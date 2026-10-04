Новини
Свят »
Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка

Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка

4 Октомври, 2026 04:57 532 1

  • тенеси-
  • криста пайк-
  • франк страда-
  • смъртна присъда-
  • затвори

Франк Страда се оттегля след неуспешното изпълнение на смъртната присъда на Криста Пайк. В щата тече независимо разследване.

Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка - 1
Снимка: Tennessee Department of Corrections
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на затворническата система в Тенеси Франк Страда подаде оставка след неуспешния опит за изпълнение на смъртната присъда на Криста Пайк. Губернаторът на щата Бил Лий съобщи, че комисарят на Департамента по затворите ще се оттегли от поста си през октомври.

Опитът за изпълнение на присъдата е извършен в сряда, 30 септември. Пайк е получила две дози от веществото, което Тенеси използва при изпълнение на смъртни присъди, но е останала жива. Жената е била поставена на апаратно дишане и е изпаднала в безсъзнание.

Адвокатите ѝ са посочили в съдебно заявление, че лекарите полагат усилия да спасят живота ѝ. В четвъртък медицинският екип се е опитвал да изчисти от организма ѝ двете дози от веществото.

Независимо разследване трябва да установи причините

След провала на процедурата е започнало независимо разследване, което трябва да установи какво е довело до неуспешното изпълнение на смъртната присъда. Страда е заявил, че оттеглянето му „е най-доброто решение“ за щата, докато проверката продължава.

„Службата като комисар на Департамента по затворите на Тенеси беше голяма чест и продължавам да смятам, че департаментът изпълни своите отговорности съобразно установения протокол“, е заявил Франк Страда.

Губернаторът Бил Лий е приел решението му и е благодарил за готовността да постави интересите на жителите на Тенеси на първо място в трудния момент. Следващото ръководство на департамента ще бъде определено на фона на разследването, което трябва да изясни причините за провала.

Източници: БТА


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    0 0 Отговор
    А за него инжекцийка не се ли полага? За да може и Страда да види как се страда!

    05:12 04.10.2026