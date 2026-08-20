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Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия

20 Август, 2026 10:12 364 0

  • земетресение-
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  • магнитуд

Трусът е бил на дълбочина 10 километра, засега няма данни за пострадали и щети

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер разтърси района на остров Флорес в Индонезия, съобщи Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Трусът е регистриран на дълбочина 10 километра, предава Фокус.

Засега няма информация за пострадали или за причинени материални щети.

Земетресението е поредният трус, регистриран в района на Флорес, който беше разтърсен от много по-мощно земетресение с магнитуд 7,7 през август. Силният трус причини значителни разрушения и човешки жертви, а спасителните операции продължават на фона на множество вторични земетресения.

Новият трус от 5,9 по Рихтер допълнително засилва напрежението сред местното население, което все още се справя с последствията от разрушителното земетресение.


Индонезия
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