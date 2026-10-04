Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран увеличава обсега на ракетите си след войната със САЩ
  Тема: Иранската криза

Иран увеличава обсега на ракетите си след войната със САЩ

4 Октомври, 2026 18:51 558 4

  • иран-
  • ракети-
  • съединени щати-
  • военен конфликт

Техеран планира да повиши и скоростта и точността на ракетите. Иранската армия определя използваните по време на конфликта оръжия като ефективни.

Иран увеличава обсега на ракетите си след войната със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е започнал работа по увеличаване на обсега на ракетите си след военния конфликт със Съединените щати. Това е заявил представителят на иранската армия бригаден генерал Мохамад Акраминя в интервю за агенция „Фарс“.

„По време на тази война стигнахме до извода, че задължително трябва да увеличим обсега на нашите ракети и вече се движим в тази посока“, е казал Акраминя. По думите му американските сили вече се намират на разстояние до 1000 километра от иранското крайбрежие, което е повлияло върху решението за промяна на ракетните характеристики.

Плановете включват не само по-голям обсег. Иранската армия възнамерява да работи и за увеличаване на скоростта и подобряване на точността на насочване. Акраминя е заявил, че са предприети мерки в тази посока, а бъдещите поколения ракети ще разполагат с още по-добри възможности.

Иранският представител е определил като ефективни ракетите, използвани по време на конфликта. Той е посочил оръжия на Сухопътните войски, използвани срещу американски бази в Кувейт, както и крилати ракети на Военноморските сили, насочени срещу плавателни съдове. Въпреки тази оценка Техеран е стигнал до извода, че ракетите трябва да бъдат модернизирани и да получат по-голям обсег и по-висока скорост.

Данни за възстановяване на производството

Изявлението идва на фона на съобщения за възстановяване на част от иранския ракетен потенциал. През септември „Уолстрийт джърнъл“ писа, че Иран е възобновил сглобяването на балистични ракети в подземни обекти, използвайки натрупани компоненти. Според публикацията активност е засечена на няколко места, включително в комплекса „Ходжир“.

Изданието съобщи още, че производството се извършва в по-малки обеми спрямо периода преди войната, тъй като част от предприятията са били повредени, а доставките на компоненти и материали за твърдо гориво са затруднени. Американски представители не са потвърдили данните за възобновеното производство. Представителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че американските удари са унищожили до 90% от индустриалната база на Иран за производство на дронове, балистични ракети и военноморски средства.

Новите планове на Техеран засега са представени като решение на иранската армия и не съдържат конкретни срокове за изпитания или въвеждане на ракети с по-голям обсег.

Източници: Ройтерс, Уолстрийт джърнъл


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Сан Франциско

    4 0 Отговор
    и Лос Анжелис!

    18:53 04.10.2026

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Когато обсегът на оръжията на възмездието ударят голям задокеански град,тогава те са готови да осъзнаят за случващото се.Това е възможно да се случи чрез подводница дадена от Бялата мечка.

    19:13 04.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ВЗЕМИ И МАЛКО ОТ КИМ ЧО, ДА МОГАТ ДА СТИГАТ ДО ОБОРА

    19:20 04.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Дай боже да прочетем за потопен краварски самолетоносач ,и да не забравят за Безмер персите ,само напомням

    19:25 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания