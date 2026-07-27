Горещините в Европа свалиха Дунав до рекордно ниски нива и разкриха потънали кораби

Продължителната гореща вълна в Европа и липсата на значителни валежи доведоха до рекордно ниски нива на река Дунав, разкривайки останки от миналото, които десетилетия наред са били скрити под водата, предава News.bg.

В някои участъци на Дунав в Хърватия, Сърбия и Румъния нивото на реката е спаднало до едни от най-ниските стойности за последните 30 години.

В Хърватия засушаването е разкрило конструкцията на кораб, потънал през 1937 г., а в Сърбия от водите на Дунав са изплували останки от германски плавателни съдове, потопени през 1944 г. по време на Втората световна война.

Ниското ниво на реката оказва сериозно влияние и върху икономиката в региона. Корабният трафик е намалял с около 30-40%, което затруднява доставките на стоки. В Сърбия вносът на горива е спаднал с приблизително една четвърт.

Засушаването се отразява негативно и на риболова, както и на туристическия сектор по поречието на Дунав и други големи реки в региона, сред които Тиса и Сава.