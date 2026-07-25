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Руски дрон удари жилище в Славянск: Има загинал
  Тема: Украйна

Руски дрон удари жилище в Славянск: Има загинал

25 Юли, 2026 09:19, обновена 25 Юли, 2026 09:24 612 26

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  • русия

Нова атака с безпилотни апарати в Донецка област остави един убит и двама ранени мирни граждани

Руски дрон удари жилище в Славянск: Има загинал - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дрон нанесе директен удар по многофамилна жилищна сграда в град Славянск, намиращ се в Донецка област.

Спасителните служби официално потвърдиха, че при нападението е загинал един човек, а двама други са ранени. Пострадалите цивилни граждани са настанени в болница в критично състояние. Местната администрация съобщава за мащабни материални щети по ключова гражданска инфраструктура в района.

Атаката е част от продължаващата руска офанзива по цялата фронтова линия в Донбас. През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани поредица от тежки удари с управляеми въздушни бомби (КАБ).

Тези бомбардировки нанесоха сериозни поражения на десетки жилищни блокове и частни домове. Градове като Славянск и Краматорск остават под постоянен обстрел заради стратегическото си значение.

Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките на мястото на взрива.

Очаква се броят на пострадалите да нарасне. Военни експерти отбелязват, че руската армия масово увеличава използването на евтини безпилотни системи за тероризиране на цивилното население в тила и за идентифициране на позиции на противовъздушната отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГадюГара

    7 2 Отговор
    Много малко ,дано другият път са повече !

    Коментиран от #6

    09:25 25.07.2026

  • 2 Комундел Комунделов

    3 10 Отговор
    "Освободителите" "освобождават".

    Коментиран от #15, #18

    09:25 25.07.2026

  • 3 Да бе !

    18 4 Отговор
    Жилищна сграда, ама пълна с укрофашисти и натовци !!!

    09:25 25.07.2026

  • 4 Путин милиционерчето към Лавров коня

    3 6 Отговор
    Сорос ни заповяда сме "многоходови" и да се евг.

    09:27 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    6 8 Отговор
    Комунизмът умря, копейките се наложи да работят(по строежите).

    Коментиран от #9, #19

    09:29 25.07.2026

  • 8 Рогач

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кобзон рекърдс":

    Как пазиш равновесие?

    09:31 25.07.2026

  • 9 Капейка

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Да бе! Докато ми плащаш да ти набивам кофража на тебе - никакви строежи!

    09:33 25.07.2026

  • 10 Розовото пони зеля

    8 1 Отговор
    Днес в Киев е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    09:42 25.07.2026

  • 11 Ха така...👍!

    7 2 Отговор
    Изтървахте се веднъж да напишете,че Русия удари военно изложение,с най-малко 10 жертви-военни специалисти и висши офицери...!
    Че е време да наваксате със стандартните писанки,как Русия удря само...Жилищни сгради,убивайки само Цивилни...!

    09:46 25.07.2026

  • 12 пътник

    3 7 Отговор
    Войната на Русия/за заблуда СВО/ е за териториално и физическо унищожение на Украйна и НАРОДА й чрез убийства на цивилно население и отвличане на деца.Само дето Путин не го е написал в Конституцията.Като Иран спрямо Израел.В демагогията първопричината се превръща в куха фраза.

    Коментиран от #22

    09:47 25.07.2026

  • 13 Мишел

    6 2 Отговор
    Появиха се кадри на падането и взривяването на ракета Пейтриът след изстрелване й в базата на САЩ в Бахрейн.

    09:49 25.07.2026

  • 14 Милене Gаvnеф,

    7 3 Отговор
    във фамилната сграда са укронаzzисти оператори на дронове. Цивилните отдавна са изгонени от там в най-добрия случай или често ги ликвидират укронаzzистите и се настаняват в домовете им, като ги оборудват или в опорни пунктове или в такива от където пускат дронове. Всичко ценно дори и техниката де мародерства от наглите укронаzzисти. Милене Govнеf, стига си преписва нагла и лъжлива укронаzzиста гьобелсова пропаганда. Има достатъчно клипове за това какви "цивилни" стоят в тези бастисани къщи. Да не говорим колко много са хванати преоблечени в цивилни дрехи укронаzzисти в Константиновка.

    09:53 25.07.2026

  • 15 Пране ните при

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Комундел Комунделов":

    Бандера и Шухевич са укропонаzzистите бе шушляк разпран. Собствениците отдавна не са в дома изгонени или по-лошо и най-често директно ликвидирани, както ги наричат укронаzzистите "ждуны".

    09:55 25.07.2026

  • 16 руззззНациии

    3 5 Отговор
    Трябва да избием овреме всичко руззко в България.

    Коментиран от #20

    09:57 25.07.2026

  • 17 Факти

    0 4 Отговор
    Путин пази рускоезичните в Донбас като ги убива с дронове.

    Коментиран от #24, #25, #26

    09:58 25.07.2026

  • 18 всеки ден

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Комундел Комунделов":

    по 1000 парчета укрогерои 2 метра под земята, а в добрите дни 1500 и повече..НО това вече статистика..а 1 убит в някое село уйново вече новина на деня..ИДИОТИ и техните новини ..но всеки заслужава славата си..

    09:59 25.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 започвай

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "руззззНациии":

    да се отказваш от хапчета..защото за теб няма лек..както и за други болни нацискти изроди..

    10:00 25.07.2026

  • 21 Луганск

    4 0 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    10:01 25.07.2026

  • 22 Ако бе за териториално

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "пътник":

    и физическо унищожение, повярвай да бе приключила на 28.02.2022г.,с пълна и безусловна капитулация. За това е СВО, защото се пази цивилното население и за какво им е територия на руснаците, че тяхната е малко ли? Много си твърде не умен и си много обратното на умен и то голям.

    10:04 25.07.2026

  • 23 венсеремос

    2 0 Отговор
    Русия унищожи Цяла Фашистка Бандеровска Окраина.Наркомана е убит преди месеци.Факти лъжат.Русия е победителка.Има всичко, тъпаци от Чифутландия, сащ, Англия.Писах ,че наркомана е убит.защо мълчите.Какви са тези монтирани снимки от ИИ?Разберете Окраина я няма.Наркомана е убит преди месеци.

    10:04 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Доста дори и от

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    клиповете на украинците на фронта, плямпат на руски и забравят мовата им тъпа. Ukrоpиtеците в западнала Geyрoра все на руски пердашат и мова не използват, за това tъpi bezмоzъ4нi 6уб 2иологични индивиди a se toa си мислят, че са руснаци.

    10:15 25.07.2026

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