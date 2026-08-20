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Апелативният съд в Щип не разреши на Ива Михайлова да се лекува в България

Апелативният съд в Щип не разреши на Ива Михайлова да се лекува в България

20 Август, 2026 16:13 1 146 12

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  • българия

Съдът счита, че отнемането на паспортите и забраната да напуска РСМ не нарушава правото на лечение или правото на личен и семеен живот; Посочва се, че обвиняемата може да получава лечение в Северна Македония;

Апелативният съд в Щип не разреши на Ива Михайлова да се лекува в България - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува в нашата страна, съобщават от БНТ.

Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.
Апелативният съд приема, че:
Медицинското становище доказва наличието на увреждане, но според съда не доказва достатъчно, че процедурата е спешна или задължителна;
Няма достатъчно нови факти или обстоятелства, които да налагат промяна на предишното решение;
Съдът счита, че отнемането на паспортите и забраната да напуска РСМ не нарушава правото на лечение или правото на личен и семеен живот;
Посочва се, че обвиняемата може да получава лечение в Северна Македония;
Решението на Апелативния съд е окончателно и в него изрично е записано, че срещу него не е разрешена жалба.
В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство, бе разказан в поредица репортажи по БНТ.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръндрън

    18 21 Отговор
    Не забравяйте - това антиБългарско правителство на РСМ е повлияно от сърбия и от русия !

    Това са ни истинските врагове - русия и сърбия !!!

    16:19 20.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Егати съда!

    16:29 20.08.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    14 5 Отговор
    Умориха хубавото девойче.

    16:30 20.08.2026

  • 4 Защо да помагаме на престъпници

    6 16 Отговор
    Извършила е криминално престъпление и се сетила за българското си гражданство. Да си държат там.

    Коментиран от #5

    16:31 20.08.2026

  • 5 брейи

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Защо да помагаме на престъпници":

    И какво престъпление е направила?

    16:36 20.08.2026

  • 6 Да питам само

    4 4 Отговор
    На Мунчо секpeтуткaтa, дето сега го играе уж резидент, дала ли и е бугарски пасош на таа северноантичкамакедонка?

    16:43 20.08.2026

  • 7 емо

    4 1 Отговор
    Проблемът е че България нищо не прави. Що правителството не прати една рота от 68-а бригада и един механизиран батальон да се пораздвижат на едно "учение" към македонската граница. Малко стрелба с истински патрони и снаряди. С пистолет и добра дума се постига повече, отколкото само с добра дума.

    17:04 20.08.2026

  • 8 Серхи

    2 1 Отговор
    От какво е болна хилуронката

    Коментиран от #9

    17:06 20.08.2026

  • 9 Уйче и требе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Серхи":

    Да си оправи прешлените момата

    17:08 20.08.2026

  • 10 България

    0 2 Отговор
    Ние правим същото спрямо нашите граждани, нарича се "мярка за неотклонение".

    НЕ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО.

    Коментиран от #11

    17:20 20.08.2026

  • 11 Емо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "България":

    Обвинена ли е в нещо? или българското гражданство е престъпление?

    17:25 20.08.2026

  • 12 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    По делата им ще ги познаете.трите руски трола писаха колко било зле българката от македония да се лекува у нас.ъе са големи патриоти.

    17:55 20.08.2026

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