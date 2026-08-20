Апелативният съд в Щип не разреши на Ива Михайлова да се лекува в България

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува в нашата страна, съобщават от БНТ.
Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.
Апелативният съд приема, че:
Медицинското становище доказва наличието на увреждане, но според съда не доказва достатъчно, че процедурата е спешна или задължителна;
Няма достатъчно нови факти или обстоятелства, които да налагат промяна на предишното решение;
Съдът счита, че отнемането на паспортите и забраната да напуска РСМ не нарушава правото на лечение или правото на личен и семеен живот;
Посочва се, че обвиняемата може да получава лечение в Северна Македония;
Решението на Апелативния съд е окончателно и в него изрично е записано, че срещу него не е разрешена жалба.
В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство, бе разказан в поредица репортажи по БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръндрън
Това са ни истинските врагове - русия и сърбия !!!
16:19 20.08.2026
2 Последния Софиянец
16:29 20.08.2026
3 Делю Хайдутин
16:30 20.08.2026
4 Защо да помагаме на престъпници
Коментиран от #5
16:31 20.08.2026
5 брейи
До коментар #4 от "Защо да помагаме на престъпници":И какво престъпление е направила?
16:36 20.08.2026
6 Да питам само
16:43 20.08.2026
7 емо
17:04 20.08.2026
8 Серхи
Коментиран от #9
17:06 20.08.2026
9 Уйче и требе
До коментар #8 от "Серхи":Да си оправи прешлените момата
17:08 20.08.2026
10 България
НЕ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО.
Коментиран от #11
17:20 20.08.2026
11 Емо
До коментар #10 от "България":Обвинена ли е в нещо? или българското гражданство е престъпление?
17:25 20.08.2026
12 стоян георгиев
17:55 20.08.2026