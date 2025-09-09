Новини
Еврокомисарят по разширяването: Имаме проблем в Белград

9 Септември, 2025 13:08 637 14

Очакваме полицията да действа по подходящ начин и да зачита основните права, каза Марта Кос

Еврокомисарят по разширяването: Имаме проблем в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос каза, че „сериозното насилие и вандализъм“ по улиците на Сърбия трябва незабавно да спрат и разкритикува обидите, отправени към членове на Европейския парламент от високопоставени сръбски представители, съобщават сръбските медии, цитирани от БТА.

„Имаме проблем в Белград. Очакваме полицията да действа по подходящ начин и да зачита основните права", каза Кос след разговор вчера с австрийския външен министър Беате Майнъл-Райзингер.

Кос добави, че изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, в които са отправили обиди към евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в петък в северния сръбски град Нови Сад, няма да подобрят мнението за ЕС в Сърбия, съобщи агенция Бета.

"Ако наричате депутати от Европейския парламент измет, това показва съмнително разбиране за демокрацията," каза Марта Кос.

Няколко хиляди души се събраха в Нови Сад в петък, настоявайки за предсрочни избори, в поредния от вълна студентски протести в Сърбия, предизвикана от срутване на козирката на жп гарата в града през ноември, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

В обръщението си след протеста в Нови Сад Вучич заяви, че на демонстрантите е „помагала измет от Европейската зелена партия, най-лошата европейска измет, която е дошла в Нови Сад тази вечер да подкрепи това насилие“. Той отбеляза, че присъствалите на протеста евродепутати ще бъдат съдебно преследвани в съответствие със сръбското законодателство.

Две парламентарни групи в Европейския парламент осъдиха реакцията на полицията към демонстрантите в Нови Сад и обидите, отправени към Зелените от сръбския президент.

На петъчния протест в Нови Сад полицията използва палки, бронирани машини и сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се, след което малка група маскирани демонстранти нападна полицейския кордон пред сградата на Философския факултет, припомня Радио Свободна Европа.

Протестиращите обвиниха силите на реда в прекомерна употреба на сила, което беше отречено от полицията и властите.

Кос посъветва сръбските власти да се съсредоточат върху реформите за членство в ЕС, за които са поели ангажимент пред нея и пред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Изградете независимо правосъдие, което ще се бори ефективно с корупцията. Освободете медиите и им дайте възможност да информират независимо. Осъществете изборни реформи, които ще гарантират, че само волята на сръбските граждани ще определи мнозинството в парламента, каза Кос.

По думите ѝ това е възможен начин за излизане от кризата. Тя отбеляза, че демокрацията и върховенството на закона са изисквания, които се подразбира, че трябва да се прилагат от страните кандидатски за членство в ЕС.


  • 1 си дзън

    5 7 Отговор
    Белград да се разширява към русията бе. Ша станат цяло стадо Троянски коне - Унгария,
    Словакия, България...

    13:10 09.09.2025

  • 2 Ха-ха-ха....

    17 3 Отговор
    Ний сме член на ЕС,имаме изградено правосъдие,което успешно се бори с корупцията ,шъ Умра от смях

    Коментиран от #12

    13:14 09.09.2025

  • 3 колко пъти да го повтарям?

    2 11 Отговор
    Нет Сърбия, нет проблем.

    13:16 09.09.2025

  • 4 Поредна либерална ЕС лъжа!

    15 1 Отговор
    И като изтъкнат че всичко това е заради козирката, голям смях пада! Сорос е хвърлил много пари на сръбските саполанковци!

    13:17 09.09.2025

  • 5 АМИ СИЧКИ

    6 0 Отговор
    ЕВРОДЕБИ.....ЛИ ИМАТ ПРОБЛЕМ
    МЕНТАЛЕН
    ЛЕКУВА СЕ С ЛОПАТКА

    13:24 09.09.2025

  • 6 Зелен

    6 0 Отговор
    На Зелената партия в Германия дължим отказа от руския газ, който ни постави в тотална зависимост от САЩ., както и многобройните идиотски "зелени" инициативи. Сега виждаме и директна намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Май сме го виждали това някъде.

    13:26 09.09.2025

  • 7 Лопата с чип

    7 0 Отговор
    Значи , в Сърбия пада козирката,умират 16 човека , и настава "цветна революция".
    Забележете, протестите са против правителството - за корупция.
    Е, и поляти с пари от Сорос.
    В Португалия пада вагона , умират -за сега 17 човека.
    Ама няма "цветрна революция"!!! ЗАЩО???
    А да не говорим за военният преврат в Украйна, маскиран като "революция", че там и доста народ измря!
    Е, ка да разбираме този европейски феномен???
    Самитре сърби никога не са искали да влизат в черната дфупка, наречена ЕРС.
    То и българите не искахме, но никой не ни пита!
    И г-жа Марта Кос ни убеждава, че - видители , Украйна може да стане член на ЕС , но Сърбия неможе!!!

    13:26 09.09.2025

  • 9 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Като не могат да навредят на Русия, злобарите ръфат всеки които има отношение с тях.
    Жалка безпомощна работа. Тия съвсем се 💩 💩💩. Падението е тотално.

    13:31 09.09.2025

  • 10 Руски болшевизъм и фашизъм

    0 0 Отговор
    НЕ ПУБЛИКУВАМ ВИДЕОТО НА ТОВА ЗВЕРСКО МАСОВО УБИЙСТВО.
    ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ - Откровено брутален руски авиобомбен удар по село Ярова в Донецка област. Директно върху хора. Обикновени цивилни. В момента, в който се издаваха пенсии. Според предварителна информация броят на загиналите е повече от 20 души. Няма думи...
    Съболезнования на всички роднини и приятели на загиналите.
    Подобни удари от страна на Русия определено не бива да остават без подходяща реакция от света. Руснаците продължават да унищожават живот, но избягват нови силни санкции, нови силни удари. Светът не бива да мълчи. Светът не бива да бездейства. Съединените щати се нуждаят от реакция. Европа се нуждае от реакция. Г-20 се нуждае от реакция. Необходими са силни действия, за да спре росия да носи смърт.
    ДА ГОРЯТ В АДА УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ.

    13:38 09.09.2025

  • 12 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха....":

    чакаш! Родна копейка, изпълни си заканата, ама буквално!

    13:42 09.09.2025

