Иран критикува икономическия натиск на Тръмп: „Политики, обречени на провал“

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува плана на американския президент Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск срещу Техеран, определяйки го като продължение на „политики, обречени на провал“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Така нареченият икономически Ден Д“ има за цел да отвлече вниманието от собствените проблеми на САЩ, заяви Арагчи в публикация в „Екс“. По думите му Вашингтон е изправен пред безпрецедентен дълг и нарастващи разходи по заемите.

Иранският външен министър предупреди, че продължаването на досегашната политика ще доведе „само до ново поражение на САЩ“ и ще засили враждебността на иранското общество. Той определи американските действия като „икономически тероризъм“, който според него застрашава международната икономика и суверенитета на държавите.

Критиките на Арагчи дойдоха ден след като Тръмп обяви план за мащабен икономически натиск срещу Иран. Американският президент го определи като „най-съкрушителната икономическа операция“, предприемана срещу която и да било държава, и предупреди за „ужасни“ икономически последици за всяка страна, която помогне на Техеран.

Тръмп не представи подробности за конкретните мерки, но заяви, че САЩ ще наложат икономическа война и изолация на Иран в „безпрецедентен мащаб“.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо на фона на задънените преговори след израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари и последвалия ирански отговор. Междувременно Иран продължава да блокира Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Новият сблъсък между двете страни поставя под допълнителен натиск международните пазари и увеличава риска от по-нататъшна ескалация на конфликта.