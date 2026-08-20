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Косово разширява разследванията за шпионаж в полза на Сърбия

Косово разширява разследванията за шпионаж в полза на Сърбия

20 Август, 2026 10:57 550 5

  • косово-
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  • шпионаж

Специализираната прокуратура е разгледала седем случая за последните две години, четирима души са получили осъдителни присъди

Косово разширява разследванията за шпионаж в полза на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специализираната прокуратура на Косово разширява разследванията срещу лица, заподозрени в шпионаж в полза на Сърбия. За последните две години институцията е разгледала общо седем случая, съобщи албаноезичният портал „Телеграфи“, предава БТА.

Според прокурора от Специализираната прокуратура Беким Кодралиу случаите са свързани с предполагаемо вербуване на лица от сръбската Агенция за сигурност и информация (БИА). До момента са постановени осъдителни присъди срещу четирима души, сред които двама висши служители на косовската полиция.

Кодралиу уточни, че са влезли в сила две окончателни присъди за шпионаж в полза на Сърбия. Едната е срещу служителя на полицейското разузнаване в северния косовски град Митровица Александър Влаич, а другата - срещу лейтенанта от косовската полиция Боян Йетевич.

Постановена е и осъдителна присъда на първа инстанция срещу Йелена Джуканович, служител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Прокурорът посочи и последния случай със задържането на учителя Фехим Сали от южната косовска община Драгаш. По думите му прокуратурата продължава да получава сигнали за предполагаем шпионаж и да разширява разследванията.

Кодралиу заяви, че в рамките на тези производства се стига до все повече лица, за които се предполага, че са свързани с шпионска дейност, като разследванията продължават.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    2 2 Отговор
    Браво на шиптарите.
    Техните служби си вършат работата, не са като нашите!

    11:06 20.08.2026

  • 2 Варна 3

    4 2 Отговор
    Сърбите, руснаците, евреите и американците са източници на дестабилизация. Сърбите са опитомени от руснаците с цел да подпалят нова война в Балканите. За съжаление, заради Радев, България отново е определяна като "приятелска" от психопата Вучич. Сърбия трябва да забрави за Косово.

    11:06 20.08.2026

  • 3 Коко

    3 3 Отговор
    Няма такава държава Косово! Това е сръбски район, окупиран от шайка, подкрепяна от краварите!

    11:21 20.08.2026

  • 4 Кокосово

    0 0 Отговор
    Кога слязоха от палмата, кога се набъркаха в международния шпионаж.

    Коментиран от #5

    11:54 20.08.2026

  • 5 Ставай страна огромная

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кокосово":

    Албанците са хванали сърби в Косов,които шпионират за своята родина-елементарно е.

    12:47 20.08.2026