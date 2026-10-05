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Путин: Русия има надежден ракетно-космически щит
  Тема: Украйна

Путин: Русия има надежден ракетно-космически щит

5 Октомври, 2026 06:29 992 43

  • владимир путин-
  • космически войски-
  • русия-
  • войната в украйна-
  • форум валдай

Руският президент подчерта ролята на Космическите войски за сигурността на страната и подкрепата за армията във войната срещу Украйна.

Путин: Русия има надежден ракетно-космически щит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин определи ракетно-космическия щит на Русия като „действен инструмент за поддържане на глобалния стратегически паритет“. Думите му бяха част от поздравление към командването, военнослужещите и ветераните на Космическите войски по повод професионалния им празник.

Руският президент заяви, че Космическите войски изпълняват задачи по гарантиране на сигурността на страната и подпомагат подразделенията на руските въоръжени сили, участващи във войната срещу Украйна. Той постави акцент върху развитието на орбиталната спътникова групировка, наземната инфраструктура и технологиите за нови въоръжения и военна техника.

Още новини от Украйна

Поздравлението беше разпространено на 4 октомври, когато Русия отбелязва Деня на Космическите войски. Датата е свързана със старта на първия изкуствен спътник на Земята през 1957 г.

Предстоящото участие в срещата на ОНД

В същия ден беше съобщено, че Путин ще участва през следващата седмица в срещата на върха на Общността на независимите държави в Туркменистан. По информация на „Интерфакс“ в програмата му са включени още среща с лауреатите на наградата „Учител на годината“, откриване на високотехнологично предприятие и заседание с постоянните членове на руския Съвет за сигурност.

Контекстът от форума „Валдай“

Последните по-остри политически изказвания на руския президент прозвучаха на 1 октомври по време на форума „Валдай“. Тогава Путин заяви, че Русия няма намерение да напада европейски държави, но ще използва „всички оръжия“, с които разполага, ако бъде атакувана. Изказването беше направено на фона на предупрежденията на Москва за възможна ескалация около Калининград и продължаващата война в Украйна.

На форума Путин също отхвърли тезата, че Русия е започнала войната, и заяви, че Москва е била принудена да се защитава. Тези твърдения са позиция на руското ръководство и не променят факта, че Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Източници: Интерфакс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    7 15 Отговор
    Дано бункерния спре западната проказа. Ама надали . Той им е голяммммм фен

    06:36 05.10.2026

  • 2 Киро

    10 15 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев

    Коментиран от #7

    06:37 05.10.2026

  • 3 Руски космически сили???

    11 18 Отговор
    Идиотите ми оправи настроението за цял ден.😄😆😆

    Коментиран от #5

    06:37 05.10.2026

  • 4 Украинец

    11 13 Отговор
    Ха ха ха.Този е голям шутник

    Коментиран от #6

    06:43 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да си дойдем на думата:)

    7 9 Отговор
    . Тези твърдения са позиция на руското ръководство и не променят факта, че Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

    Коментиран от #20

    06:52 05.10.2026

  • 9 име

    7 11 Отговор
    Най-надежден щит имат бандерите. Складове, ТЕЦове, бензиностанции, детски площадки, хотели и ресторанти прихващат всички ракети!

    Коментиран от #15, #18, #31

    06:53 05.10.2026

  • 10 Руски ракетно-космически щит

    10 8 Отговор
    Вие сериозно ли?

    Коментиран от #34

    06:56 05.10.2026

  • 11 Николай

    7 8 Отговор
    Руската православна църква призна, че мощите на Дмитрий Донски, изпратени по-рано на фронта, за да „повдигнат бойния дух“ на руските войски, са били изгубени.

    По време на отстъплението си при Лиман руснаците са изоставили ковчежето с мощите на бойното поле, съобщава Униан с позоваване на „Дивогляд“.

    Известно е, че през септември руската църква изпрати на фронта фрагмент от дясната ръка на княз Дмитрий Донски с цел да „укрепи духовно“ окупаторските войски.

    Преди да изпрати мощите на фронта, руският синод организира шествие с тях по улиците на Москва. След пристигането им във временно окупирания Донецк, местни колаборационисти и руски офицери организираха поклонение пред тях по време на молебен пред мемориала на Втората световна война.

    При поредното си поражение в боевете при Лиман обаче руските войски изоставили ковчежето с мощите на бойното поле, отстъпвайки пред украинските сили. 😂😂😂

    Коментиран от #14, #16, #21

    06:56 05.10.2026

  • 12 Николай

    3 5 Отговор
    Това не е първият път, когато руснаците губят мощи на фронта. През юли руските войски във временно окупираната територия на Донецка област загубиха мощите на Александър Невски, които транспортираха за молебен.
    А през миналата година „загубиха“ мощите на Матрона Московска – също на фронтовата линия.

    06:57 05.10.2026

  • 13 ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява

    12 6 Отговор
    Не знам Русия какъв надежден ракетно-космически щит има, но Скоро ЧУМАТА ще го “тръшне“ Путин....

    Коментиран от #17, #22, #24

    06:57 05.10.2026

  • 14 Самуил

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Николай":

    И къкв е проблемът? И без това бяха фалшиви като тия на нашия Самуил.

    Коментиран от #43

    06:57 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 „Дивогляд“

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Николай":

    Чакаме твоите мощи!

    06:59 05.10.2026

  • 17 Анти

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":

    Ти мани, че тая чума ще натръшка и нас. Чумата винаги е идвала ат СССР. И бубонната и червената.

    Коментиран от #23, #38

    07:00 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А КОЙ СЕ СНИМАШЕ

    5 5 Отговор
    ПРЕД ПЛАКАТ НА ПОДВОДНИЦА?
    ПАРАДЪТ НА ФЛОТА В ДВОР

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОЯ ДЪРТИЯ МАНЯК
    ОТ ДЕН НА ДЕН
    СТАВА ВСЕ ПО НЕАДЕКВАТЕН.

    07:01 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГУНДЯЕВ

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Николай":

    ПРЕДИ ТОВА ПОГУБИХМЕ
    И МОЩИТЕ
    НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ.

    ТАКА Е КОГАТО ЧАКАМЕ ПОМОЩ
    ОТ НЕБЕСАТА

    ЯВНО ТРЯБВА ДА ПРАТИМ
    МОЩИТЕ НА ПУТИН
    ЧЕ ДА ПОСТИГНЕМ ПОБЕДАТА.

    КНЯЗ ДОНСКИ И АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    НЕ СТИГАТ .

    07:04 05.10.2026

  • 22 КОГА?

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":

    Ще го тръшне чумата? Да позная ли: до няколко месеца! И така още от 2014 фалират, губят войната, разпадат се, Путин го свалят от власт...

    07:06 05.10.2026

  • 23 много жалко

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Анти":

    Че си оживял при червената

    07:07 05.10.2026

  • 24 В БИОЛАБОРАТОРИИТЕ

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "ЧУМАТА в Русия се бързо разпространява":

    На РУСИЯ
    Има всякакви Смъртностни Вируси
    Освен Чума
    Май и КОВИДА
    Е изтърван от Руснаците

    07:07 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бункерите са на фронта

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    Президентите на САЩ и РФ разполагат с цели подземни градове, където могат да живеят с близките и охраната си в абсолютен лукс, когато на повърхността всичко се превърне в радиоактивен прах. След 100 години техните правнуци ще излязат на повърхността и ще бъдат новите богове.

    Коментиран от #42

    07:16 05.10.2026

  • 28 Какво каза вчера господин Тръмп?

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Капейчо":

    Трябва да уважаваме лидерите на страните с атомно оръжие. Ние съществуваме само по милост на господин Тръмп и господин Путин. Трябва да сме им благодарни, че не са ни превърнали в радиоактивен прах.

    07:22 05.10.2026

  • 29 Вярно ли е

    3 2 Отговор
    че тук всички коменти срещу путин се изтриват?Защо ли?

    Коментиран от #30, #36, #40

    07:26 05.10.2026

  • 30 Навярно използваш нецензурни думи

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вярно ли е":

    Ето защо.

    Коментиран от #32, #35

    07:27 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лъжеш яко

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Капейчо":

    и в двете си цифри (80 000 души и даде 1 600 000 жертви)

    Руския етнос е най-големия в Украйна!
    А да ти изброя ли другите етноси!?
    Бандеровски етнос не съществува, нито анични покрайненци.
    Държавата Украйна бе измислена под условие - не на НАТО и вписано в Конституцията и.

    07:35 05.10.2026

  • 38 От къде дойде червената

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анти":

    в Русия?

    07:39 05.10.2026

  • 39 Линда

    2 0 Отговор
    Тръмп требва да се фане на бас с джуджето. Дали великата супер сила Параша за един месецще изобрети микровълнова. А после да говорят за космоси. ок?

    07:43 05.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Герги

    2 0 Отговор
    Да изкъпем бараните...

    07:45 05.10.2026

  • 42 Мурзик

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бункерите са на фронта":

    Периодът на полуразпад на плутония е 24 110 до 24 360 години.
    Уран-238 - 4,46 милиарда години. Уран-235 - 700 милиона години.
    Нещо не се връзва тезата ти, а?

    07:49 05.10.2026

  • 43 Николай

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Самуил":

    Няма никакъв проблем, на тях всичко им е фалшиво. Само пропагандните лозунги са истински.

    07:59 05.10.2026

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