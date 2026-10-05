Путин: Русия има надежден ракетно-космически щит

Владимир Путин определи ракетно-космическия щит на Русия като „действен инструмент за поддържане на глобалния стратегически паритет“. Думите му бяха част от поздравление към командването, военнослужещите и ветераните на Космическите войски по повод професионалния им празник.
Руският президент заяви, че Космическите войски изпълняват задачи по гарантиране на сигурността на страната и подпомагат подразделенията на руските въоръжени сили, участващи във войната срещу Украйна. Той постави акцент върху развитието на орбиталната спътникова групировка, наземната инфраструктура и технологиите за нови въоръжения и военна техника.
Поздравлението беше разпространено на 4 октомври, когато Русия отбелязва Деня на Космическите войски. Датата е свързана със старта на първия изкуствен спътник на Земята през 1957 г.
Предстоящото участие в срещата на ОНД
В същия ден беше съобщено, че Путин ще участва през следващата седмица в срещата на върха на Общността на независимите държави в Туркменистан. По информация на „Интерфакс“ в програмата му са включени още среща с лауреатите на наградата „Учител на годината“, откриване на високотехнологично предприятие и заседание с постоянните членове на руския Съвет за сигурност.
Контекстът от форума „Валдай“
Последните по-остри политически изказвания на руския президент прозвучаха на 1 октомври по време на форума „Валдай“. Тогава Путин заяви, че Русия няма намерение да напада европейски държави, но ще използва „всички оръжия“, с които разполага, ако бъде атакувана. Изказването беше направено на фона на предупрежденията на Москва за възможна ескалация около Калининград и продължаващата война в Украйна.
На форума Путин също отхвърли тезата, че Русия е започнала войната, и заяви, че Москва е била принудена да се защитава. Тези твърдения са позиция на руското ръководство и не променят факта, че Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
Източници: Интерфакс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
06:36 05.10.2026
2 Киро
Коментиран от #7
06:37 05.10.2026
3 Руски космически сили???
Коментиран от #5
06:37 05.10.2026
4 Украинец
Коментиран от #6
06:43 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да си дойдем на думата:)
Коментиран от #20
06:52 05.10.2026
9 име
Коментиран от #15, #18, #31
06:53 05.10.2026
10 Руски ракетно-космически щит
Коментиран от #34
06:56 05.10.2026
11 Николай
По време на отстъплението си при Лиман руснаците са изоставили ковчежето с мощите на бойното поле, съобщава Униан с позоваване на „Дивогляд“.
Известно е, че през септември руската църква изпрати на фронта фрагмент от дясната ръка на княз Дмитрий Донски с цел да „укрепи духовно“ окупаторските войски.
Преди да изпрати мощите на фронта, руският синод организира шествие с тях по улиците на Москва. След пристигането им във временно окупирания Донецк, местни колаборационисти и руски офицери организираха поклонение пред тях по време на молебен пред мемориала на Втората световна война.
При поредното си поражение в боевете при Лиман обаче руските войски изоставили ковчежето с мощите на бойното поле, отстъпвайки пред украинските сили. 😂😂😂
Коментиран от #14, #16, #21
06:56 05.10.2026
12 Николай
А през миналата година „загубиха“ мощите на Матрона Московска – също на фронтовата линия.
06:57 05.10.2026
13 ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява
Коментиран от #17, #22, #24
06:57 05.10.2026
14 Самуил
До коментар #11 от "Николай":И къкв е проблемът? И без това бяха фалшиви като тия на нашия Самуил.
Коментиран от #43
06:57 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 „Дивогляд“
До коментар #11 от "Николай":Чакаме твоите мощи!
06:59 05.10.2026
17 Анти
До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":Ти мани, че тая чума ще натръшка и нас. Чумата винаги е идвала ат СССР. И бубонната и червената.
Коментиран от #23, #38
07:00 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А КОЙ СЕ СНИМАШЕ
ПАРАДЪТ НА ФЛОТА В ДВОР
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОЯ ДЪРТИЯ МАНЯК
ОТ ДЕН НА ДЕН
СТАВА ВСЕ ПО НЕАДЕКВАТЕН.
07:01 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГУНДЯЕВ
До коментар #11 от "Николай":ПРЕДИ ТОВА ПОГУБИХМЕ
И МОЩИТЕ
НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ.
ТАКА Е КОГАТО ЧАКАМЕ ПОМОЩ
ОТ НЕБЕСАТА
ЯВНО ТРЯБВА ДА ПРАТИМ
МОЩИТЕ НА ПУТИН
ЧЕ ДА ПОСТИГНЕМ ПОБЕДАТА.
КНЯЗ ДОНСКИ И АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
НЕ СТИГАТ .
07:04 05.10.2026
22 КОГА?
До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":Ще го тръшне чумата? Да позная ли: до няколко месеца! И така още от 2014 фалират, губят войната, разпадат се, Путин го свалят от власт...
07:06 05.10.2026
23 много жалко
До коментар #17 от "Анти":Че си оживял при червената
07:07 05.10.2026
24 В БИОЛАБОРАТОРИИТЕ
До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":На РУСИЯ
Има всякакви Смъртностни Вируси
Освен Чума
Май и КОВИДА
Е изтърван от Руснаците
07:07 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бункерите са на фронта
До коментар #25 от "Тити":Президентите на САЩ и РФ разполагат с цели подземни градове, където могат да живеят с близките и охраната си в абсолютен лукс, когато на повърхността всичко се превърне в радиоактивен прах. След 100 години техните правнуци ще излязат на повърхността и ще бъдат новите богове.
Коментиран от #42
07:16 05.10.2026
28 Какво каза вчера господин Тръмп?
До коментар #26 от "Капейчо":Трябва да уважаваме лидерите на страните с атомно оръжие. Ние съществуваме само по милост на господин Тръмп и господин Путин. Трябва да сме им благодарни, че не са ни превърнали в радиоактивен прах.
07:22 05.10.2026
29 Вярно ли е
Коментиран от #30, #36, #40
07:26 05.10.2026
30 Навярно използваш нецензурни думи
До коментар #29 от "Вярно ли е":Ето защо.
Коментиран от #32, #35
07:27 05.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лъжеш яко
До коментар #26 от "Капейчо":и в двете си цифри (80 000 души и даде 1 600 000 жертви)
Руския етнос е най-големия в Украйна!
А да ти изброя ли другите етноси!?
Бандеровски етнос не съществува, нито анични покрайненци.
Държавата Украйна бе измислена под условие - не на НАТО и вписано в Конституцията и.
07:35 05.10.2026
38 От къде дойде червената
До коментар #17 от "Анти":в Русия?
07:39 05.10.2026
39 Линда
07:43 05.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Герги
07:45 05.10.2026
42 Мурзик
До коментар #27 от "Бункерите са на фронта":Периодът на полуразпад на плутония е 24 110 до 24 360 години.
Уран-238 - 4,46 милиарда години. Уран-235 - 700 милиона години.
Нещо не се връзва тезата ти, а?
07:49 05.10.2026
43 Николай
До коментар #14 от "Самуил":Няма никакъв проблем, на тях всичко им е фалшиво. Само пропагандните лозунги са истински.
07:59 05.10.2026