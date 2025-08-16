Нови сблъсъци в Сърбия между протестиращи и полицаи

Група протестиращи са влезли в сблъсъци с полицията на антиправителствения протест, организиран снощи в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Протести се проведоха снощи и в още няколко сръбски града, предаде БТА.
След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.
В Белград протестиращите се събраха на няколко централни точки и в кварталите Нови Белград и Земун. Протестиращите в кварталите се опитаха да се присъединят към протеста в центъра, но полицията не им позволи.
Късно вечерта се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция на централното кръстовище на улиците "Неманина" и "Кнез Милош". Протестиращите са използвали фойерверки и други пиротехнически средства, а полицията е използвала сълзотворен газ, за да измести тълпата от кръстовището.
От сръбската Спешна помощ съобщиха, че са реагирали на десетина обаждания за пострадали по време на протеста в Белград, пише сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.
Днес студентите, организатори на протеста, призоваха в профила си в Инстаграм протестиращите да не ходят на протести без "основна екипировка: очила и нещо, с което да прикриете устите си в случай на сълзотворен газ".
Протест бе организиран и в Нови Сад, като към гражданите се присъединиха и белградски моторджии в знак на солидарност с шофьор на мотор, който по думите им, е бил пребит на протест в Белград на 13 август. В протеста се включиха и колоездачи.
Протестът е преминал предимно спокойно. Изданието "Информър" съобщи обаче, че техен репортер и оператор са били нападнати по време на протеста. Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич призова за спешна реакция на отговорните държавни органи.
Протести се проведоха снощи и в Чачак, Валево, Кралево, Крушевац, Шапац и Лесковац.
Вследствие на протестите в последните дни сръбското Министерство на вътрешните работи задвижи акция за арести на протестиращи заради насилие срещу полицията. Късно снощи вътрешният министър Ивица Дачич каза, че в снощните протести са пострадали шестима полицаи и са арестувани 38 души. С това общият брой на пострадалите полицаи нараства на 127, а на арестуваните граждани - на 182.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки ден, всеки час
17:59 16.08.2025
2 българин
Коментиран от #13
17:59 16.08.2025
3 Кариера
18:01 16.08.2025
4 Водеща
18:01 16.08.2025
5 ЩЕШЕ ДА БЪДЕ НОВИНА
18:03 16.08.2025
6 Дано има
18:04 16.08.2025
7 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #9
18:08 16.08.2025
8 Васил
Коментиран от #11
18:15 16.08.2025
9 666
До коментар #7 от "БгТопИдиот🇧🇬":Пр 0 стият Вучич защо не е арестувал соросите на нпо хранилка???.
Коментиран от #10
18:16 16.08.2025
10 и няма протести на "гражданското обществ
До коментар #9 от "666":Путин забрани еврейските нпо-та в Русия
18:17 16.08.2025
11 напротив
До коментар #8 от "Васил":По-големи овце са, защото скачат срещу този, който се опитва да направи Сърбия отново суверенна държава. Това, че Вучич иска да прибере златото на Сърбия обратно в страната, направо скъса нервите на тези, които го държат. Затова е майдана, някой не иска Сървия да е независима държава, която държи активите си в собствените си ръце. И колко да са умни сърбите, които вместо да подкрепят лидера си, искат да го свалят от власт?
18:37 16.08.2025
12 СКОРО И У НАС!
НЕ ИСКАМЕ €вро, НЕ ИСКАМЕ Н€О-КОМУНИ$ТИ Г€РБ, Б$П, ДП$, НЕ ИСКАМЕ €вро-дж€н дъри ПП-ДБ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ОСТАВКА ЗА К А Р М А З Ъ Ф А Т М А К!
80г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
18:50 16.08.2025
13 оня с коня
До коментар #2 от "българин":не знам при кой Пророк си ходил на Уроци,но определено си си дал парите на вятъра- ПАДНЕ ЛИ Вучич,Сърбия ще се сдобие с тово ПРО-европейско управление и скоропостижно влиза в ЕС и НАТО,след което тръгва по нашия път към Шенген и Еврозоната.Всъщност и за това са Размириците - да бъде ГЪТНАТ вучич и зависимостта от Русия да бъде ликвидирана!
18:50 16.08.2025
14 Вучич е пътник
Коментиран от #15
19:10 16.08.2025
15 оня с коня
До коментар #14 от "Вучич е пътник":Ти уби Змея - Баш пък Мацква?Струпал е Пари за поне 10 Живота напред,така че не само ще се локализира на място Богоугодно със всички Екстри,ами и наследниците му ще му издигнат Паметник за Чудо и Приказ!:)
19:23 16.08.2025