Най-ниската раждаемост в Германия от близо 30 години насам

Раждаемостта в Германия през изминалата година е спаднала до най-ниското си ниво от 1997 г. насам. Както съобщи Федералната статистическа служба, „общият коефициент на плодовитост" е бил едва 1,32 деца - с 2,7 на сто по-нисък от този през 2024-а. Така за четвърта поредна година продължава негативният тренд при раждаемостта.

Още по-ниска е била тя в средата на 1990-те години - 1,24 деца на жена, уточнява обществената медия АРД. Родените тогава днес съставляват относително малкото поколение потенциални родители. Това също обяснява донякъде ниската раждаемост днес: според данните на статистиците през 2025 г. в Германия са се родили едва 654 241 деца.

„Тоталният коефициент на плодовитост“ показва колко деца би имала една жена през живота си, ако нейното поведение относно ражданията съответства на това на всички жени на възраст от 15 до 49 години през разглежданата година, разяснява изданието.

По-висока раждаемост има само в Хамбург

На регионално ниво се наблюдават големи различия. Така например през изминалата година раждаемостта се е движела между 1,16 деца на жена (в Саксония) и 1,38 деца на жена (в Долна Саксония). Впрочем от 2018 година Долна Саксония е федералната провинция с най-висока раждаемост в Германия. Въпреки това и там показателят спада за първи път от 16 години насам под 1,40.

В сравнение с предходната година общият коефициент на плодовитост през 2025 г. е спаднал във всички федерални провинции, с изключение на Хамбург - там той се е увеличил с 0,4 процента до 1,24 деца на жена. Най-голям спад пък е отчетен в Мекленбург-Предна Померания - минус 6,3 процента, до 1,21 деца на жена, става ясно още от данните на Статистическата служба.

По-малко раждат и жените с чуждестранно гражданство

Раждаемостта при жените с германско гражданство е спаднала през 2025 г. до 1,20 деца. Подобна ниска стойност беше отбелязана за последен път преди почти 30 години (през 1996-а тя се измерваше с 1,22 деца на жена).

При жените с друго гражданство коефициентът е 1,78 деца, но той спада с 3,3 процента спрямо предходната година (1,84). „Раждаемостта при жените с чуждестранно гражданство непрекъснато намалява от 2017 г. насам, с изключение на 2021 г.“, става ясно още от данните на статистиците, цитирани от АРД.

Експерт: Кризите влияят на семейното планиране

Според Федералната служба раждаемостта непрекъснато намалява от 2022 г. насам. „Това се дължи на множеството кризи, които предизвикват несигурност у хората“, казва Мартин Буяр, научен директор във Федералния институт за демографски изследвания, пред вестник "Ди Велт". От войни през икономически проблеми до климатичната криза: всичко това води до отлагане на семейното планиране.

„Последиците ще се проявят след около 20 години, когато на пазара на труда излезе поколение, което е с една трета по-малко от поколението на родителите“, казва той и допълва, че това ще се отрази много сериозно на социалните системи.

Според експерта политиците трябва да предприемат действия, например по отношение на жилищното настаняване или грижите за децата. Но и обществото трябва да даде своя принос: „Имаме нужда от оптимистична за бъдещето перспектива. Трябва да се откъснем от нагласата, че живеем в кризисни времена, защото все пак живеем в едно доста благоденстващо общество“, посочва Буяр.