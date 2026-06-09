Международният наказателен съд отстрани прокурора, издал заповед за ареста на Путин, заради сексуален тормоз

Бюрото на Асамблеята на държавите-страни по Международния наказателен съд (МНС) отстрани от длъжност прокурора Карим Хан, обвинен в сексуален тормоз, съобщиха от организацията.

„На заседанието си на 8 юни 2026 г. Бюрото на Асамблеята на държавите-страни по Римския статут на Международния наказателен съд (МНС) реши с квалифицирано мнозинство да отстрани от длъжност прокурора“, се казва в изявлението.

Също така се уточнява, че решението не е окончателно. Асамблеята скоро ще проведе специална сесия, за да реши въпроса.

През май 2025 г. МНС обяви, че Хан е бил пуснат в административен отпуск до приключване на разследването срещу него за предполагаем сексуален тормоз над подчинените му. В края на август същата година британският вестник The Guardian съобщи за второ обвинение за същото престъпление.

През 2023 г., като част от наказателно разследване, Хан подава молба до МНС с искане за издаване на заповед за арест на руски граждани. Въз основа на молбата съдиите от съда издадоха незаконни заповеди за арест на президента Владимир Путин и детския омбудсман Мария Львова-Белова.

През декември 2025 г. Московският градски съд осъди Хан задочно на 15 години затвор. Следственият комитет установява, че той "съзнателно е преследвал невинно лице, незаконно е обвинил лице в извършване на тежко или особено тежко престъпление и също така е подготвял нападение срещу представител на чужда държава, ползваща се с международна закрила, с цел усложняване на международните отношения".