Южна Корея: Северна Корея вероятно разполага с до 120 ядрени бойни глави

Северна Корея вероятно разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави, заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак. Оценката е значително по-висока от посочените ден по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп 57 ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Пред парламентарна комисия Ан посочи, че обичайните оценки за севернокорейския ядрен арсенал са в диапазона между 80 и 120 бойни глави, но подчерта, че точният им брой е изключително трудно да бъде установен.

По-късно министърът уточни, че посочените числа произлизат от оценки на частни изследователски организации и не представляват официална оценка на южнокорейските въоръжени сили.

Запитан за твърдението на Тръмп, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун разполага с 57 „много мощни ядрени оръжия“, Ан заяви, че „цифрите изглеждат донякъде различни“.

Тръмп направи изказването в Белия дом в сряда, докато коментира отношенията си с Ким Чен-ун и намерението си да се срещне с него по-късно тази година.

Южна Корея традиционно избягва да публикува подробни официални оценки за севернокорейския ядрен арсенал. Сеул също така не признава Пхенян за държава с ядрено оръжие, като продължава да подкрепя ядреното разоръжаване на Корейския полуостров.

„Не можем официално да признаем това“, заяви Ан, запитан дали правителството приема Северна Корея за ядрена държава.

Министърът отказа да коментира дали думите на Тръмп за 57 бойни глави могат да се разглеждат като фактическо признаване на ядрения статут на Пхенян от страна на Вашингтон.

Ан подчерта още, че Южна Корея ще продължи да разчита на американския ядрен чадър и няма намерение да разработва собствено ядрено оръжие.

„Не можем да разработваме ядрени оръжия. Не трябва да приемаме и разполагането на американски тактически ядрени оръжия“, заяви южнокорейският министър.

Изявленията идват на фона на опитите на Тръмп да възстанови диалога с Ким Чен-ун. Американският президент нареди намаляване на мащаба на съвместните военни учения със Южна Корея, които определи като „враждебни“ спрямо Пхенян.

Северна Корея реагира хладно на решението. Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, заяви, че дори намалените учения остават провокативни и агресивни и не могат да бъдат възприемани като значим жест на добра воля.

В сряда Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Ким Чен-ун по-късно тази година. Подобна среща би могла да даде нов тласък на дипломатическия процес, прекъснат след срещите между двамата лидери през 2018 и 2019 г. заради разногласията около санкциите и севернокорейската ядрена програма.