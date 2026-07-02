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Германската прокуратура обвини Украйна за саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г.
  Тема: Украйна

Германската прокуратура обвини Украйна за саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г.

2 Юли, 2026 12:40 1 588 56

  • северен поток-
  • газопровод-
  • германия-
  • украйна-
  • русия-
  • саботаж

Подводните газопроводи станаха обект на нападение с експлозиви през септември 2022 година - няколко месеца след пълномащабната инвазия на Русия

Германската прокуратура обвини Украйна за саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската прокуратура обвини украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите Северен поток малко след началото на руското нашествие в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян.

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Смята се, че Серхий К., "и други военнослужещи са изготвили, по искане на украинските власти, план за унищожаване на газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2", се казва в комюникето на прокуратурата.

Подводните газопроводи станаха обект на нападение с експлозиви през септември 2022 г.

Германската федерална прокуратура повдигна вчера обвинения срещу украински гражданин, обвинен в съучастие при организирането на саботажа през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2, предаде ДПА, позовавайки се на адвокатите му.

Федералната прокуратура не потвърди веднага подробностите по обвинителния акт.

Според информация на германските медии обаче федералните прокурори обвиняват заподозрения, идентифициран като Сергий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, във военни престъпления, предизвикване на експлозия и унищожаване на инфраструктура.

Следователите смятат, че Сергий К. е координирал операцията в Балтийско море, според по-ранни изявления на прокуратурата.

Комисия по държавна сигурност към Висшият регионален съд в Хамбург трябва сега да реши дали да приеме обвиненията и кога може да започне съдебния процес.

Експлозиите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г., нанесоха сериозни щети на газопровода, което доведе до пълното му спиране. Преди атаката "Северен поток 1" транспортираше руски природен газ до Германия, а "Северен поток 2" все още не беше влязъл в експлоатация.

През месеците след началото на войната в Украйна Москва намали неведнъж и дори на няколко пъти преустанови доставките по газопровода "Северен поток 1".

Украинецът Сергий К. беше арестуван през август миналата година, докато беше на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие, въз основа на европейска заповед за арест. Месеци наред той се съпротивляваше на екстрадицията си в Германия, като в един момент започна гладна стачка с твърдението, че бил подложен на малтретиране, отбелязва ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Геша

    39 0 Отговор
    Здравейте! Как сте?

    Коментиран от #8

    12:41 02.07.2026

  • 2 киевски зелен наркозависим

    54 2 Отговор
    Е ся ша опъна една бела защитна линийка и сядам на златния трон да измисля защитата.

    Коментиран от #24

    12:42 02.07.2026

  • 3 Григор

    64 1 Отговор
    Отказът от руски нефт и газ, ще срине най-мощната европейска икономика. В Германия фирмите започнаха да свиват производства и да освобождават хора.С втечнен американски газ, конкурентоспособна икономика не се развива. Няма как да стане!

    Коментиран от #52

    12:43 02.07.2026

  • 4 Терористична държава

    57 0 Отговор
    А няма ли да и наложат санкции ( на Украйна разбира се )?

    12:44 02.07.2026

  • 5 И какво ,като...,,обвини"...?!

    62 0 Отговор
    От сега се хващам на бас,че няма да има никакви,ама никакви санкции за Украйна!
    Напротив!
    Германия ще увеличи финансовата си и оръжейна ,,помощ" за Украйна!
    Всичко е фарс,всичко е ,,мижи да те лажем"...!
    Време е да ме триете...

    Коментиран от #33

    12:44 02.07.2026

  • 6 Меллем

    35 0 Отговор
    за моите очи...Мар0,а ти,да не втаса?

    Коментиран от #12

    12:44 02.07.2026

  • 7 РУСИЯ ЗАГУБИ

    2 40 Отговор
    МИЛИАРДИ.

    СЕГА КИТАЙ ГИ РАБОТИ КАКТО СИ ИСКА.

    БУНКЕРНИЯ СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    Коментиран от #13, #16, #27, #35

    12:45 02.07.2026

  • 8 Кои?!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Геша":

    Центовете,или копейките,че не става ясно ...?!

    Коментиран от #17, #26

    12:45 02.07.2026

  • 9 Бош и Фолксфаген

    21 1 Отговор
    Доволни сме ...Продължаваме в същия дух.

    Коментиран от #20

    12:45 02.07.2026

  • 10 укронюз

    39 0 Отговор
    Колко години ли, ще минат преди да обявят Окpaйна за терористична държава?

    12:46 02.07.2026

  • 11 Политкоректен

    19 1 Отговор
    Хайде сега с лошо.

    12:47 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СмОтани доЙчовци

    29 0 Отговор
    Да ви . на у дОйчовците смОтани. Тия ви гръмнаха газта, оскъпиха ви икономиката ,а вие им давате,давате да шОват,да пълнят безплатно гушата.

    12:49 02.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе,хе...!

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":

    Ти виж,че Китай ,,работи" целият свят...- включително САЩ...и Европа...!
    Или ти си си харесал Русия...😉?!

    12:49 02.07.2026

  • 17 Геша

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кои?!":

    Всички! Всички сме чада Божии! Амин!

    12:49 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Как смеят

    22 0 Отговор
    германците да правят такива неща? Ей сега ще изпълзи зеления и ще ги нахока и ще поика още пари и оръжие.

    12:51 02.07.2026

  • 20 САМО ДЕТО БОШ И ФОЛКСВАГЕН

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бош и Фолксфаген":

    Ще съкратят 150 000 германци и ще затворят 5-6 големи завода. Да благодарят на Зеленски и Урсула.

    12:51 02.07.2026

  • 21 Не само

    16 0 Отговор
    наредили но и участвали в изпълнението - физическото взривяване на тръбите с техническа подкрепа от страна на британия и сащ!

    12:52 02.07.2026

  • 22 Сталин

    26 0 Отговор
    Бандерите са чумата на Европа както чфутите са чумата на света

    12:52 02.07.2026

  • 23 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    Тая прокуратура ще бере ядове

    12:53 02.07.2026

  • 24 Мнение

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "киевски зелен наркозависим":

    По интересното е, какво ще отговорят сега всички политици, политолози, експерти, журналисти, и всичката купена био маса, собственост на такива като шорош?!

    Месеци и години подред обясняваха агресията на Путин, как за всичко бил виновен (вкл за взривения северен поток), а сега германската прокуратура погна "демократите" (нацитата със златните тоалетни чинии) в укрия?!

    Доста хора в България, слугуващи на чужди интереси, трябва да полежат зад решетките, за да им дойде акъла!

    12:54 02.07.2026

  • 25 Кравария убер алес

    19 0 Отговор
    Силно се съмнявам, че нещо ще има последствие. Зеленчука ще каже, че са захранвали руската военна машина и толкова. Мерц няма да смее да мъцне.. укрите са обяздили Евросъюза благодарение на Урсула и онези псевдо лидери на западните понита.

    Коментиран от #34

    12:54 02.07.2026

  • 26 Как кои,

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кои?!":

    шекелките!

    12:56 02.07.2026

  • 27 Браво

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":

    Може да се наведеш и по ниско! Зеленски не може да те стигне...

    12:57 02.07.2026

  • 28 Читател

    13 0 Отговор
    А добър ден трябваше 4 години да минат идиоти.

    12:58 02.07.2026

  • 29 Нещастници

    14 0 Отговор
    не виждам разлика между германските каски и албнаския реотан! то се вижда и на световното.... 5 г не стоплят! Те американците ги сготвиха вече няколко пъти.....

    12:59 02.07.2026

  • 30 Грмания

    16 0 Отговор
    се извинява на зеляния н@рком@н за обвиненията за северен поток и за компенсация му предлага още няколко милиарда евро. А обикновените германци разстърсиха страната с искането Мерц вън...

    13:00 02.07.2026

  • 31 Коста

    13 0 Отговор
    Украйна ще подчини Европа! Ще ги мачкат германци и френци и испанци и прочие мастии. Украйна е с най-голяма територия и население плъзнали като марокански скакалци из цяла Европа. И са по-опасни от арабите.

    13:02 02.07.2026

  • 32 жик так

    10 0 Отговор
    Почнаха да се събуждат тия , ама пак вероятно ще потулят нещата !

    13:02 02.07.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво ,като...,,обвини"...?!":

    големиБОКЛУЦИ саМОДЕРАТОРИТЕ НАЛИ?

    13:04 02.07.2026

  • 34 Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кравария убер алес":

    Укрите изобщо не са обяздили евросъюза!
    Кукловодите на урсулите им заповядват да действат по този начин, а именно счупване на ЕС, щото така или иначе тоя съюз бе създаден като противотежест на сащ!
    За обикновените украинци достига това което и за обикновените българи - нищо (да не пиша друго дума)!

    Зельо е една марионетка, спусната от същите глобаляги, за да изпълнява заръките им, дори да е до последния украинец!

    Именно затова е ултра важно да свалим всички чуждопоклонни политици в България, за да не могат да вредят повече!

    13:05 02.07.2026

  • 35 ха ха ха ...

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ ЗАГУБИ":

    Руския външен дълг 300 милиарда и може да го плати дори само със запорираните сметки .
    А външния дълг на ЕС 15 трилиона ...и не могат да извадят 5€ на кръст да дадат на зеления за това теглят заеми .

    Сега измислиха нова схема - да плащаме по 3€ за стоки от Китай !

    Коментиран от #37

    13:07 02.07.2026

  • 36 Бош и Фоксфаген

    6 0 Отговор
    Зеля гръмна тръбата и доичланд заплува в лай...та.

    13:08 02.07.2026

  • 37 събират от всичко

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "ха ха ха ...":

    Трябват пари за Зеленски и оръжейните компании.

    13:10 02.07.2026

  • 38 Механик

    7 0 Отговор
    Нещо, санкциЙ няма ли да наложим на Русия? Давайте 98-мия пакет!
    Абе, че по-добре Тръмп пак да победи Иран! Там поне вече сме му хванали цаката и можем да го правим по 3 пъти на ден.

    13:10 02.07.2026

  • 39 АБВ

    9 0 Отговор
    "Германската прокуратура обвини Украйна за саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г."

    Явно съдът има обосновано предположение за извършено от държавата Украйна престъпление. Тази държава има своето ръководство, което е разпоредило извършването му.
    Да започваме със санкциите срещу държавата Украйна и ръководителите и, имащи властта да разпоредят извършване на престъпление срещу целия ЕС !

    Коментиран от #42, #50, #53

    13:10 02.07.2026

  • 40 И сега не ви ли е срам

    5 0 Отговор
    че спонсорирахте тероризъм и той по ирония на съдбата удари вас! 😄

    13:16 02.07.2026

  • 41 Зеля

    3 0 Отговор
    Разберете ме бре хора!Аз нямам вина че Монако нямат тръби..

    13:21 02.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Либерал Жълтопаветников

    3 0 Отговор
    Това е демократичен саботаж, демократични са и взривните материали. Това е защита на евро-атлантическите ценности ! Слава Кокаине ! Слава !!!

    13:23 02.07.2026

  • 44 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Да напомня на тъППопитеците - немската страна беше съсобственик в този мегапроект.

    13:24 02.07.2026

  • 45 Жожоба

    4 0 Отговор
    Укрите са новия "благословен" народ. Така ги научиха розовите понита. И атомна бомба да взривят, ще им бъде простено и оправдано. Розовите създадоха 1 милион убийци, които ще плъзнат из света , когато русите приключат с Украйна. За СБУ иде реч. И ще си търсят благословиите ,защото розовите им обясниха, че всички ние сме им длъжни... Защитници на Европа били... ПП Де Би ли.

    13:24 02.07.2026

  • 46 Няма

    4 0 Отговор
    ли да поискате арест за хората от "украинските власти" разпоредили взривяването или на същите власти ще изпратите помощ от милиарди евро за оръжие с което да правят нови поразии?

    13:25 02.07.2026

  • 47 И кво?

    1 3 Отговор
    На Пусин така и така ме му трябва.Ми...

    13:25 02.07.2026

  • 48 Е, можеше да не чакат

    1 0 Отговор
    5 години. То си беше ясно кой думна тръбата

    13:25 02.07.2026

  • 49 еврооптимист с зелена еко перка отзад

    3 0 Отговор
    Немско шоу!Ни световно по футбол продължаваме ни газ ни бош ни фоксфаген.Но пък си имаме урсулизация и деменокрация...

    13:25 02.07.2026

  • 50 Аааааа нема,нема

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Милиарди ще се наливат за млатене на ватенките!

    13:26 02.07.2026

  • 51 Артилерист

    3 1 Отговор
    Всички от киеската хунта ще бъдат издирени, хванати и съдени за престъпленията си. Руската прокуратура работи активно по събиране и обобщаване на фактите за извършените престъпления по извършване на преврата, Майдана, убийството на мирните хора в Донбас, изгорените живи в Одеса и др. Този съд се подготвя да бъде по истинските правни международни норми, а не по монополната тенденциозност на западната хегемония. Отделно дето западните "прависти" са по епщайновски морално укорими. Казаното от Тръмп, че международното право е за слабаци, не е случайно изтървана фраза. Това е манталитет на водещите европейски държави-десетина бивши империалистически империи, олицетворени сега от "тройката" Германия, Англия и Франция-които са свикнали със сила да налагат грабителския си нагон. Пред целия свят не бяха приложени ПРИЕТИТЕ, ПОДПИСАНИ СЪС ЗАПАДНИ ГАРАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МИНСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ! Затова сега Русия ще съди престъпниците с нов международен съд-вероятно евразийски-след края на войната в Украйна...

    Коментиран от #55

    13:27 02.07.2026

  • 52 Абсолютно, но това ще повлече

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Григор":

    Цяла Европа. За БГ да не говорим...така че надявайте се Германия да си върне мощта, че иначе лошо ни се пише

    13:27 02.07.2026

  • 53 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Дигни си зад.ника и действай. С плямпане не става.😂😂😂

    13:28 02.07.2026

  • 54 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Те сега зеления плъх на три линии, ще повика Сирски и ще му разпореди да посети с войски тези прокурори и да си поговори с тях, както с Орбан.

    13:29 02.07.2026

  • 55 Жик так

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Артилерист":

    Ако Путин СПАЗВАШЕ МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ 1,4 милиона руснака щяха да са още живи.

    13:30 02.07.2026

  • 56 Вуте

    1 0 Отговор
    Този терористичен акт пряко вреди на Европа. Оставете я Русия на страна, но ако някой вреди на европейската икономика то той трябва да бъде наказан, а не подпомаган.

    13:31 02.07.2026

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