Опозицията в Северна Македония: Гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, управлението на Мицкоски е пълен провал

Промените в правителството на Северна Македония няма да донесат съществена промяна за държавата, защото това е „само нова версия на същото некомпетентно правителство”, което не е успяло да отговори на нито един ключов проблем на гражданите, заяви председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче на пресконференция днес. Изказванията му идват, след като снощи парламентът на страната подкрепи смяната на осем министри в правителството на Християн Мицкоски, предаде БТА.
По думите на председателя на СДСМ резултатите от управлението на ВМРО-ДПМНЕ са видими – икономиката е в застой, стандартът на живот се понижава, гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, като в застой е и европейският път на страната.
След една от обявените почивки на заседанието вчера, което продължи повече от 12 часа и беше белязано от напрежение, от парламентарната група на СДСМ обявиха, че един от министрите на Мицкоски – Иван Стоилкович, който е бивш министър за връзките между общностите и настоящ за местното самоуправление – е обиждал и нагрубявал депутати от опозиционната партия. От СДСМ и други опозиционни партии поискаха председателят на парламента Африм Гаши да вземе мерки и напуснаха пленарната зала.
За Венко Филипче вчерашният „хаос в парламента е театър” за прикриване на пълния провал и липсата на резултати от управлението на правителството на Мицкоски, както и опит за създаване на „алиби за предсрочни избори“.
„И когато няма резултати, когато няма решения, Мицкоски обижда и заплашва депутатите в парламента. Той нарича гражданите "утайка на обществото", "гризачи", "мекотели", избирал е всякакви обидни думи, а сега е започнал да обижда и депутати в парламента. Обидите говорят много повече за него. Това университетски преподавател ли е? Това премиер ли е?“, реагира Филипче. Според него извинението на Мицкоски „пред празна зала” е „срамежливо, принудено „извинявай“, което не може да заличи обидите и поведението му”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
20:53 14.07.2026
2 Що е маке
20:54 14.07.2026
3 Град Крива паланка
20:54 14.07.2026
4 Правителството
20:56 14.07.2026
5 Аз съм веган
20:58 14.07.2026
6 фхфф
21:01 14.07.2026
7 1488
Коментиран от #9
21:01 14.07.2026
8 а вие цъфтим
21:04 14.07.2026
9 Аз съм веган
До коментар #7 от "1488":Винаги като национален предател.
21:05 14.07.2026
10 Ще стане по лошо .
21:08 14.07.2026
11 Македонците
21:08 14.07.2026
12 МАКЕТАТА
21:09 14.07.2026
13 Чети тук .
сега е 17/ 18 лева
Коментиран от #17
21:11 14.07.2026
14 Расисти с промити мозъци .
21:13 14.07.2026
15 Перо
21:16 14.07.2026
16 Овчар
Коментиран от #18
21:18 14.07.2026
17 Ицо Певеца
До коментар #13 от "Чети тук .":Ама черноморска ли е?
21:30 14.07.2026
18 Аааааааа
До коментар #16 от "Овчар":Много имат БГ пасоши ама се крият.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при получаване на българско гражданство да се рецитира "Аз съм Българче" .....и да се ДОКУМЕНТИРА!!!
21:37 14.07.2026