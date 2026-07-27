Горещините в Европа свалиха Дунав до рекордно ниски нива и разкриха потънали кораби

Продължителната гореща вълна в Европа и липсата на значителни валежи доведоха до рекордно ниски нива на река Дунав, разкривайки останки от миналото, които десетилетия наред са били скрити под водата, предава News.bg.
В някои участъци на Дунав в Хърватия, Сърбия и Румъния нивото на реката е спаднало до едни от най-ниските стойности за последните 30 години.
В Хърватия засушаването е разкрило конструкцията на кораб, потънал през 1937 г., а в Сърбия от водите на Дунав са изплували останки от германски плавателни съдове, потопени през 1944 г. по време на Втората световна война.
Ниското ниво на реката оказва сериозно влияние и върху икономиката в региона. Корабният трафик е намалял с около 30-40%, което затруднява доставките на стоки. В Сърбия вносът на горива е спаднал с приблизително една четвърт.
Засушаването се отразява негативно и на риболова, както и на туристическия сектор по поречието на Дунав и други големи реки в региона, сред които Тиса и Сава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:58 27.07.2026
2 Гретка с моторетка
12:59 27.07.2026
3 Муньо Крдев и Сульо Пулев
13:00 27.07.2026
4 🗽🍌🪙
13:00 27.07.2026
5 чак па ИП сменячката да пуснеш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За този глупав пост. Па не си струва.
13:02 27.07.2026
6 Делян Добрев
13:21 27.07.2026
7 Абе,
13:27 27.07.2026