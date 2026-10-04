Северна Корея тества балистична ракета със среден обсег

Северна Корея е изстреляла балистична ракета със среден обсег по време на военно учение, наблюдавано от лидера на страната Ким Чен-ун. Според севернокорейските власти ракетата е поразила цел, намираща се на 1000 километра в морето край източното крайбрежие на страната. За изпитанието съобщи Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.

Учението е било проведено в събота. От КЦТА са заявили, че целта му е била да развие уменията на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия и да оцени ефективността на възпиращите действия.

Разминаване в данните за полета

Южнокорейската армия е съобщила, че е засекла изстрелване на балистична ракета от територията на Северна Корея към източното крайбрежие на Корейския полуостров. По данни на Сеул ракетата е прелетяла над 700 километра.

Сестрата на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, е заявила, че Южна Корея и Япония не са успели да проследят целия полет. По думите ѝ ракетата се е движила по вълнообразна траектория, което според нея е разкрило ограничените технически възможности на двете държави.

Пхенян съобщава за повече от 10 ракетни изпитания от началото на годината. Севернокорейското ръководство представя развитието на ракетните и ядрените способности като част от стратегията за възпиране на противниците си.

Ново напрежение по границата

Ким Чен-ун е заявил, цитиран от КЦТА, че Северна Корея трябва да продължи усилията си да накара враговете си да признаят „надеждността и смъртоносността“ на стратегическите ѝ оръжия. Той е повторил позицията на Пхенян, че развитието на ядрения възпиращ арсенал е от жизненоважно значение за националната сигурност.

Изпитанието се проведе на фона на ново изостряне на отношенията между Северна и Южна Корея. Напрежението се засили след взрив на противопехотна мина в демилитаризираната зона, при който петима южнокорейски войници са получили тежки наранявания.

Сеул обвини Пхенян за инцидента и поиска извинение. Ким Йо-чен отхвърли обвиненията като „безпочвени“ и заяви, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини, с които да застрашава живота на южнокорейски военнослужещи. Тя отхвърли и искането за извинение.

Източници: БТА, Ройтерс