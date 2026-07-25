Руски дрон удари жилище в Славянск: Има загинал

Руски дрон нанесе директен удар по многофамилна жилищна сграда в град Славянск, намиращ се в Донецка област.

Спасителните служби официално потвърдиха, че при нападението е загинал един човек, а двама други са ранени. Пострадалите цивилни граждани са настанени в болница в критично състояние. Местната администрация съобщава за мащабни материални щети по ключова гражданска инфраструктура в района.

Атаката е част от продължаващата руска офанзива по цялата фронтова линия в Донбас. През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани поредица от тежки удари с управляеми въздушни бомби (КАБ).

Тези бомбардировки нанесоха сериозни поражения на десетки жилищни блокове и частни домове. Градове като Славянск и Краматорск остават под постоянен обстрел заради стратегическото си значение.

Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките на мястото на взрива.

Очаква се броят на пострадалите да нарасне. Военни експерти отбелязват, че руската армия масово увеличава използването на евтини безпилотни системи за тероризиране на цивилното население в тила и за идентифициране на позиции на противовъздушната отбрана.