Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер разтърси района на остров Флорес в Индонезия, съобщи Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Трусът е регистриран на дълбочина 10 километра, предава Фокус.

Засега няма информация за пострадали или за причинени материални щети.

Земетресението е поредният трус, регистриран в района на Флорес, който беше разтърсен от много по-мощно земетресение с магнитуд 7,7 през август. Силният трус причини значителни разрушения и човешки жертви, а спасителните операции продължават на фона на множество вторични земетресения.

Новият трус от 5,9 по Рихтер допълнително засилва напрежението сред местното население, което все още се справя с последствията от разрушителното земетресение.