Руски дрон удари жилище в Славянск: Има загинал

Руски дрон нанесе директен удар по многофамилна жилищна сграда в град Славянск, намиращ се в Донецка област.
Спасителните служби официално потвърдиха, че при нападението е загинал един човек, а двама други са ранени. Пострадалите цивилни граждани са настанени в болница в критично състояние. Местната администрация съобщава за мащабни материални щети по ключова гражданска инфраструктура в района.
Атаката е част от продължаващата руска офанзива по цялата фронтова линия в Донбас. През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани поредица от тежки удари с управляеми въздушни бомби (КАБ).
Тези бомбардировки нанесоха сериозни поражения на десетки жилищни блокове и частни домове. Градове като Славянск и Краматорск остават под постоянен обстрел заради стратегическото си значение.
Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките на мястото на взрива.
Очаква се броят на пострадалите да нарасне. Военни експерти отбелязват, че руската армия масово увеличава използването на евтини безпилотни системи за тероризиране на цивилното население в тила и за идентифициране на позиции на противовъздушната отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГадюГара
Коментиран от #6
09:25 25.07.2026
2 Комундел Комунделов
Коментиран от #15, #18
09:25 25.07.2026
3 Да бе !
09:25 25.07.2026
4 Путин милиционерчето към Лавров коня
09:27 25.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ФАКТ
Коментиран от #9, #19
09:29 25.07.2026
8 Рогач
До коментар #5 от "Кобзон рекърдс":Как пазиш равновесие?
09:31 25.07.2026
9 Капейка
До коментар #7 от "ФАКТ":Да бе! Докато ми плащаш да ти набивам кофража на тебе - никакви строежи!
09:33 25.07.2026
10 Розовото пони зеля
09:42 25.07.2026
11 Ха така...👍!
Че е време да наваксате със стандартните писанки,как Русия удря само...Жилищни сгради,убивайки само Цивилни...!
09:46 25.07.2026
12 пътник
Коментиран от #22
09:47 25.07.2026
13 Мишел
09:49 25.07.2026
14 Милене Gаvnеф,
09:53 25.07.2026
15 Пране ните при
До коментар #2 от "Комундел Комунделов":Бандера и Шухевич са укропонаzzистите бе шушляк разпран. Собствениците отдавна не са в дома изгонени или по-лошо и най-често директно ликвидирани, както ги наричат укронаzzистите "ждуны".
09:55 25.07.2026
16 руззззНациии
Коментиран от #20
09:57 25.07.2026
17 Факти
Коментиран от #24, #25, #26
09:58 25.07.2026
18 всеки ден
До коментар #2 от "Комундел Комунделов":по 1000 парчета укрогерои 2 метра под земята, а в добрите дни 1500 и повече..НО това вече статистика..а 1 убит в някое село уйново вече новина на деня..ИДИОТИ и техните новини ..но всеки заслужава славата си..
09:59 25.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 започвай
До коментар #16 от "руззззНациии":да се отказваш от хапчета..защото за теб няма лек..както и за други болни нацискти изроди..
10:00 25.07.2026
21 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
10:01 25.07.2026
22 Ако бе за териториално
До коментар #12 от "пътник":и физическо унищожение, повярвай да бе приключила на 28.02.2022г.,с пълна и безусловна капитулация. За това е СВО, защото се пази цивилното население и за какво им е територия на руснаците, че тяхната е малко ли? Много си твърде не умен и си много обратното на умен и то голям.
10:04 25.07.2026
23 венсеремос
10:04 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Доста дори и от
До коментар #17 от "Факти":клиповете на украинците на фронта, плямпат на руски и забравят мовата им тъпа. Ukrоpиtеците в западнала Geyрoра все на руски пердашат и мова не използват, за това tъpi bezмоzъ4нi 6уб 2иологични индивиди a se toa си мислят, че са руснаци.
10:15 25.07.2026