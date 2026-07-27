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Горещините в Европа свалиха Дунав до рекордно ниски нива и разкриха потънали кораби

Горещините в Европа свалиха Дунав до рекордно ниски нива и разкриха потънали кораби

27 Юли, 2026 12:57, обновена 27 Юли, 2026 12:57 1 231 7

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  • горещини-
  • европа

Засушаването затруднява корабоплаването и доставките, а от водите на реката изплуваха останки от плавателни съдове, потънали преди десетилетия

Горещините в Европа свалиха Дунав до рекордно ниски нива и разкриха потънали кораби - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Продължителната гореща вълна в Европа и липсата на значителни валежи доведоха до рекордно ниски нива на река Дунав, разкривайки останки от миналото, които десетилетия наред са били скрити под водата, предава News.bg.

В някои участъци на Дунав в Хърватия, Сърбия и Румъния нивото на реката е спаднало до едни от най-ниските стойности за последните 30 години.

В Хърватия засушаването е разкрило конструкцията на кораб, потънал през 1937 г., а в Сърбия от водите на Дунав са изплували останки от германски плавателни съдове, потопени през 1944 г. по време на Втората световна война.

Ниското ниво на реката оказва сериозно влияние и върху икономиката в региона. Корабният трафик е намалял с около 30-40%, което затруднява доставките на стоки. В Сърбия вносът на горива е спаднал с приблизително една четвърт.

Засушаването се отразява негативно и на риболова, както и на туристическия сектор по поречието на Дунав и други големи реки в региона, сред които Тиса и Сава.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 20 Отговор
    Заради зелените политики на Урсула скоро лятото в Европа няма да се живее на открито.Ще се крием в бункери.

    Коментиран от #5

    12:58 27.07.2026

  • 2 Гретка с моторетка

    7 10 Отговор
    Да ли па нема глобално затопляне

    12:59 27.07.2026

  • 3 Муньо Крдев и Сульо Пулев

    15 3 Отговор
    да пращят кефевите да берат джилезу по дъното на Дунава, белким им живне умрялата "икономика".

    13:00 27.07.2026

  • 4 🗽🍌🪙

    8 6 Отговор
    Нова не е от шега, а понеже Бойко наряза Напоителни системи за скрап и сега Ганчо помпи вода без пари от Дунава 🦦

    13:00 27.07.2026

  • 5 чак па ИП сменячката да пуснеш

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За този глупав пост. Па не си струва.

    13:02 27.07.2026

  • 6 Делян Добрев

    11 0 Отговор
    Айде братчедите да ходят да берат джилязу, за всички има.

    13:21 27.07.2026

  • 7 Абе,

    7 0 Отговор
    сигурно Путин я изпомпва таз река ...

    13:27 27.07.2026

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