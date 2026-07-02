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Най-ниската раждаемост в Германия от близо 30 години насам

Най-ниската раждаемост в Германия от близо 30 години насам

2 Юли, 2026 12:36 608 19

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  • деца

Раждаемостта в Германия е спаднала до 1,32 деца на жена. Толкова ниска тя не е била от близо 30 години насам.

Най-ниската раждаемост в Германия от близо 30 години насам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Раждаемостта в Германия през изминалата година е спаднала до най-ниското си ниво от 1997 г. насам. Както съобщи Федералната статистическа служба, „общият коефициент на плодовитост" е бил едва 1,32 деца - с 2,7 на сто по-нисък от този през 2024-а. Така за четвърта поредна година продължава негативният тренд при раждаемостта.

Още по-ниска е била тя в средата на 1990-те години - 1,24 деца на жена, уточнява обществената медия АРД. Родените тогава днес съставляват относително малкото поколение потенциални родители. Това също обяснява донякъде ниската раждаемост днес: според данните на статистиците през 2025 г. в Германия са се родили едва 654 241 деца.

„Тоталният коефициент на плодовитост“ показва колко деца би имала една жена през живота си, ако нейното поведение относно ражданията съответства на това на всички жени на възраст от 15 до 49 години през разглежданата година, разяснява изданието.

По-висока раждаемост има само в Хамбург

На регионално ниво се наблюдават големи различия. Така например през изминалата година раждаемостта се е движела между 1,16 деца на жена (в Саксония) и 1,38 деца на жена (в Долна Саксония). Впрочем от 2018 година Долна Саксония е федералната провинция с най-висока раждаемост в Германия. Въпреки това и там показателят спада за първи път от 16 години насам под 1,40.

В сравнение с предходната година общият коефициент на плодовитост през 2025 г. е спаднал във всички федерални провинции, с изключение на Хамбург - там той се е увеличил с 0,4 процента до 1,24 деца на жена. Най-голям спад пък е отчетен в Мекленбург-Предна Померания - минус 6,3 процента, до 1,21 деца на жена, става ясно още от данните на Статистическата служба.

По-малко раждат и жените с чуждестранно гражданство

Раждаемостта при жените с германско гражданство е спаднала през 2025 г. до 1,20 деца. Подобна ниска стойност беше отбелязана за последен път преди почти 30 години (през 1996-а тя се измерваше с 1,22 деца на жена).

При жените с друго гражданство коефициентът е 1,78 деца, но той спада с 3,3 процента спрямо предходната година (1,84). „Раждаемостта при жените с чуждестранно гражданство непрекъснато намалява от 2017 г. насам, с изключение на 2021 г.“, става ясно още от данните на статистиците, цитирани от АРД.

Експерт: Кризите влияят на семейното планиране

Според Федералната служба раждаемостта непрекъснато намалява от 2022 г. насам. „Това се дължи на множеството кризи, които предизвикват несигурност у хората“, казва Мартин Буяр, научен директор във Федералния институт за демографски изследвания, пред вестник "Ди Велт". От войни през икономически проблеми до климатичната криза: всичко това води до отлагане на семейното планиране.

„Последиците ще се проявят след около 20 години, когато на пазара на труда излезе поколение, което е с една трета по-малко от поколението на родителите“, казва той и допълва, че това ще се отрази много сериозно на социалните системи.

Според експерта политиците трябва да предприемат действия, например по отношение на жилищното настаняване или грижите за децата. Но и обществото трябва да даде своя принос: „Имаме нужда от оптимистична за бъдещето перспектива. Трябва да се откъснем от нагласата, че живеем в кризисни времена, защото все пак живеем в едно доста благоденстващо общество“, посочва Буяр.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ана как така?

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    Нали Меркел им внесе стотици хиляди млади арабски жребци?

    12:38 02.07.2026

  • 2 Историк

    11 1 Отговор
    Двама мъже/жени няма как да създадат потомство...

    12:38 02.07.2026

  • 3 честен ционист

    6 4 Отговор
    9 месеца след похода към Берлин е имало бейбибум. Немчура може пак да чака руския солдат да ги заплоди.

    12:38 02.07.2026

  • 4 скумрия Кая

    9 3 Отговор
    Мисля, че още санкции срещу Русия, а защо не и срещу Иран и Китай, ще оправят положението. Доказано е че работят санкциите, още от 2014 насам!

    12:39 02.07.2026

  • 5 хаха

    10 0 Отговор
    Е па да вкарват още унтерменши с IQ около стайната температура и да се чудят.
    Същите като байганьовците...дето издържат някакви препечени Ентелегенти, които не могат да говорят, а камо ли да пишат.

    Как е вноса от Поркистан, Бангладеш, Непал и.т.н. бе ориенталците от Блатото? Расте ли расте ли? ХАХАХА

    12:42 02.07.2026

  • 6 Някой

    10 0 Отговор
    При обратни и третополови е така. За природата това е безполезна мутация и отиват в кошчито за боклук. И понеже се наливат с имигранти, скоро там немците ще са малцинство, като същото по други западноевропейски държави.

    12:42 02.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Въпреки талибаните немци не се раждат .И кой ще воюва срещу Кремъл

    12:46 02.07.2026

  • 8 Берия

    5 2 Отговор
    Само в Дуисбург имаме 100 000 чаавета, дето онодет, кюраво, сакато и всичко в пола! За какво е този вой в Германия!
    Там нормален Гюнтер, вече няма!

    Коментиран от #10

    12:47 02.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Националните футболни отбори на ЕС държавите се разпадат .Защо ? Въпрос за 100 евро

    12:49 02.07.2026

  • 10 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Берия":

    Само тихУ-михУ.

    12:54 02.07.2026

  • 11 Симо

    1 1 Отговор
    Ами явно процентно НЕ раждащите родители са повече от раждащите. Само дето НЕ раждащите, няма да има от къде да осиновяват и дават "добрия" семеен пример, защото раждащите не искат да раждат. В едно общество поело по пътя на еднополовите връзки, е нормално да няма деца. Хубавото е, че еднополовите връзки бързо изчерпват жизнеспособността си и всичко ще се върне към нормалността си. Пък дори да се наложи да се смени строя на управление на страната.

    12:57 02.07.2026

  • 12 доичланд яловост

    2 1 Отговор
    Даже и арабите и африканците немогат да съживят популацията.

    13:00 02.07.2026

  • 13 Коста

    1 0 Отговор
    Добре, че са мигрантите и украинците. Те са новата Германия!

    13:05 02.07.2026

  • 14 Германистан

    1 0 Отговор
    Тя и тая раждаемост дори е от арабите.

    13:07 02.07.2026

  • 15 Механик

    1 0 Отговор
    Обяснявам като за хора със специални потребности:
    След ВСВ в света има два доминиращи обществени строя. Капитализъм и Социализъм.
    Ясно е било, че двата строя се изключват взаимни, за това се действа със всякакви средства да се рекламира "НАШИЯ"" строй и да се разруши чуждия.
    Социалистите решиха да действат на социума чрез основни придобивки. Те заложиха на относително спокойствие и сигурност на индивида. (по-старите помнят това време, когато нямаше безработни, нямаше деца без детска ясла/градина, относително качетвена макар и простичка храна и добро медицинско обслужване.
    Капиталистите от своя страна нямаше как да се похвалят с подобни неща, защото това означаваше край на огромните им печалби. Те заложиха на на относителна "свободия" на хората. Срещу определена сума, вски техен гражданин можеше купи кола, имаше телевизори бол, както и други шарении. Бе пусната и пропагандата, под формата на филми за веселия живот, за нощните барове, за свободията по отношение на облеклото и нравите. Естествено в такъв начин на живот трябваше да се наливат и скрити пари (дотации). И да, ние се поведохме по тия филми и бутнахме строя (нашия). Остана само капитализма. Той победи. И когато вече нямаше конкуренция, постпенно тия дотации бяха отнети, бяха отнети и всички СВОБОДИ на хората. Остана само свободата да се обличаш в парцали и това да не прави впечатление на околните. Но нощните барове, алкохола, свободното държание и пр. екстри, много бързо бяха криминализирани

    13:07 02.07.2026

  • 16 лоша работа за германците

    1 0 Отговор
    щом и прииждащите кафяви пришълци не могат да смогнат с таз задача
    въпреки щедрите социални и детски издръжки за големи семейства

    техните учени да пресметнат кога белите ще се изравнят с разноцветните
    и да се подгготват за шариа
    булки с бурки
    талибаните им заменят бирата с чай
    и им нареждат да изучават езиците им и културните им особености

    13:09 02.07.2026

  • 17 Вуте

    1 0 Отговор
    Внесете още забулени и брадати за да се вдигне раждаемостта. Русите германски деца са изчезващ вид

    13:11 02.07.2026

  • 18 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Ам чи те повечето чавета са гирманси ...за германските ширини май са малко ....за нас са много....ама истинските германци не разбраха ли че от две мъжки зайчета поколение не излиза ....турците го доказаха....

    13:14 02.07.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Какво очакваха либералните евроатлантици като унищожиха обществото?

    13:20 02.07.2026

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