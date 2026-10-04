Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка

Ръководителят на затворническата система в Тенеси Франк Страда подаде оставка след неуспешния опит за изпълнение на смъртната присъда на Криста Пайк. Губернаторът на щата Бил Лий съобщи, че комисарят на Департамента по затворите ще се оттегли от поста си през октомври.

Опитът за изпълнение на присъдата е извършен в сряда, 30 септември. Пайк е получила две дози от веществото, което Тенеси използва при изпълнение на смъртни присъди, но е останала жива. Жената е била поставена на апаратно дишане и е изпаднала в безсъзнание.

Адвокатите ѝ са посочили в съдебно заявление, че лекарите полагат усилия да спасят живота ѝ. В четвъртък медицинският екип се е опитвал да изчисти от организма ѝ двете дози от веществото.

Независимо разследване трябва да установи причините

След провала на процедурата е започнало независимо разследване, което трябва да установи какво е довело до неуспешното изпълнение на смъртната присъда. Страда е заявил, че оттеглянето му „е най-доброто решение“ за щата, докато проверката продължава.

„Службата като комисар на Департамента по затворите на Тенеси беше голяма чест и продължавам да смятам, че департаментът изпълни своите отговорности съобразно установения протокол“, е заявил Франк Страда.

Губернаторът Бил Лий е приел решението му и е благодарил за готовността да постави интересите на жителите на Тенеси на първо място в трудния момент. Следващото ръководство на департамента ще бъде определено на фона на разследването, което трябва да изясни причините за провала.

Източници: БТА