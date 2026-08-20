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Иран критикува икономическия натиск на Тръмп: „Политики, обречени на провал“

Иран критикува икономическия натиск на Тръмп: „Политики, обречени на провал“

20 Август, 2026 11:56, обновена 20 Август, 2026 11:55 687 14

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  • икономически натиск-
  • абас арагчи

Външният министър Абас Арагчи обвини САЩ в „икономически тероризъм“ и предупреди за ново влошаване на отношенията между Вашингтон и Техеран

Иран критикува икономическия натиск на Тръмп: „Политики, обречени на провал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува плана на американския президент Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск срещу Техеран, определяйки го като продължение на „политики, обречени на провал“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Така нареченият икономически Ден Д“ има за цел да отвлече вниманието от собствените проблеми на САЩ, заяви Арагчи в публикация в „Екс“. По думите му Вашингтон е изправен пред безпрецедентен дълг и нарастващи разходи по заемите.

Иранският външен министър предупреди, че продължаването на досегашната политика ще доведе „само до ново поражение на САЩ“ и ще засили враждебността на иранското общество. Той определи американските действия като „икономически тероризъм“, който според него застрашава международната икономика и суверенитета на държавите.

Критиките на Арагчи дойдоха ден след като Тръмп обяви план за мащабен икономически натиск срещу Иран. Американският президент го определи като „най-съкрушителната икономическа операция“, предприемана срещу която и да било държава, и предупреди за „ужасни“ икономически последици за всяка страна, която помогне на Техеран.

Тръмп не представи подробности за конкретните мерки, но заяви, че САЩ ще наложат икономическа война и изолация на Иран в „безпрецедентен мащаб“.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо на фона на задънените преговори след израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари и последвалия ирански отговор. Междувременно Иран продължава да блокира Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Новият сблъсък между двете страни поставя под допълнителен натиск международните пазари и увеличава риска от по-нататъшна ескалация на конфликта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    А ние защо внасяме фурми и шам фастък от Иран?

    Коментиран от #3, #7

    11:56 20.08.2026

  • 2 Путин

    3 3 Отговор
    Аз съм добре, не се тревожете за мен. Тук в Камчатка е спокойно.

    12:01 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТО ОТ САЩ КАКВО ДРУГО

    4 3 Отговор
    САНКЦИИ , ЗАБРАНИ , ТОРМОЗ.НИЩО ХУБАВО ЗА ТИЯ КОИТО НЕ СА С ТЯХ. А ЗА ТИЯ КАТО НАС ИЗНУДВАНЕ , КАТО РАЗБРАХА ЧЕ ЩЕ КУПУВАМЕ САМОЛЕТИ ТО БЯХА МИНИСТРИ ,ПОСЛАНИЦИ , ДЪРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ ДОКАТО ПЛАТИМ.СЕГА ТИШИНА

    12:02 20.08.2026

  • 5 Иван

    5 4 Отговор
    Прости жалки кравари отдавна ставали за посмешище

    12:04 20.08.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Не сме впечатлени. Цял живот сме живяли под натиск!

    12:04 20.08.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Не се напиняй в тая жега, ще спукаш некоя вена!

    12:04 20.08.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всъщност":

    Не се напиняй в тая жега, ще спукаш некоя вена!

    12:05 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Казуар

    3 0 Отговор
    Сатрапите в Иран със сигурност няма да почувстват икономическия натиск, но обикновените хора да.

    12:34 20.08.2026

  • 14 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Иранецът определя действията на САЩ като "политики,обречени на провал".Може и да е прав,може и да не е,затова Америка е ДЛЪЖНА да опита за да се стигне до Истината.

    12:44 20.08.2026

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