Скандал в Полша заради Шенген, Испания гневна на САЩ за МНС

Глобалната политическа сцена се намира в състояние на крайна динамика през последните часове. Поредица от извънредни събития в Европа и отвъд океана пренареждат геополитическия баланс. От тежки вътрешнополитически сблъсъци в Полша относно бъдещето на Шенгенското пространство, през безпрецедентен дипломатически скандал между САЩ и Международния наказателен съд (МУС), до потенциална лидерска рокада в Европейската централна банка (ЕЦБ) – световните лидери са изправени пред ключови решения.

"Той полудя": Доналд Туск с брутална критика към Матеуш Моравецки

Полският премиер Доналд Туск реагира изключително остро на новото предложение на своя предшественик и настоящ опозиционен лидер Матеуш Моравецки. Моравецки, който оглавява новото политическо обединение Rozwój Plus, предложи провеждането на национален референдум за временното спиране на членството на Полша в Шенгенската зона с цел повишаване на сигурността на гражданите и овладяване на миграцията.

"Не, не вярвам. Нещо се е случило с него? Референдум за Шенген категорично няма да има... Той полудя", коментира Туск по време на пресконференция, цитиран от eurointegration.com. Полският премиер разкритикува и идеята на опозицията за създаване на специална служба за депортация, наричайки я "напълно безсрамна" имитация на американски модели. Според Туск, миграционната криза в Полша е приключила с края на управлението на партията "Право и справедливост".

Испания скочи срещу САЩ: Санкциите срещу МНС са "откровена атака"

Междувременно в Западна Европа се разгаря мащабен трансатлантически скандал. Министерството на външните работи на Испания излезе с официална позиция, в която категорично осъди новите санкции, наложени от администрацията на Вашингтон срещу председателя на Международния наказателен съд (МНС) Томоко Акане и старшия съдебен адвокат Абдулайе Сейе. Мадрид определи американските рестрикции като "откровена и директна атака" срещу независимостта на международното правосъдие.

Санкциите, обявени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, включват замразяване на активи и забрана за пътуване, като реакция на разследванията на МНС срещу американски военни в Афганистан и заповедите за арест на израелски политици. Както съобщава Deutsche Welle, от Хага контрираха, че действията на Белия дом подкопават върховенството на закона, а Испания потвърди пълната си солидарност с магистратите и ангажимента си към Римския статут.

Кристин Лагард е готова да оглави Световния икономически форум

Във финансовия свят се подготвя грандиозна рокада. Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, изглежда, има готовност да напусне предсрочно поста си във Франкфурт, за да застане начело на Световния икономически форум в Давос. Настоящият ѝ мандат в ЕЦБ изтича през октомври 2027 г., но Лагард последователно избягва въпросите дали ще го довърши.

Спекулациите се засилиха след планираното ѝ посещение в централата на форума в Женева. Според Bloomberg, зад кулисите в ЕС вече се е оформила опашка от кандидати за нейния стол. Нидерландия подкрепя Клаас Кнот, Германия обмисля шефа на Бундесбанк Йоахим Нагел, а Испания настоява за Пабло Ернандес де Кос. Ранното напускане на Лагард може да ускори политическите пазарлъци в Еврозоната.

Илон Маск: Партията "Алтернатива за Германия" е единствената надежда на страната

Американският технологичен милиардер и най-богат човек в света Илон Мъск отново предизвика сериозен политически трус в Германия. Коментирайки най-новите социологически проучвания в социалната мрежа X (бившия Twitter), според които дясната партия "Алтернатива за Германия" (АдГ) води убедително пред управляващия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, Мъск направи категорично изявление.

"АдГ е единствената надежда за Германия", написа милиардерът в своя официален профил. Изказването на Мъск идва в момент, в който АдГ събира близо 28% електорална подкрепа на фона на остри дебати относно миграционната политика и икономическия застой в страната. Въпреки че Федералната служба за защита на конституцията в Германия класифицира партията като проявяваща десен екстремизъм, Мъск за пореден път демонстрира открита подкрепа за нейните лидери, включително и чрез лични разговори с Алиса Вайдел.