Чешките служби разследват възможна руска следа в пожара в отбранително предприятие
Чешките служби разследват възможна руска следа в пожара в отбранително предприятие

23 Март, 2026 19:21 811 28

Пламъците повредиха производствени цехове и стока на склад, но не попречиха на планирана доставка на 40 щурмови дрона за Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чешката полиция и отбранителната компания ЛПП, произвеждаща дронове за Украйна, разследват пожара в завод в Пардубице за възможни връзки с руски интереси, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на ЛПП, съобщи БТА.

Органите на реда разглеждат случая като умишлена атака, след като чешки медии получиха имейли от организация, протестираща срещу производството на оръжие за Израел, която пое отговорност за пожара.

Пламъците, които избухнаха в петък, повредиха производствени цехове и стока на склад, но не попречиха на планирана доставка на 40 щурмови дрона за Украйна, посочи ЛПП, чието предприятие се намира на 120 км източно от Прага.

"Въпреки че антиизраелска организация пое отговорност за нападението, ние, заедно с полицията, проверяваме и други възможни подбуди, включително евентуална руска връзка", посочи компанията и по този начин потвърди разпространена по-рано от чешкия новинарски сайт "Одкрито" информация.

ЛПП каза, че не произвежда техника за Израел и няма никакво сътрудничество с израелското отбранително дружество "Елбит Системс". Компанията заяви, че през 2023 г. действително са били обявени такива намерения, но допълни, че те така и не са се осъществили.

Чешкият всекидневник "Млада фронта днес" цитира източници, според които по първоначални сведения именно продукцията от дронове за Украйна на ЛПП е била истинската мишена на атаката, която е била прикрита като антиизраелски акт.

Полицията съобщи, че разследва различни версии, но отказа да коментира възможна руска връзка.

Русия, която нахлу в Украйна през 2022 г., редовно отрича обвиненията, че извършва хибридни атаки в страни от ЕС, окачествявайки ги като безпочвени и породени от русофобия, отбелязва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На чех

    16 6 Отговор
    да не вярваш.

    Коментиран от #3

    19:24 23.03.2026

  • 2 Исторически факти

    14 3 Отговор
    Баширов и Петров са ходили на разходка

    19:24 23.03.2026

  • 3 Исторически факти

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "На чех":

    Маминкооо, пак напълних памперса

    19:26 23.03.2026

  • 4 На петата година:

    8 2 Отговор
    Путин разреши да се стреля с автомати по дронове.
    😁

    19:27 23.03.2026

  • 5 Пич

    19 4 Отговор
    Потвърждавам!!! Лично Путин беше, аз го видях! Беше наалупил каскет и тъмни очила за да не го познаят, извади една запалка Зипо, и като я метна..... Ей, немат ли си руски запалки тези президенти...

    19:27 23.03.2026

  • 6 Боко

    7 1 Отговор
    Кой ми ср💩 у гащите 🤪

    19:30 23.03.2026

  • 7 Да де

    11 1 Отговор
    Отбранително предприятие, колкото и нато е отбранително предприятие.

    19:30 23.03.2026

  • 8 Нищо чудно.

    4 11 Отговор
    На Гебрев складовете, кой ги подпали - руски агенти.

    Коментиран от #15

    19:32 23.03.2026

  • 9 Дзак

    3 2 Отговор
    Някога Елбит системс предлагаха системи за видео окачествяване при отпечатване. Приложение в промишлеността!

    19:33 23.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    10 4 Отговор
    Ей ка па не се бяхме сетили, че е Русия :D :D :D
    Кретенията в Европа вече е на токсични нива и то си личи от последствията

    19:34 23.03.2026

  • 11 Ами

    9 3 Отговор
    Айде сега ... Приказки от селски вечеринки.
    Не били произвеждали за Израел :)
    Те и индийците не произвеждаха дронове за Израел,
    ама там не ги запалиха а направо ги думнаха.
    Загинаха седем души и над 20 бяха ранени.

    19:35 23.03.2026

  • 12 Руските

    8 2 Отговор
    следи станаха повече от дупките по нашите пътища.

    19:36 23.03.2026

  • 13 А ГДЕ

    11 4 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #25

    19:36 23.03.2026

  • 14 пешо

    6 2 Отговор
    да разследват че руснаците са сложили пожарната на пътя на канадския самолет

    19:38 23.03.2026

  • 15 Нормално

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо чудно.":

    Така се полага на търговците на смърт бивши комунета.

    19:38 23.03.2026

  • 16 пешо

    6 1 Отговор
    марооо за тебе дъно няма

    19:39 23.03.2026

  • 17 ха ха

    4 2 Отговор
    запален е поради остра липса на бира

    19:40 23.03.2026

  • 18 Хм...

    5 4 Отговор
    Крайно време е Путин да спре с лиготийте и да почне с ракетите.
    Освен ако умишлено не бави войната, което също е вариант.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    Коментиран от #24

    19:41 23.03.2026

  • 19 Раша

    5 5 Отговор
    е основата на тероризма!

    19:42 23.03.2026

  • 20 ААА

    3 4 Отговор
    А в продънената от руски агенти България как върви разследването за същото него?

    19:42 23.03.2026

  • 21 Специалноста

    3 3 Отговор
    на руския президент е ,,саботажно дело"!

    19:43 23.03.2026

  • 22 Руската милиция

    3 3 Отговор
    още ли е с Москвичи?

    19:50 23.03.2026

  • 23 Град Козлодуй..

    5 2 Отговор
    Путин е! Путин е!🐵

    19:50 23.03.2026

  • 24 Ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    Тя Русийката е под вода, потъна като Титаник. Ти още се надяваш на нещо.!

    20:13 23.03.2026

  • 25 Работи си

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "А ГДЕ":

    Подготвя се да става заместник на Урсула.

    20:14 23.03.2026

  • 26 Г.Димитров

    1 0 Отговор
    путин беше :)
    той лично подпали цяла чехия

    20:16 23.03.2026

  • 27 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 1 Отговор
    60 Дрона и

    Преносът на Руски Нефт

    През Балтика е преустановен.

    Как дела

    Как Движуха бре Чебурашки ?

    ГДЕ ПВО?

    20:19 23.03.2026

  • 28 По интересно е

    0 1 Отговор
    Как ще организират

    ТЕАТРОТО

    Със Покушението срещу Орбан.

    Искаха Орбан Тъпана да го изкарат Мъченик

    За да спечели Изборите.

    Сега да видим какво
    Ще измислят .

    20:21 23.03.2026

