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Избори в Швеция: Опозицията води с крехка преднина

Избори в Швеция: Опозицията води с крехка преднина

12 Септември, 2026 09:37, обновена 12 Септември, 2026 09:43 373 2

  • швеция-
  • избори-
  • социология-
  • очаквания-
  • опозиция

Последните анкети преди вота в неделя чертаят драматична битка между левия блок и управляващите десни

Избори в Швеция: Опозицията води с крехка преднина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броени часове преди парламентарните избори в Швеция на 13 септември, политическото напрежение в страната достига своя пик. Последните социологически данни показват изключително оспорвана надпревара, в която лявоцентристкият опозиционен блок запазва минимална преднина, но управляващата дясна коалиция бързо стопява дистанцията.

Според финалните проучвания, публикувани от Шведското национално радио, както и от водещите ежедневници Aftonbladet и Dagens Nyheter (DN), подкрепата за управляващия блок на премиера Улф Кристершон и неговия съюзник – антиимиграционната партия „Шведски демократи“, варира между 47.6% и 49.0% (Reuters, 11 септември 2026 г.). Това им отрежда между 169 и 174 места в 349-членния парламент. В същото време четирите партии от лявоцентристкия спектър, водени от Социалдемократическата партия на Магдалена Андершон, събират малко под 50% подкрепа, като едно от изследванията предвижда крехка разлика от едва един депутатски мандат в полза на опозицията, пише The Guardian.

Основен акцент в предизборната кампания се оказаха темите за икономическата несигурност, високите разходи за живот, миграционната политика и проблемите в здравеопазването. Бившият премиер Магдалена Андершон остро критикува настоящото управление за нарастващата безработица и спада в реалните доходи, докато премиерът Кристершон залага на обещания за икономически растеж, данъчни облекчения и твърди мерки срещу престъпността. Допълнително напрежение внесоха и разкритията за проруска пропаганда, свързани със служител на крайната десница, което превърна въпроса за националната сигурност в ключов фактор за колебаещите се избиратели.

Въпреки че опозицията водеше с близо 10 процентни пункта в средата на август, мобилизацията в десния лагер и преминаването на 4-процентната бариера от по-малките коалиционни партньори като Либералите изравняват силите. Социолозите са категорични, че крайният изход от вота ще остане напълно неясен до преброяването на последната бюлетина в неделната нощ.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги Стоилов

    4 0 Отговор
    Тия са една от най измислените държави на планетата

    Коментиран от #2

    09:51 12.09.2026

  • 2 Тръмплин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги Стоилов":

    Като Македония, Украйна, Албания, Косово.....

    09:53 12.09.2026

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