Опозицията в Северна Македония: Гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, управлението на Мицкоски е пълен провал

Промените в правителството на Северна Македония няма да донесат съществена промяна за държавата, защото това е „само нова версия на същото некомпетентно правителство”, което не е успяло да отговори на нито един ключов проблем на гражданите, заяви председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче на пресконференция днес. Изказванията му идват, след като снощи парламентът на страната подкрепи смяната на осем министри в правителството на Християн Мицкоски, предаде БТА.

По думите на председателя на СДСМ резултатите от управлението на ВМРО-ДПМНЕ са видими – икономиката е в застой, стандартът на живот се понижава, гражданите са изправени пред нови ценови шокове всеки ден, като в застой е и европейският път на страната.

След една от обявените почивки на заседанието вчера, което продължи повече от 12 часа и беше белязано от напрежение, от парламентарната група на СДСМ обявиха, че един от министрите на Мицкоски – Иван Стоилкович, който е бивш министър за връзките между общностите и настоящ за местното самоуправление – е обиждал и нагрубявал депутати от опозиционната партия. От СДСМ и други опозиционни партии поискаха председателят на парламента Африм Гаши да вземе мерки и напуснаха пленарната зала.

За Венко Филипче вчерашният „хаос в парламента е театър” за прикриване на пълния провал и липсата на резултати от управлението на правителството на Мицкоски, както и опит за създаване на „алиби за предсрочни избори“.

„И когато няма резултати, когато няма решения, Мицкоски обижда и заплашва депутатите в парламента. Той нарича гражданите "утайка на обществото", "гризачи", "мекотели", избирал е всякакви обидни думи, а сега е започнал да обижда и депутати в парламента. Обидите говорят много повече за него. Това университетски преподавател ли е? Това премиер ли е?“, реагира Филипче. Според него извинението на Мицкоски „пред празна зала” е „срамежливо, принудено „извинявай“, което не може да заличи обидите и поведението му”.