YouTube променя начина по който отчита гледания

YouTube напълно пренастройва системата си за измерване на аудиторията, като преразглежда начина, по който регистрира гледанията на дългоформатно видеосъдържание, за да се приведе в съответствие с платформите за краткоформатно съдържание.

От 24 август стрийминг гигантът ще отчита публично гледане в момента, в който първият кадър се появи на екрана, като по този начин ефективно ще свали прага за ангажираност до нула секунди. Преди това дългоформатните видеоклипове трябваше да задържат вниманието на аудиторията в продължение на цели 30 секунди, преди броячът за публични прегледи да регистрира дори една единица – изискване, което оставяше традиционните видеоклипове в несъответствие с бързите показатели за незабавно възпроизвеждане, използвани от YouTube Shorts, TikTok и Instagram.

Според стратезите на платформата стандартизирането на рамката за измерване за всички формати има за цел да премахне объркването с показателите и да предостави на създателите много по-точно представяне на общата пазарна експозиция. Макар че публичният брояч вече ще се върти значително по-бързо – като улавя незабавните стартирания на възпроизвеждане и автоматичното възпроизвеждане на началната страница – основните механизми, регулиращи изплащанията към създателите и правото на участие в партньорската програма, остават непроменени. За създателите и партньорите на марки, които искат да проучат истинските резултати, YouTube запазва своята телеметрия, фокусирана върху ангажираността, под преименувания показател „Engaged Views“, който се намира в разширения диагностичен набор на таблото за управление на YouTube Analytics.