:19 25.07.2026
23 Великият бял вожд
Лют! Много лют е бай Дончо! Строява ги в две редици!
09:24 25.07.2026
24 az СВО Победа 81
Коментиран от #27
09:25 25.07.2026
25 И аз, и аз!
До коментар #22 от "всяка сутрин":Днеска е хубаво времето. Ще отида на плаж! Вчера пазарувах. Хладилника е пълен. Направих 18 километра поход в резервата. Днес плаж и 10 километра на природа.
Коментиран от #30
09:28 25.07.2026
26 Ха Ха
09:34 25.07.2026
27 Бай Дончо и Путин
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":След войните да излизат на пенсия и да се радват на живота. Хората са неблагодарни. Бързо забравят хубавото. Малко и за себе си да помислят. Бай Дончо голфче, Путин при Шойгу в Сибир на лов и риболов. Аз бях в града на Шойгу. Там в планината извира великият Енисей. Много красива дива природа. Но трябва да имаш пушка в планината. Има мечки. В гората не съм ходил. Опасно. Само в планината. Висока планина. Пробива облаците и се извисява в синевата на небесата.
09:35 25.07.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Пич":ей пичага , да не вземеш да се зажениш за рускиня-ще те остави без къща , инакрая , къвто си надъхан , ще те изпрати на фронта да те убият
Коментиран от #29
09:36 25.07.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Рускиня за жена не му трябва. Ще му съсипе живота. Никакво уважение, пият повече от мъжете и ще му поставят рога да брули с тях орехи. Иначе са много бели и красиви.
09:41 25.07.2026
30 така е
До коментар #25 от "И аз, и аз!":По последни данни, България не е в списъка с 15те най-бедни европейски държави. Останалото е пропаганда за вътрешна консумация.
09:42 25.07.2026
31 Точно така е
До коментар #1 от "Овчар":Но за да се избегне ядрена война и огромни екологични щети за планетата обора и запада като цяло ще бъдат ликвидирани чрез големи природни бедствия и болести. Висшите сили, които постоянно следят за развитието на човечеството няма да позволят тази прекрасна планета формирана за милиарди години да бъде съсипана от разни вчерашни неандерталци. Ще има сеч, и то голяма като някои държави и народи просто ще бъдат заличени за да не пречат на останалите да се развиват и живеят нормално .
Коментиран от #32
09:45 25.07.2026
32 бе така си е
До коментар #31 от "Точно така е":СССР имаше значително повече ядрени оръжия, даже в срока си на годност. И войските от Варшавския договор, както и парите на СИВ. Къде е СССР?
09:50 25.07.2026
33 Не се радвайте
09:53 25.07.2026
34 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
09:55 25.07.2026
35 смешници
До коментар #3 от "Купейки АХАХАХАХ":от МНС...внимавайте със сащ и израел..и когато закусвате..защото новичок не мирище на развалено..по-скоро който го хапне започва да се вмирисва...приятен обяд на соросоидни платени агенти чуждо влияние..Ало измамници от нпо та..скоро трябва да отчитате финансови приходи..само трябва в БГ да се приеме същия закон за агенти чуждо влияние както в сащ..нали нямате нищо против да го копираме..защото сащ са люлката на демокрацията..хо хо хо..
09:55 25.07.2026
36 00014
До коментар #6 от "Удри копейката с лопатЕто!":Можеш да заповядаш. Имам добър инструмент за разсад.
Коментиран от #37
09:56 25.07.2026
37 когато нямат какво да кажат умните хора
До коментар #36 от "00014":мълчат. А глупаците се правят на умни.
10:03 25.07.2026
38 Историк
10:08 25.07.2026
39 Факт
10:16 25.07.2026