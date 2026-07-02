"Германската прокуратура обвини Украйна за саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г."

Германската прокуратура обвини украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите Северен поток малко след началото на руското нашествие в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян.
Смята се, че Серхий К., "и други военнослужещи са изготвили, по искане на украинските власти, план за унищожаване на газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2", се казва в комюникето на прокуратурата.
Подводните газопроводи станаха обект на нападение с експлозиви през септември 2022 г.
Германската федерална прокуратура повдигна вчера обвинения срещу украински гражданин, обвинен в съучастие при организирането на саботажа през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2, предаде ДПА, позовавайки се на адвокатите му.
Федералната прокуратура не потвърди веднага подробностите по обвинителния акт.
Според информация на германските медии обаче федералните прокурори обвиняват заподозрения, идентифициран като Сергий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, във военни престъпления, предизвикване на експлозия и унищожаване на инфраструктура.
Следователите смятат, че Сергий К. е координирал операцията в Балтийско море, според по-ранни изявления на прокуратурата.
Комисия по държавна сигурност към Висшият регионален съд в Хамбург трябва сега да реши дали да приеме обвиненията и кога може да започне съдебния процес.
Експлозиите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г., нанесоха сериозни щети на газопровода, което доведе до пълното му спиране. Преди атаката "Северен поток 1" транспортираше руски природен газ до Германия, а "Северен поток 2" все още не беше влязъл в експлоатация.
През месеците след началото на войната в Украйна Москва намали неведнъж и дори на няколко пъти преустанови доставките по газопровода "Северен поток 1".
Украинецът Сергий К. беше арестуван през август миналата година, докато беше на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие, въз основа на европейска заповед за арест. Месеци наред той се съпротивляваше на екстрадицията си в Германия, като в един момент започна гладна стачка с твърдението, че бил подложен на малтретиране, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Геша
Коментиран от #8
12:41 02.07.2026
2 киевски зелен наркозависим
Коментиран от #24
12:42 02.07.2026
3 Григор
Коментиран от #52
12:43 02.07.2026
4 Терористична държава
12:44 02.07.2026
5 И какво ,като...,,обвини"...?!
Напротив!
Германия ще увеличи финансовата си и оръжейна ,,помощ" за Украйна!
Всичко е фарс,всичко е ,,мижи да те лажем"...!
Време е да ме триете...
Коментиран от #33
12:44 02.07.2026
6 Меллем
Коментиран от #12
12:44 02.07.2026
7 РУСИЯ ЗАГУБИ
СЕГА КИТАЙ ГИ РАБОТИ КАКТО СИ ИСКА.
БУНКЕРНИЯ СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК.
Коментиран от #13, #16, #27, #35
12:45 02.07.2026
8 Кои?!
До коментар #1 от "Геша":Центовете,или копейките,че не става ясно ...?!
Коментиран от #17, #26
12:45 02.07.2026
9 Бош и Фолксфаген
Коментиран от #20
12:45 02.07.2026
10 укронюз
12:46 02.07.2026
11 Политкоректен
12:47 02.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СмОтани доЙчовци
12:49 02.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хе,хе...!
До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":Ти виж,че Китай ,,работи" целият свят...- включително САЩ...и Европа...!
Или ти си си харесал Русия...😉?!
12:49 02.07.2026
17 Геша
До коментар #8 от "Кои?!":Всички! Всички сме чада Божии! Амин!
12:49 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Как смеят
12:51 02.07.2026
20 САМО ДЕТО БОШ И ФОЛКСВАГЕН
До коментар #9 от "Бош и Фолксфаген":Ще съкратят 150 000 германци и ще затворят 5-6 големи завода. Да благодарят на Зеленски и Урсула.
12:51 02.07.2026
21 Не само
12:52 02.07.2026
22 Сталин
12:52 02.07.2026
23 И Киев е Руски
12:53 02.07.2026
24 Мнение
До коментар #2 от "киевски зелен наркозависим":По интересното е, какво ще отговорят сега всички политици, политолози, експерти, журналисти, и всичката купена био маса, собственост на такива като шорош?!
Месеци и години подред обясняваха агресията на Путин, как за всичко бил виновен (вкл за взривения северен поток), а сега германската прокуратура погна "демократите" (нацитата със златните тоалетни чинии) в укрия?!
Доста хора в България, слугуващи на чужди интереси, трябва да полежат зад решетките, за да им дойде акъла!
12:54 02.07.2026
25 Кравария убер алес
Коментиран от #34
12:54 02.07.2026
26 Как кои,
До коментар #8 от "Кои?!":шекелките!
12:56 02.07.2026
27 Браво
До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":Може да се наведеш и по ниско! Зеленски не може да те стигне...
12:57 02.07.2026
28 Читател
12:58 02.07.2026
29 Нещастници
12:59 02.07.2026
30 Грмания
13:00 02.07.2026
31 Коста
13:02 02.07.2026
32 жик так
13:02 02.07.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "И какво ,като...,,обвини"...?!":големиБОКЛУЦИ саМОДЕРАТОРИТЕ НАЛИ?
13:04 02.07.2026
34 Мнение
До коментар #25 от "Кравария убер алес":Укрите изобщо не са обяздили евросъюза!
Кукловодите на урсулите им заповядват да действат по този начин, а именно счупване на ЕС, щото така или иначе тоя съюз бе създаден като противотежест на сащ!
За обикновените украинци достига това което и за обикновените българи - нищо (да не пиша друго дума)!
Зельо е една марионетка, спусната от същите глобаляги, за да изпълнява заръките им, дори да е до последния украинец!
Именно затова е ултра важно да свалим всички чуждопоклонни политици в България, за да не могат да вредят повече!
13:05 02.07.2026
35 ха ха ха ...
До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":Руския външен дълг 300 милиарда и може да го плати дори само със запорираните сметки .
А външния дълг на ЕС 15 трилиона ...и не могат да извадят 5€ на кръст да дадат на зеления за това теглят заеми .
Сега измислиха нова схема - да плащаме по 3€ за стоки от Китай !
Коментиран от #37
13:07 02.07.2026
36 Бош и Фоксфаген
13:08 02.07.2026
37 събират от всичко
До коментар #35 от "ха ха ха ...":Трябват пари за Зеленски и оръжейните компании.
13:10 02.07.2026
38 Механик
Абе, че по-добре Тръмп пак да победи Иран! Там поне вече сме му хванали цаката и можем да го правим по 3 пъти на ден.
13:10 02.07.2026
39 АБВ
Явно съдът има обосновано предположение за извършено от държавата Украйна престъпление. Тази държава има своето ръководство, което е разпоредило извършването му.
Да започваме със санкциите срещу държавата Украйна и ръководителите и, имащи властта да разпоредят извършване на престъпление срещу целия ЕС !
Коментиран от #42, #50, #53
13:10 02.07.2026
40 И сега не ви ли е срам
13:16 02.07.2026
41 Зеля
13:21 02.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Либерал Жълтопаветников
13:23 02.07.2026
44 Тити на Кака
13:24 02.07.2026
45 Жожоба
13:24 02.07.2026
46 Няма
13:25 02.07.2026
47 И кво?
13:25 02.07.2026
48 Е, можеше да не чакат
13:25 02.07.2026
49 еврооптимист с зелена еко перка отзад
13:25 02.07.2026
50 Аааааа нема,нема
До коментар #39 от "АБВ":Милиарди ще се наливат за млатене на ватенките!
13:26 02.07.2026
51 Артилерист
Коментиран от #55
13:27 02.07.2026
52 Абсолютно, но това ще повлече
До коментар #3 от "Григор":Цяла Европа. За БГ да не говорим...така че надявайте се Германия да си върне мощта, че иначе лошо ни се пише
13:27 02.07.2026
53 Ами
До коментар #39 от "АБВ":Дигни си зад.ника и действай. С плямпане не става.😂😂😂
13:28 02.07.2026
54 Бай Ставри
13:29 02.07.2026
55 Жик так
До коментар #51 от "Артилерист":Ако Путин СПАЗВАШЕ МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ 1,4 милиона руснака щяха да са още живи.
13:30 02.07.2026
56 Вуте
13:31 02.07.2026