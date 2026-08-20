Косово разширява разследванията за шпионаж в полза на Сърбия

Специализираната прокуратура на Косово разширява разследванията срещу лица, заподозрени в шпионаж в полза на Сърбия. За последните две години институцията е разгледала общо седем случая, съобщи албаноезичният портал „Телеграфи“, предава БТА.

Според прокурора от Специализираната прокуратура Беким Кодралиу случаите са свързани с предполагаемо вербуване на лица от сръбската Агенция за сигурност и информация (БИА). До момента са постановени осъдителни присъди срещу четирима души, сред които двама висши служители на косовската полиция.

Кодралиу уточни, че са влезли в сила две окончателни присъди за шпионаж в полза на Сърбия. Едната е срещу служителя на полицейското разузнаване в северния косовски град Митровица Александър Влаич, а другата - срещу лейтенанта от косовската полиция Боян Йетевич.

Постановена е и осъдителна присъда на първа инстанция срещу Йелена Джуканович, служител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Прокурорът посочи и последния случай със задържането на учителя Фехим Сали от южната косовска община Драгаш. По думите му прокуратурата продължава да получава сигнали за предполагаем шпионаж и да разширява разследванията.

Кодралиу заяви, че в рамките на тези производства се стига до все повече лица, за които се предполага, че са свързани с шпионска дейност, като разследванията продължават.