Путин: Русия има надежден ракетно-космически щит

Владимир Путин определи ракетно-космическия щит на Русия като „действен инструмент за поддържане на глобалния стратегически паритет“. Думите му бяха част от поздравление към командването, военнослужещите и ветераните на Космическите войски по повод професионалния им празник.

Руският президент заяви, че Космическите войски изпълняват задачи по гарантиране на сигурността на страната и подпомагат подразделенията на руските въоръжени сили, участващи във войната срещу Украйна. Той постави акцент върху развитието на орбиталната спътникова групировка, наземната инфраструктура и технологиите за нови въоръжения и военна техника.

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Поздравлението беше разпространено на 4 октомври, когато Русия отбелязва Деня на Космическите войски. Датата е свързана със старта на първия изкуствен спътник на Земята през 1957 г.

Предстоящото участие в срещата на ОНД

В същия ден беше съобщено, че Путин ще участва през следващата седмица в срещата на върха на Общността на независимите държави в Туркменистан. По информация на „Интерфакс“ в програмата му са включени още среща с лауреатите на наградата „Учител на годината“, откриване на високотехнологично предприятие и заседание с постоянните членове на руския Съвет за сигурност.

Контекстът от форума „Валдай“

Последните по-остри политически изказвания на руския президент прозвучаха на 1 октомври по време на форума „Валдай“. Тогава Путин заяви, че Русия няма намерение да напада европейски държави, но ще използва „всички оръжия“, с които разполага, ако бъде атакувана. Изказването беше направено на фона на предупрежденията на Москва за възможна ескалация около Калининград и продължаващата война в Украйна.

На форума Путин също отхвърли тезата, че Русия е започнала войната, и заяви, че Москва е била принудена да се защитава. Тези твърдения са позиция на руското ръководство и не променят факта, че Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Източници: Интерфакс