Уволниха главния прокурор на МНС, наредил ареста на Путин

Асамблеята на държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) гласува с абсолютно мнозинство за уволнението на главния прокурор Карим Хан.

Решението беше взето по време на закрита извънредна сесия в щабквартирата на ООН в Ню Йорк след разследване за сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.

Общо 82 държави подкрепиха предсрочното прекратяване на неговия 9-годишен мандат.

Карим Хан стана световно известен, след като инициира заповедите за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г. и на израелския премиер Бенямин Нетаняху през 2024 г.

Правният екип на Хан обяви, че той ще оспори уволнението по съдебен път, определяйки процеса като "незаконен" и подложен на геополитически натиск. От МНС уточниха, че неговото отстраняване няма да повлияе на легитимността на вече издадените заповеди за арест.

Карим Хан бе обвинен официално в сериозно служебно нарушение и сексуален тормоз спрямо негова подчинена.

Случаят се развива по следния начин:

Първоначални обвинения : Твърденията за неправомерно поведение спрямо млада служителка от неговия екип се появиха за първи път в края на 2024 г.. Впоследствие към тях се добавиха и оплаквания от неплатена стажантка.

: Твърденията за неправомерно поведение спрямо млада служителка от неговия екип се появиха за първи път в края на 2024 г.. Впоследствие към тях се добавиха и оплаквания от неплатена стажантка. Независимо разследване : МНС възложи случая на Службата за вътрешен надзор на ООН (OIOS), а Карим Хан излезе в отпуск, докато течеше проверката

: МНС възложи случая на Службата за вътрешен надзор на ООН (OIOS), а Карим Хан излезе в отпуск, докато течеше проверката Окончателно решение: След приключване на разследването и преглед от съдебни експерти, Асамблеята на държавите членки реши, че има сериозно нарушение на задълженията и гласува за неговото предсрочно отстраняване с мнозинство от 82 гласа.

Контекст и геополитически сблъсък:

Самият Карим Хан категорично отрича обвиненията и твърди, че те са част от мащабна политическа кампания за дискредитиране на съда. Защитата му обвързва уволнението с огромния натиск от страна на САЩ и Израел, след като през 2024 г. Хан поиска заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и военния министър Йоав Галант за военни престъпления в Газа. Администрацията на САЩ дори наложи персонални финансови санкции и визови забрани срещу Хан и други служители на МНС в опит да блокира работата на трибунала.