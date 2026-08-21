Украйна наложи санкции на създателите на „Маша и Мечокът“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа на 20 август серия от укази за привеждане в действие на решенията на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО), с които се налагат мащабни персонални и икономически санкции.

Сред най-ключовите таргети в новите списъци попадат руските създатели на световноизвестния анимационен сериал „Маша и Мечокът“ (Маша и Медведь), както и намиращият се в международно издирване бивш украински депутат от „Партията на регионите“ Юрий Иванюшченко, известен в криминалните среди като Юра Енакиевски.

„Маша и Мечокът“ – заплаха за националната сигурност на Украйна

Според официално изявление на Офиса на президента на Украйна, анимационният сериал „Маша и Мечокът“ се използва активно от Кремъл за прокарване на проруски пропагандни наративи, маскирани като детско съдържание, което представлява директна заплаха за националната сигурност.

Санкциите, които са с годност от 10 години, засягат общо петима руски граждани и четири юридически лица, свързани с проекта. Ограничителните мерки включват пълно блокиране на активи, спиране на търговските операции и забрана за излъчване на територията на страната. Под ударите на Киев попадат:

Студио „Анимакорд“ – официалният създател и продуцент на анимацията.

– официалният създател и продуцент на анимацията. Основателят и генералният директор на студиото, както и главният сценарист и режисьор на сериала.

на студиото, както и главният сценарист и режисьор на сериала. Всички официални профили на „Маша и Мечока“ в социалните мрежи, включително платформите TikTok и YouTube.

Украинските медии припомнят, че критиките срещу сериала не са нови. Още през 2025 г. Националната полиция на Украйна потвърди сериозни финансови и идеологически връзки на поредицата с държавния апарат в Русия, а редица международни партньори, сред които и външният министър на Естония Маргус Цакна, открито дефинираха анимацията като „мека сила на Кремъл“, вграждаща милитаристични послания в детското съзнание. Специфичен повод за недоволство станаха епизоди, в които главната героиня Маша носи съветска фуражка от структурите на НКВД и танков шлем.

Удар по финансовата империя на издирвания съратник на Янукович

Паралелно с културната селекция, указ № 746/2026 налага тежки икономически ограничения върху Юрий Иванюшченко – един от най-близките олигарси до избягалия експрезидент Виктор Янукович. Иванюшченко напусна Украйна след Революцията на достойнството през 2014 г. и според разследвания на журналисти в момента пребивава в Монако.

Националното антикоррупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви Иванюшченко за издирване по подозрение в незаконно присвояване и легализация на 18 хектара държавна земя край Киев на стойност над 160 милиона гривни, свързана с пазара „Столични“. Разследването на НАБУ доказва, че макар да живее в Европа, Иванюшченко притежава руски паспорт, поддържа тесни контакти с руския бизнес елит и притежава работещи компании в окупирания полуостров Крим и Руската федерация, които редовно плащат данъци в руския държавен бюджет.

Санкциите срещу Иванюшченко предвиждат:

Пълно блокиране на всички лични и корпоративни активи в Украйна.

Отнемане на абсолютно всички държавни отличия и награди.

Пълна забрана за извеждане на капитали извън пределите на страната.

Прекратяване на търговските договори, лицензите и транзита през украинска територия.

През юни 2026 г. Апелативната палата на Висшия антикорупционен съд (ВАКС) наложи на Иванюшченко задочна мярка „задържане под стража“, което отваря законова възможност за стартиране на официална процедура по неговата екстрадиция обратно в Украйна.

В новите санкционни списъци на Украйна освен горепосочените лица са добавени още 28 руски граждани и десетки компании от Русия и Китай, осигуряващи компоненти за руския военнопромишлен комплекс.