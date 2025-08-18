Хърватия призова гражданите си да не пътуват в Сърбия

Хърватското външно министерство призова гражданите на страната да не пътуват в Сърбия, освен ако не е необходимо, докато траят антиправителствените протести, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

"Препоръчва се отлагане на всички пътувания, които не са необходими, повишено внимание, следене на актуалната ситуация и детайлно информиране преди пътуване, особено в светлината на неоснователните действия на органите на Република Сърбия спрямо хърватски граждани", пише в изявление на министерството.

Вчера в Сърбия бе арестуван хърватски гражданин по обвинение, че е участвал в антиправителствен протест в Белград и е нападнал представители на сръбската жандармерия. След това той бе репатриран обратно в Хърватия, като му бе наложена парична глоба и забрана за влизане на територията на Сърбия в продължение на година. Хърватинът твърди, че не е присъствал на протестите.

"С оглед на това, че често се блокират пътни артерии заради гражданските протести, е важно да се има предвид, че е невъзможно предварително да се прецени състоянието на трафика и възможни други обстоятелства, които могат значително да повлияят на пътуването в цялата страна. Съветваме хърватските граждани да избягват места, на които се събират по-голям брой хора", предупреждава още хърватското външно министерство.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.