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Пожарът Bouquet край Лос Анджелис се разрасна до 341 ха

Пожарът Bouquet край Лос Анджелис се разрасна до 341 ха

4 Октомври, 2026 06:51, обновена 4 Октомври, 2026 06:53 528 1

  • пожар-
  • калифорния-
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  • евакуация-
  • санта кларита

Огънят в Националната гора Анджелис застрашава сгради и електропроводи. Издадени са заповеди и предупреждения за евакуация.

Пожарът Bouquet край Лос Анджелис се разрасна до 341 ха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът Bouquet в окръг Лос Анджелис е обхванал около 341 хектара и е довел до издаването на заповеди и предупреждения за евакуация в района на Санта Кларита. Огънят е избухнал в събота следобед в Националната гора Анджелис, край Bouquet Canyon Road и Quarry Road.

Първоначално пожарната служба на Калифорния е оценила засегнатата площ на 20 акра. В рамките на няколко часа размерът на пожара е нараснал до 709 акра, или приблизително 287 хектара, а по-късните данни са показали 843 акра, равняващи се на около 341 хектара. Пожарът е бил без установено овладяване.

Пламъците са се разпространявали бързо и са застрашавали близки сгради и електропроводи. Пожарникари са работили едновременно по земя и от въздуха, докато властите са разширявали зоните с ограничения заради опасността за населението.

Издадени са заповеди за евакуация

Окръг Лос Анджелис е издал задължителни заповеди за напускане на зоните LAC-E018, LAC-E030 и LAC-E031. За зоните LAC-E016, LAC-E017, LAC-E019, LAC-E020, LAC-E021 и LAC-E029 са въведени предупреждения за евакуация.

При заповед за евакуация властите определят района като непосредствено опасен за живота. В указанията на окръга се посочва: „Напуснете незабавно“. При предупреждение жителите трябва да са готови да се изтеглят, като хората, които се нуждаят от повече време, както и тези с домашни животни или добитък, са призовани да напуснат по-рано.

Причината за пожара все още не е установена и се разследва. Пожарът е започнал около 15:00 часа местно време на 3 октомври, а последвалото му разрастване е довело до бърза промяна на официалните оценки за площта и мерките за евакуация.

Източници: Лос Анджелис Таймс, NBC Лос Анджелис, ABC7 Лос Анджелис


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гувнев

    0 0 Отговор
    Какво е това «ха» ?
    И това ли не знаеш, как се съкоащава « хектар»?
    Хахаха- глав ред. хахаха

    07:09 04.10.2026