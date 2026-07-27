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Италия иззе над 2,6 тона кокаин при международна операция край бреговете на Португалия

Италия иззе над 2,6 тона кокаин при международна операция край бреговете на Португалия

27 Юли, 2026 12:37, обновена 27 Юли, 2026 12:41 668 5

  • италия-
  • португалия-
  • брегове-
  • кокаин-
  • международна операция

Конфискуваната дрога е на стойност около 78 млн. евро на едро, а на черния пазар е можела да донесе близо 500 млн. евро

Италия иззе над 2,6 тона кокаин при международна операция край бреговете на Португалия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианските гранични и митнически власти иззеха над 2,6 тона кокаин в Атлантическия океан край бреговете на Португалия при международна операция срещу наркотрафика, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на италианската финансова полиция „Гуардия ди Финанца“ наркотикът е бил открит на борда на високоскоростна надуваема лодка с твърд корпус. Подобни плавателни съдове често се използват от престъпни групи за прибиране на пратки с наркотици, предварително изхвърлени в морето от големи кораби, идващи от Южна Америка.

При операцията са арестувани четирима души - двама испански граждани, един жител на Гибралтар и албански гражданин, живеещ в Италия.

Разследването е проведено съвместно с испанските и португалските власти, а действията са били координирани от прокуратурата в северния италиански град Бреша.

Според „Гуардия ди Финанца“ стойността на иззетия кокаин на едро възлиза на около 78 млн. евро. След разреждането и продажбата му на дребно наркотикът е можел да донесе приходи от приблизително 500 млн. евро на престъпната мрежа.


Португалия
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    Айде изгоре белото на КГБто, русофилите без прах ще побеснеят. Пари за СВО няма да има.

    Изгореха агентурата.

    13:24 27.07.2026

  • 3 Рубла

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Значи сега":

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  • 4 Факт

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  • 5 Ауу,

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