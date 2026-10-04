Иран увеличава обсега на ракетите си след войната със САЩ

Иран е започнал работа по увеличаване на обсега на ракетите си след военния конфликт със Съединените щати. Това е заявил представителят на иранската армия бригаден генерал Мохамад Акраминя в интервю за агенция „Фарс“.

„По време на тази война стигнахме до извода, че задължително трябва да увеличим обсега на нашите ракети и вече се движим в тази посока“, е казал Акраминя. По думите му американските сили вече се намират на разстояние до 1000 километра от иранското крайбрежие, което е повлияло върху решението за промяна на ракетните характеристики.

Плановете включват не само по-голям обсег. Иранската армия възнамерява да работи и за увеличаване на скоростта и подобряване на точността на насочване. Акраминя е заявил, че са предприети мерки в тази посока, а бъдещите поколения ракети ще разполагат с още по-добри възможности.

Иранският представител е определил като ефективни ракетите, използвани по време на конфликта. Той е посочил оръжия на Сухопътните войски, използвани срещу американски бази в Кувейт, както и крилати ракети на Военноморските сили, насочени срещу плавателни съдове. Въпреки тази оценка Техеран е стигнал до извода, че ракетите трябва да бъдат модернизирани и да получат по-голям обсег и по-висока скорост.

Данни за възстановяване на производството

Изявлението идва на фона на съобщения за възстановяване на част от иранския ракетен потенциал. През септември „Уолстрийт джърнъл“ писа, че Иран е възобновил сглобяването на балистични ракети в подземни обекти, използвайки натрупани компоненти. Според публикацията активност е засечена на няколко места, включително в комплекса „Ходжир“.

Изданието съобщи още, че производството се извършва в по-малки обеми спрямо периода преди войната, тъй като част от предприятията са били повредени, а доставките на компоненти и материали за твърдо гориво са затруднени. Американски представители не са потвърдили данните за възобновеното производство. Представителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че американските удари са унищожили до 90% от индустриалната база на Иран за производство на дронове, балистични ракети и военноморски средства.

Новите планове на Техеран засега са представени като решение на иранската армия и не съдържат конкретни срокове за изпитания или въвеждане на ракети с по-голям обсег.

Източници: Ройтерс, Уолстрийт джърнъл