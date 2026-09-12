Избори в Швеция: Опозицията води с крехка преднина

Броени часове преди парламентарните избори в Швеция на 13 септември, политическото напрежение в страната достига своя пик. Последните социологически данни показват изключително оспорвана надпревара, в която лявоцентристкият опозиционен блок запазва минимална преднина, но управляващата дясна коалиция бързо стопява дистанцията.

Според финалните проучвания, публикувани от Шведското национално радио, както и от водещите ежедневници Aftonbladet и Dagens Nyheter (DN), подкрепата за управляващия блок на премиера Улф Кристершон и неговия съюзник – антиимиграционната партия „Шведски демократи“, варира между 47.6% и 49.0% (Reuters, 11 септември 2026 г.). Това им отрежда между 169 и 174 места в 349-членния парламент. В същото време четирите партии от лявоцентристкия спектър, водени от Социалдемократическата партия на Магдалена Андершон, събират малко под 50% подкрепа, като едно от изследванията предвижда крехка разлика от едва един депутатски мандат в полза на опозицията, пише The Guardian.

Основен акцент в предизборната кампания се оказаха темите за икономическата несигурност, високите разходи за живот, миграционната политика и проблемите в здравеопазването. Бившият премиер Магдалена Андершон остро критикува настоящото управление за нарастващата безработица и спада в реалните доходи, докато премиерът Кристершон залага на обещания за икономически растеж, данъчни облекчения и твърди мерки срещу престъпността. Допълнително напрежение внесоха и разкритията за проруска пропаганда, свързани със служител на крайната десница, което превърна въпроса за националната сигурност в ключов фактор за колебаещите се избиратели.

Въпреки че опозицията водеше с близо 10 процентни пункта в средата на август, мобилизацията в десния лагер и преминаването на 4-процентната бариера от по-малките коалиционни партньори като Либералите изравняват силите. Социолозите са категорични, че крайният изход от вота ще остане напълно неясен до преброяването на последната бюлетина в неделната нощ.