Хърватия призова гражданите си да не пътуват в Сърбия

18 Август, 2025 09:00 1 057 7

Вчера в Сърбия бе арестуван хърватски гражданин по обвинение, че е участвал в антиправителствен протест в Белград

Хърватия призова гражданите си да не пътуват в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватското външно министерство призова гражданите на страната да не пътуват в Сърбия, освен ако не е необходимо, докато траят антиправителствените протести, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

"Препоръчва се отлагане на всички пътувания, които не са необходими, повишено внимание, следене на актуалната ситуация и детайлно информиране преди пътуване, особено в светлината на неоснователните действия на органите на Република Сърбия спрямо хърватски граждани", пише в изявление на министерството.

Вчера в Сърбия бе арестуван хърватски гражданин по обвинение, че е участвал в антиправителствен протест в Белград и е нападнал представители на сръбската жандармерия. След това той бе репатриран обратно в Хърватия, като му бе наложена парична глоба и забрана за влизане на територията на Сърбия в продължение на година. Хърватинът твърди, че не е присъствал на протестите.

"С оглед на това, че често се блокират пътни артерии заради гражданските протести, е важно да се има предвид, че е невъзможно предварително да се прецени състоянието на трафика и възможни други обстоятелства, които могат значително да повлияят на пътуването в цялата страна. Съветваме хърватските граждани да избягват места, на които се събират по-голям брой хора", предупреждава още хърватското външно министерство.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сократ

    12 5 Отговор
    На Вучич му спретнаха цветна революция. Така ще е, като не иска да се подчини на евроесесовците.

    Коментиран от #3

    09:05 18.08.2025

  • 2 ПЛАТЕНИ ДВИЖЕНИЯ

    6 3 Отговор
    Явно Сорос използва и хървати.

    Коментиран от #4

    09:20 18.08.2025

  • 3 гьотлак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сократ":

    ти не пили бучиниш?

    09:35 18.08.2025

  • 4 Шорош

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПЛАТЕНИ ДВИЖЕНИЯ":

    е нали и на теб ти плащам за сенсуални услуги

    09:36 18.08.2025

  • 5 Тиква

    3 1 Отговор
    Окранацюгския сценарий,майдани и слагат своите,атлантици, фашизма в действие.каи,маи,.

    09:38 18.08.2025

  • 6 Абе

    2 2 Отговор
    Защо сърбите не искат руский мир

    10:00 18.08.2025

  • 7 Скоро

    2 0 Отговор
    И в расия ще е така,цветна револьоция с цветовете на дъгата

    10:01 18.08.2025

