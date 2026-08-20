Апелативният съд в Щип не разреши на Ива Михайлова да се лекува в България

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува в нашата страна, съобщават от БНТ.

Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.

Апелативният съд приема, че:

Медицинското становище доказва наличието на увреждане, но според съда не доказва достатъчно, че процедурата е спешна или задължителна;

Няма достатъчно нови факти или обстоятелства, които да налагат промяна на предишното решение;

Съдът счита, че отнемането на паспортите и забраната да напуска РСМ не нарушава правото на лечение или правото на личен и семеен живот;

Посочва се, че обвиняемата може да получава лечение в Северна Македония;

Решението на Апелативния съд е окончателно и в него изрично е записано, че срещу него не е разрешена жалба.

В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство, бе разказан в поредица репортажи по БНТ.