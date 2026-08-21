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Украйна наложи санкции на създателите на „Маша и Мечокът“
  Тема: Украйна

Украйна наложи санкции на създателите на „Маша и Мечокът“

21 Август, 2026 04:01, обновена 21 Август, 2026 04:08 758 16

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Президентът Володимир Зеленски подписа укази срещу проруската пропаганда за деца и финансовите мрежи на олигарха Юрий Иванюшченко

Украйна наложи санкции на създателите на „Маша и Мечокът“ - 1
Снимка: Кадър от филма &quot;Маши и мечокът&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа на 20 август серия от укази за привеждане в действие на решенията на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО), с които се налагат мащабни персонални и икономически санкции.

Сред най-ключовите таргети в новите списъци попадат руските създатели на световноизвестния анимационен сериал „Маша и Мечокът“ (Маша и Медведь), както и намиращият се в международно издирване бивш украински депутат от „Партията на регионите“ Юрий Иванюшченко, известен в криминалните среди като Юра Енакиевски.

„Маша и Мечокът“ – заплаха за националната сигурност на Украйна

Според официално изявление на Офиса на президента на Украйна, анимационният сериал „Маша и Мечокът“ се използва активно от Кремъл за прокарване на проруски пропагандни наративи, маскирани като детско съдържание, което представлява директна заплаха за националната сигурност.

Санкциите, които са с годност от 10 години, засягат общо петима руски граждани и четири юридически лица, свързани с проекта. Ограничителните мерки включват пълно блокиране на активи, спиране на търговските операции и забрана за излъчване на територията на страната. Под ударите на Киев попадат:

  • Студио „Анимакорд“ – официалният създател и продуцент на анимацията.
  • Основателят и генералният директор на студиото, както и главният сценарист и режисьор на сериала.
  • Всички официални профили на „Маша и Мечока“ в социалните мрежи, включително платформите TikTok и YouTube.

Украинските медии припомнят, че критиките срещу сериала не са нови. Още през 2025 г. Националната полиция на Украйна потвърди сериозни финансови и идеологически връзки на поредицата с държавния апарат в Русия, а редица международни партньори, сред които и външният министър на Естония Маргус Цакна, открито дефинираха анимацията като „мека сила на Кремъл“, вграждаща милитаристични послания в детското съзнание. Специфичен повод за недоволство станаха епизоди, в които главната героиня Маша носи съветска фуражка от структурите на НКВД и танков шлем.

Удар по финансовата империя на издирвания съратник на Янукович

Паралелно с културната селекция, указ № 746/2026 налага тежки икономически ограничения върху Юрий Иванюшченко – един от най-близките олигарси до избягалия експрезидент Виктор Янукович. Иванюшченко напусна Украйна след Революцията на достойнството през 2014 г. и според разследвания на журналисти в момента пребивава в Монако.

Националното антикоррупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви Иванюшченко за издирване по подозрение в незаконно присвояване и легализация на 18 хектара държавна земя край Киев на стойност над 160 милиона гривни, свързана с пазара „Столични“. Разследването на НАБУ доказва, че макар да живее в Европа, Иванюшченко притежава руски паспорт, поддържа тесни контакти с руския бизнес елит и притежава работещи компании в окупирания полуостров Крим и Руската федерация, които редовно плащат данъци в руския държавен бюджет.

Санкциите срещу Иванюшченко предвиждат:

  • Пълно блокиране на всички лични и корпоративни активи в Украйна.
  • Отнемане на абсолютно всички държавни отличия и награди.
  • Пълна забрана за извеждане на капитали извън пределите на страната.
  • Прекратяване на търговските договори, лицензите и транзита през украинска територия.

През юни 2026 г. Апелативната палата на Висшия антикорупционен съд (ВАКС) наложи на Иванюшченко задочна мярка „задържане под стража“, което отваря законова възможност за стартиране на официална процедура по неговата екстрадиция обратно в Украйна.

В новите санкционни списъци на Украйна освен горепосочените лица са добавени още 28 руски граждани и десетки компании от Русия и Китай, осигуряващи компоненти за руския военнопромишлен комплекс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрация по сметка

    15 0 Отговор
    Ало, евроатлантиците, няма ли да защитите демокрацията??
    Или щом не еи плащат ...

    04:16 21.08.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    25 0 Отговор
    „Маша и Мечокът“ – заплаха за националната сигурност на Украйна
    Хихи......

    04:24 21.08.2026

  • 3 Ясно е

    15 0 Отговор
    То че укрите са отлепили всички знаем.... ама това нека го разберът и нашите укролизачи.

    04:37 21.08.2026

  • 4 Оня шушляк

    14 0 Отговор
    Очаквам нашият Тагаренко да разстреля Маша и Мечока защото са путинисти...

    04:39 21.08.2026

  • 5 Маша и мечока

    17 0 Отговор
    Да забраниш тази анимация и да санкционираш създателите и е безумие, което идва от ЕС и САЩ. Това е все едно да забраниш Розовата пантера или Том и Джери през соца. В безсилието си политиците стигат до пълни идиотщини. Като не можем да създадем нещо по-добро, дай да го забраним и да го обявим за пропаганда. Същото се отнася за т.нар. хибридни атаки и забраната на медии.

    04:43 21.08.2026

  • 6 хи ихи их

    11 0 Отговор
    С интерес очаквам следващата простотия! Като предложение, могат да премахнат буквата Р от азбуката си. Само как ли ще наричат държавата си тогава?

    Коментиран от #9

    04:45 21.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един

    11 0 Отговор
    Ча сега украина ша прокопца и ша победи.
    Ибряяяяяя!

    04:49 21.08.2026

  • 9 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "хи ихи их":

    ха ха ха ха яко!

    04:51 21.08.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Маша и мечока - заплаха за загниващите, голяма параноя ги тресе!

    04:58 21.08.2026

  • 11 хикочко..

    8 0 Отговор
    Зеления мухал съвсем изтрещя..сега очакваме забрана и сакции и срещу,,ну погоди,,

    05:02 21.08.2026

  • 12 Предсмъртната агония

    3 0 Отговор
    на зеленият нашмъркан скункс...

    05:20 21.08.2026

  • 13 Тази новина

    4 0 Отговор
    Казва всичко за украйна - повече не ви трябва да знаете, за да разберете, защо ядат бой!

    05:20 21.08.2026

  • 14 Само питам

    5 0 Отговор
    Да гориш книги и забраняваш детски филми не е фашизъм?

    05:26 21.08.2026

  • 15 льольо

    2 0 Отговор
    по тъпо недоразумение от зеления наркоман не съм виждал! маша и мечока щом са му проблем, значи, че вече е за психиатрията!

    05:30 21.08.2026

  • 16 МхТоМхТо

    1 0 Отговор
    Ами " Ну, пагади" кога ще го вкарат в списъка? И от там лъха пропаганда. Харесвам само заека, защото той е в сини гащи и жълта тениска. Правилни цветове. Трябва да се забранят - червеният цвят, червеното цвекло, червените чушки , Абе изобщо всичко червено. После водката, после казачока, после да се конфискуват всички сърпове и чукове и токи виж на нефелния зелен идиот му дойде време да го пуснат по реката без гребла.

    05:32 21.08.2026

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