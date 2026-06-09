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Международният наказателен съд отстрани прокурора, издал заповед за ареста на Путин, заради сексуален тормоз

Международният наказателен съд отстрани прокурора, издал заповед за ареста на Путин, заради сексуален тормоз

9 Юни, 2026 06:32, обновена 9 Юни, 2026 06:38 916 9

  • мвс-
  • карим хан-
  • отстранен-
  • обвинение

Карим Хан вече бе осъден от Московски съд на 15 години затвор

Международният наказателен съд отстрани прокурора, издал заповед за ареста на Путин, заради сексуален тормоз - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюрото на Асамблеята на държавите-страни по Международния наказателен съд (МНС) отстрани от длъжност прокурора Карим Хан, обвинен в сексуален тормоз, съобщиха от организацията.

„На заседанието си на 8 юни 2026 г. Бюрото на Асамблеята на държавите-страни по Римския статут на Международния наказателен съд (МНС) реши с квалифицирано мнозинство да отстрани от длъжност прокурора“, се казва в изявлението.

Също така се уточнява, че решението не е окончателно. Асамблеята скоро ще проведе специална сесия, за да реши въпроса.

През май 2025 г. МНС обяви, че Хан е бил пуснат в административен отпуск до приключване на разследването срещу него за предполагаем сексуален тормоз над подчинените му. В края на август същата година британският вестник The Guardian съобщи за второ обвинение за същото престъпление.

През 2023 г., като част от наказателно разследване, Хан подава молба до МНС с искане за издаване на заповед за арест на руски граждани. Въз основа на молбата съдиите от съда издадоха незаконни заповеди за арест на президента Владимир Путин и детския омбудсман Мария Львова-Белова.

През декември 2025 г. Московският градски съд осъди Хан задочно на 15 години затвор. Следственият комитет установява, че той "съзнателно е преследвал невинно лице, незаконно е обвинил лице в извършване на тежко или особено тежко престъпление и също така е подготвял нападение срещу представител на чужда държава, ползваща се с международна закрила, с цел усложняване на международните отношения".


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    17 1 Отговор
    Тормозът е продължително деяние. Могат да тормозят само хора с власт.

    06:44 09.06.2026

  • 4 Без име

    21 1 Отговор
    Заглавието е подвеждащо. То наистина Путин не са го обвинили само в сексуслен тормоз. Чудя се как досега не намериха някоя к...., която да е изнасилил преди 30 години?

    06:46 09.06.2026

  • 5 Гориил

    20 2 Отговор
    Няма съмнение, че това е арлекинският трибунал, оглавяван от Пинокио.

    06:56 09.06.2026

  • 6 Хо-ха-ха

    15 0 Отговор
    Изпитана практика. Назначаваш някого за когото имаш компромат, караш го да върши каквото му кажеш и когато ветровете се променят го пускаш да убира парсата.

    06:59 09.06.2026

  • 7 Тома

    10 0 Отговор
    Епщейн ряпа да яде пред този прокурор

    07:01 09.06.2026

  • 8 Пич

    6 0 Отговор
    Само извратеняци в тоя ми ти наказателен съд...

    07:07 09.06.2026

  • 9 име

    0 0 Отговор
    Педофилите и сексуалните насилници са у Вашингтон, след като ги разгониха от остров Литъл Сейт Джеймс. И на Петрохан имаше едни, обаче ДАНС ги излекува.

    07:15 09.06.2026

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