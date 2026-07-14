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Опозицията в Северна Македония: Гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, управлението на Мицкоски е пълен провал

Опозицията в Северна Македония: Гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, управлението на Мицкоски е пълен провал

14 Юли, 2026 20:50 847 18

  • северна македония-
  • венко филипче-
  • сдсм-
  • вмро-дпмне-
  • християн мицкоски

Промените в правителството на Северна Македония няма да донесат промяна, заяви председателят на опозиционния СДСМ

Опозицията в Северна Македония: Гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, управлението на Мицкоски е пълен провал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в правителството на Северна Македония няма да донесат съществена промяна за държавата, защото това е „само нова версия на същото некомпетентно правителство”, което не е успяло да отговори на нито един ключов проблем на гражданите, заяви председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче на пресконференция днес. Изказванията му идват, след като снощи парламентът на страната подкрепи смяната на осем министри в правителството на Християн Мицкоски, предаде БТА.

По думите на председателя на СДСМ резултатите от управлението на ВМРО-ДПМНЕ са видими – икономиката е в застой, стандартът на живот се понижава, гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, като в застой е и европейският път на страната.

След една от обявените почивки на заседанието вчера, което продължи повече от 12 часа и беше белязано от напрежение, от парламентарната група на СДСМ обявиха, че един от министрите на Мицкоски – Иван Стоилкович, който е бивш министър за връзките между общностите и настоящ за местното самоуправление – е обиждал и нагрубявал депутати от опозиционната партия. От СДСМ и други опозиционни партии поискаха председателят на парламента Африм Гаши да вземе мерки и напуснаха пленарната зала.

За Венко Филипче вчерашният „хаос в парламента е театър” за прикриване на пълния провал и липсата на резултати от управлението на правителството на Мицкоски, както и опит за създаване на „алиби за предсрочни избори“.

„И когато няма резултати, когато няма решения, Мицкоски обижда и заплашва депутатите в парламента. Той нарича гражданите "утайка на обществото", "гризачи", "мекотели", избирал е всякакви обидни думи, а сега е започнал да обижда и депутати в парламента. Обидите говорят много повече за него. Това университетски преподавател ли е? Това премиер ли е?“, реагира Филипче. Според него извинението на Мицкоски „пред празна зала” е „срамежливо, принудено „извинявай“, което не може да заличи обидите и поведението му”.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    При сиа приключи

    20:53 14.07.2026

  • 2 Що е маке

    5 1 Отговор
    Все е лай. но!

    20:54 14.07.2026

  • 3 Град Крива паланка

    4 1 Отговор
    Българите са виновни ,те създават предпоставки за манипулации и спекула като вдигат цените в Македония

    20:54 14.07.2026

  • 4 Правителството

    4 0 Отговор
    на Ицо Мицо е ръката на Белград

    20:56 14.07.2026

  • 5 Аз съм веган

    6 0 Отговор
    Напомням-сърбетата,раша и бг копейките създадоха македонската нация

    20:58 14.07.2026

  • 6 фхфф

    4 0 Отговор
    На мицко фирмите в бгето вадят луди пари и сърбите превеждат всеки месец ,какво му трябва ЕС.Дървените македонски тикви лесно се манипулират.

    21:01 14.07.2026

  • 7 1488

    2 1 Отговор
    а тука румен как да го коментираме ???

    Коментиран от #9

    21:01 14.07.2026

  • 8 а вие цъфтим

    0 0 Отговор
    Един лив стана едно евро ..... Но по важно е другия не Ганя....

    21:04 14.07.2026

  • 9 Аз съм веган

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Винаги като национален предател.

    21:05 14.07.2026

  • 10 Ще стане по лошо .

    2 0 Отговор
    Македония е на Българите .

    21:08 14.07.2026

  • 11 Македонците

    1 0 Отговор
    са извънземни.

    21:08 14.07.2026

  • 12 МАКЕТАТА

    0 0 Отговор
    Да не са ги набутали и тях в юрозоната?

    21:09 14.07.2026

  • 13 Чети тук .

    0 0 Отговор
    Скумрията в Лидъла беше 7/ 8 лева
    сега е 17/ 18 лева

    Коментиран от #17

    21:11 14.07.2026

  • 14 Расисти с промити мозъци .

    1 0 Отговор
    Празни глави .

    21:13 14.07.2026

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    От тоя чвор Мицко какво може да се очаква? Дървена глава, без нормална мисъл за бъдещето на страната! Всеки ден националистическите медии сипят огън и жупел срещу БГ, заливат народа със статии за македонисткия идентитет, като че ли някой иска да им го открадне, защото РСМ е Монако, ОАЕ или Люксенбург! Вече загубиха 9 г. и ще станат 90 г., да стискат “идентитетот”. Простотия до шия! Тия промени са “Пременил се Илия, пак в тия”! Не знам до кога ще го търпи народа. Иначе икономическите проблеми са на всякъде! Сега им предстои 5-7 ч. висене на гръцката граница за регистрация за влизане в шенгенска зона, при 40С за “велики одмор” и Мицко мълчи!

    21:16 14.07.2026

  • 16 Овчар

    3 0 Отговор
    Македонците вече не са определящ фактор в държавата си и това не е тайна за никой...! Албанците движат нещата и се справят дяволски добре...! В един момент македонци ще плащат затова че живеят в собствената си държава..!

    Коментиран от #18

    21:18 14.07.2026

  • 17 Ицо Певеца

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чети тук .":

    Ама черноморска ли е?

    21:30 14.07.2026

  • 18 Аааааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Овчар":

    Много имат БГ пасоши ама се крият.
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при получаване на българско гражданство да се рецитира "Аз съм Българче" .....и да се ДОКУМЕНТИРА!!!

    21:37 14.07.2026

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