Китай призова Южна Корея да не заема страна в съперничеството между Пекин и Вашингтон

Китайският външен министър Ван И призова Южна Корея да не заема страна в отношенията между Пекин и Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По време на посещението си в Сеул Ван И се срещна със съветника по националната сигурност на Южна Корея Уи Сунг-лак, както и с президента на страната Ли Дже Мьон. Основна тема на разговорите е била сигурността на Корейския полуостров и отношенията на Сеул с Китай и САЩ.

Ван И заяви, че Китай се надява Южна Корея да постигне „истинска стратегическа автономия“, да избягва блоковата конфронтация и да развива паралелно отношенията си с Китай и САЩ.

Китайският външен министър същевременно призова Вашингтон да се откаже от политиката, която Пекин определя като „враждебна“ спрямо Северна Корея. Според него именно справянето с „първопричините“ за напрежението е ключът към намаляването му.

„Основното решение за напрежението на Корейския полуостров се крие в справянето с първопричините за проблема и в призива към Съединените щати да се откажат от враждебната си политика спрямо Северна Корея“, заяви Ван И.

Той подчерта, че Пекин би искал да види Корейския полуостров да се насочи към мирно съжителство между Северна и Южна Корея. По думите му е необходимо възобновяване на диалога и възстановяване на доверието между двете държави.

Изявленията на Ван И идват на фона на заявката на американския президент Доналд Тръмп, че планира среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година. Тръмп заяви също, че Северна Корея разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия.

Американският президент нареди и намаляване на мащаба на съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея, като мотивира решението с добрите си отношения с Ким Чен-ун.

По време на срещата си с южнокорейския президент Ван И призова Сеул да поддържа приятелска политика спрямо Китай. Той заяви, че двустранните отношения са се „възстановили напълно“ и са отбелязали положителен напредък през тази година.

Китайският министър настоя още Пекин и Сеул да ускорят преговорите по втория етап от споразумението за свободна търговия. Според него двете страни трябва да насърчават регионалната икономическа интеграция на фона на засилващата се фрагментация на световната икономика и нарастващия търговски протекционизъм.